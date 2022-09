En una conferencia de prensa que por primera vez es transmitida en streaming al público español y de todo el mundo, el equipo de “La Voz España”, presentó lo que será su décima temporada encabezada por Laura Pausini, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Pablo Lopez, los cuatro coaches de esta edición en la que una vez más Eva González es la presentadora del formato que transmite Antena 3 y AtresPlayer Premium.

Aún sin fecha de estreno, el reality de canto más exitoso de España, adelantó algunas de las novedades que veremos en la presente edición. Entre ellas, destaca la presencia de los coaches originales del programa en la fase de “Último Asalto” de esta temporada como lo son: Rosario, Melendi, David Bisbal y Malú.

Sobre esta invitación al programa, Encarna Pardo, Directora Ejecutiva de Entretenimiento de Boomerang TV, explicó que Rosario, Melendi, David Bisbal y Malú tendrán una participación especial que no será igual a la que tiene un asistente de coach y sin adelantar más nada, reveló que estos harán pareja con los coaches de la siguiente manera: Melendi-Pausini, Fonsi-Bisbal, Antonio-Rosario y Pablo-Malú.

De izquierda a derecha: Antonio Orozco, Laura Pausini, Pablo Lopez y Luis Fonsi en la rueda de prensa de "La Voz". Foto: Gabriela Delgado

El regreso de “la italiana favorita”

Calificada como su “italiana favorita” por Eva González, celebró el regreso de Laura Pausini como coach de “La Voz”, quien en la temporada fue la gran ausente.

“Ella es una persona que revoluciona el formato y sabe lo que este quiere y esto es la pasión y a ella le sobra”, dijo Eva no sin antes también halagar al resto de coaches.

“Fonsi, qué puedo decir de ti. Como dicen en mi tierra: ‘Es que es muy buena gente’. No me canso de decirlo, soy muy afortunada porque verme aquí trabajando con ellos me parece una ‘pasada’ y no solo eso sino que me brindan también su amistad, su pasión y me lo hacen muy fácil así que gracias”.

Antonio Orozco y Laura Pausini durante la rueda de prensa de "La Voz". Foto: Gabriela Delgado

Haciendo uso de su buen sentido del humor, Laura Pausini, declaró estar “realmente feliz” en este programa al que califica como su “casa” y aclaró que lejos de lo que algunos piensan, nunca le han dicho que apriete un botón por una persona. De otro lado, destacó haber coincidido en esta décima edición de “La Voz” con Luis Fonsi, a quien dijo admirar mucho.

El cantautor puertoriqueño, por su parte, resaltó la buena onda que se vive en el set del programa y calificó al equipo de “una familia”. “Conozco poca gente, que después de estar 12 horas trabajando se quiera quedar otras cuatro horas más, y nosotros lo hacíamos. Sacábamos la guitarra y disfrutábamos del momento”.

De izquierda a derecha: Antonio Orozco, Laura Pausini, Pablo Lopez y Luis Fonsi en la rueda de prensa de "La Voz". Foto: Gabriela Delgado

DATO ‘La Voz España’ se colocó como líder en sus días de emisión con un 16,5% de cuota de pantalla media. El reality de canto puede verse en vivo a través de AtresPlayer Premium

La conferencia de prensa completa de “La Voz España” puedes verla completa en AtresPlayer Premium a través de este LINK.





