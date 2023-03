La prensa transmite los incendios forestales por televisión; las organizaciones internacionales debaten los derechos de las patentes de desalinización del agua, un recurso escaso; los empresarios generan ganancias a partir del derretimiento de los glaciares, etc. En la serie “Extrapolaciones” de Apple TV+, las consecuencias del cambio climático entre los años 2037 y 2070 parecen problemas del futuro, pero ocurren en el presente. Los cambios de temperaturas en 2023 solo refuerzan el argumento geoactivista de Scott Z. Burns, cuyo fin es contar un drama que genere reacciones en el público. A su causa se unen Meryl Streep, Kit Harington, Tobey Maguire y Eiza González.

Después de participar en “No miren arriba” de Netflix, Meryl Streep acepta otro guion sobre la crisis climática donde nadie parece tomar conciencia de los pronósticos. En el segundo capítulo de “Extrapolaciones”, la reconocida actriz es Eve, la madre de Rebecca (Sienna Miller). El cáncer le arrebató la vida y su recuerdo es la imagen digital de una abuela leyendo el cuento de media tarde a su nieta, a quien nunca conoció.

En el año 2046, la voz de Eve (Meryl Streep) sirve a su hija Rebecca, una bióloga marina, para configurar la voz de una ballena jorobada, una especie casi extinta y en peligro de ser reproducida artificialmente. / Zach Dilgard

“El episodio de Meryl Streep fue el primero que escribí”, dice el director de la serie, Scott Z. Burns, a El Comercio durante una conferencia de prensa virtual. “Fue el capítulo que le comenté primero a nuestro productor Michael Ellenberg. Lo escribí pensando en Meryl. Trabajé con ella en la película ‘La lavandería’ (de Netflix), por lo que teníamos una relación de confianza. Yo había escrito el guion cuando estaba en duelo, despidiendo a mi padre. Le pedí ayuda a ella y dijo que sí”.

Por su parte, la productora Dorothy Fortenberry resaltó el trabajo de los consultores de la producción, como el activista medioambiental Denis Hayes, la periodista Pulitzer y comentarista sobre medioambiente Elizabeth Kolbert, el ambientalista Bill McKibben, entre otros expertos del clima. “Creamos una gran línea de tiempo que se extendía por la pared de nuestra oficina desde 2020 hasta 2070″, contó Fortenberry sobre el proceso de creación de la serie.

“Definitivamente, no está garantizado que ‘Extrapolaciones’ sea nuestro futuro. Creo que hay programas de televisión más pesimistas con visiones más sombrías del futuro, donde todos nos escondemos de los hongos zombie”, bromeó la productora al dar una clara referencia a la serie de HBO, “The Last of Us”. “Pero nuestra serie no es de ese tipo, sino una versión del futuro que hemos pensado desde la pregunta: ¿qué pasa si seguimos en el camino en el que estamos hoy?”.

Kit Harington e Indira Varma

Kit Harrington e Indira Varma son los empresarios Nicholas Bilton y Gita Mishra en “Extrapolaciones” (”Extrapolations”, en inglés).

Pasaron cuatro años desde la aparición de los actores británicos Kit Harington e Indira Varma en la famosa pelea de los siete reinos, “Game of Thrones”. En “Extrapolaciones”, el actor no es el hijo bastardo de la Mano del Rey, como en “GOT”. Más bien, tiene el papel de un empresario multimillonario, Nicholas Bilton, un hilo conductor clave entre las historias de los ocho capítulos. Por su lado, Varma tampoco es la hija bastarda de una familia noble, como en la serie de HBO. En cambio, tiene el rol de Gita Mishra, una inventora billonaria y la ex esposa del ingeniero de gobierno estadounidense, Jonathan Chopin (Edward Norton).

Edward Norton actúa junto a la actriz argentina Mia Maestro en "Extrapolaciones" (Extrapolations" en inglés).

Varma interpreta a una mujer capaz de pilotar un avión de carga no tripulado, el cual funciona con energía solar, muy escasa en el año ficticio de 2059. Por debajo de la intención de Gita Mishra, ella podría estar envuelta en un complot para cometer un acto ilegal de geoingeniería (manipulación climática a gran escala). “Hemos sido conscientes del cambio climático durante décadas”, comenta Indira Varma a El Comercio. “Me recuerdo a los 15 años tratando de reciclar ya en ese entonces, 1989″.

“Nos volvimos más conscientes de ello en los últimos años. A menudo, se siente como si estuviera sucediendo en otro lugar y no donde vivimos. Por ejemplo, en tierras que sufren sequías o países en vías de desarrollo. En fin... Pero, durante la peor parte del COVID, fuimos testigos de que el mundo se ralentizó. De repente, los animales iban a las ciudades y el aire era más limpio. La contaminación era menor. Eso fue una llamada de atención. Sin embargo, hemos retrocedido y lo hemos ignorado”, agrega Varma.

Diane Lane y Kit Harington actúan juntos en "Extrapolaciones" de Apple TV+.

En el mismo capítulo donde aparece Varma, la actriz Diane Lane es Martha Russel, una experta en cuestiones de rastreo. Durante otra mesa de prensa virtual, la actriz resaltó el trabajo previo del guionista Scott Z. Burns en el documental sobre el calentamiento global, “Una verdad incómoda” (2017), el primero en la historia en ganar dos premios Oscar a Mejor película documental. “También recuerdo el documental ‘Quién mató al coche eléctrico’ de 2006, donde ves a las corporaciones enterrando la tecnología y evitando que el cambio sea un problema; de esa forma, captar mayor margen de beneficio para ellos”, dice Lane a El Comercio.

“Así que estoy agradecida de que el cambio climático, el calentamiento global, el aumento del nivel del mar y los patrones climáticos extremos ya no sean temas tabú”, agrega Lane.

Eiza González y Tobey Maguire

En 2068, las cosas se salieron de control en la Tierra. Para salir a la calle, se necesita una máscara de oxígeno y las casas siempre tienen un perchero especial donde colgar el pequeño tanque de aire que las mujeres llevan como si fuera un bolsa de mano. Eiza González es Elodie, la nueva pareja de Nic (Tobey Maguire). Por necesidad, ella se desnuda en el mercado negro en línea para conseguir carbono. Es su secreto.

Tobey Maguire y Eiza González protagonizan una escena del penúltimo capítulo de "Extrapolaciones" ("Extrapolations" en inglés). / Zach Dilgard

El capítulo donde Gonzáles y Maguire aparecen es el más interesante de la serie. Sucede durante la Nochevieja. La pareja visita a sus amigos Sylvie (Marion Cotillard) y Auggie (Forest Whitaker), un matrimonio pendiendo de un hilo. Cuando el esposo revela la posibilidad de viajar a una dimensión de AI (inteligencia artificial) donde se puede disfrutar del aire fresco y la naturaleza nuevamente, una escalada de tensiones da inicio. Los personajes anhelan el pasado, estar por un segundo en el mundo que vivimos hoy.