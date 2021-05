Conforme a los criterios de Saber más

Una nueva gala de audiciones a ciegas se presenta cada viernes a las 22:00 horas (España) 15:00 horas (Perú) en la sexta edición de “La Voz Kids España” a través de Antena 3 y AtresPlayer Premium. Con la venia de los coaches David Bisbal, Melendi, Rosario Flores y Vanesa Martin, los futuros cantantes van dando forma a los cuatro equipos que se verán las caras una vez terminada esta instancia.

En esta nota, un recopilatorio de las tres galas vistas hasta ahora en señal abierta (Antena 3). ¿Ya tienes a tu favorito?

AUDICIONES A CIEGAS - PROGRAMA 3

De la tercera gala de audiciones podemos mencionar a Alison Fernández, una niña de 9 años que cantó “Ya te olvidé” de Rocío Durcal. Cuando todo indicaba que ningún coach se daría la vuelta, fue Rosario la que le cambió la vida al girarse. “Pero yo te conozco”, del año pasado, le dijo Rosario a la pequeña quien con toda la alegría del mundo le dijo que “del año pasado y del antepasado”.

Pero el paso de Alison no quedó ahí. Tras agradecer el haber podido entrar a “La voz kids”, la menor cumplió uno de sus sueños al cantar el tema ‘Mi princesa’ junto a David Bisbal.

Otro en sorprender esta noche fue Adrián Belmonte quien cantó con un perfecto inglés ‘Jealous’ de Labrinth y pasó al equipo de Melendi.

Otro talento en superar la audición a ciegas fue Nora Fayos, quien interpretó ‘I dont wanna be you anymore’ de Billie Eilish enamoró a Melendi, Rosario y Vanesa Martín. Sin embargo, el equipo que finalmente eligió fue el de la coach malagueña.

Otra voces que ya cuentan con equipo con las de Dayron Jiménez, un niño de 13 años que cantó ‘El pez más viejo del río’. Tras el giro de los cuatro coaches, Dayron escogió sumarse al ‘Equipo Bisbal’.

Jesús Civera, un valenciano de 9 años entonó su versión de ‘Como mirarte’ de Sebastián Yatra, con lo que logró entrar al equipo de Vanesa Martín.

Georgia Izquierdo, de 15 años, cantó ‘Proud Mary’ de Tina Turner y ya es del equipo de David Bisbal. Marcos Moreno, interpretó ‘Tu boca’ y también se sumó al equipo del cantante almeriense. Inés Burgos, de 13 años, cantó ‘Always remember us’ de Lady Gaga y ahora forma parte del grupo de Rosario.

María López, con 14 años hizo una versión destacada de ‘La habitación’ de Niña Pastori y se fue al equipo de Melendi. Finalmente, Patricia Kirilova, de 12 años, cantó ‘Lay me down’ de Sam Smith y ahora es ‘Team Bisbal’, sumándole al cantante de risos 10 talents.

COACH N. DE CONCURSANTES DAVID BISBAL 10 ROSARIO 6 VANESA MARTIN 6 MELENDI 8





AUDICIONES A CIEGAS - PROGRAMA 2

Uno de los talentos de este segundo programa de audiciones a ciegas es Leonor López, una niña de 12 años que al interpretar el tema “Romance de Juan Osuna” de La Paquera de Jerez enamoró a los cuatro coaches. Todos giraron menos Vanesa Martin quien fue bloqueada por David Bisbal. “Me haz hecho acordar a esas flamencas de antes que se emocionaban al cantar... me has encantado desde el primer momento”, le dijo el ex OT a la concursante que finalmente terminó por elegirlo como su coach.

Otros nombres que pasaron esta primera ronda fueron: Sofía Pérez, una niña de 7 años que cantó abrazada a su muñeca Paloma. La menor interpretó el tema ‘Mi persona favorita’ de Alejandro Sanz y terminó por irse con Rosario al ser esta la única en apretar el botón mágico.

Manuel Ayra, de Cádiz cantó “Si a veces hablo de ti” de Moncho y se fue al equipo de David Bisbal. Alejandro Marín, hizo su versión de “When a man loves a woman” de Michael Bolton y eligió a Melendi por encima de otros tres coaches. Rosario González, una sevillana de 15 años, fue otra de las voces en pasar la ronda a ciegas al entonar de ‘I dont wanna be you anymore’ de Billie Eilish. Actualmente es del equipo de Melendi.

Rafael Velázquez, un niño de 12 años subió al escenario al son de una guitarra flamenca para dar su versión de ‘Que no daría yo’ de Rocío Jurado. Rosario Flores terminó llevándoselo para su grupo.

COACH N. DE CONCURSANTES DAVID BISBAL 6 ROSARIO 5 VANESA MARTIN 4 MELENDI 6





AUDICIONES A CIEGAS - PROGRAMA 1

La primera gala de audiciones a ciegas comenzó sorprendiendo y de qué manera, con la presentación brutal de Jesús del Río, quien al interpretar “Highway to Hell” de AC/DC encandiló a los cuatro coaches del programa. El primero en darse vuelta frente al pequeño de 7 años fue Melendi, luego Vanesa y después Rosario quien antes bloqueó a Bisbal. Finalmente fue el intérprete de “La promesa” el que se llevó al talentazo a su equipo.

Otro momento que marcó este primer programa fue cuando la niña Rocío Avilés salió al escenario para cantar ‘No te pude retener’, uno de los éxitos de Vanesa Martin. La pequeña soñaba con que la cantautora se de vuelta pero Bisbal se lo impidió al bloquearla minutos antes.

“Que no sé porque lo he hecho, me siento mal”, le decía luego Bisbal a Melendi tras su bloqueo. A pesar de todo, la niña tuvo que elegir a alguien y ese fue el intérprete de “Ave María”.

Otros de los nuevos talentos que ingresaron al programa fueron: Ferrán Amador, quien en medio de la interpretación de “Creep” se emocionó hasta las lágrimas al ver a Vanesa Martín girando por él. Javier Crespo, un chico de 15 años también superó esta fase con su tema ‘All I want’ pasando al grupo de Melendi, Carlos Prieto hizo lo propio con “Estoy enamorado”, del español Manzanita.

Júlia Pascual fue la última en incorporarse al programa con su interpretación de “She used to be mine” de Sara Bareilles. La joven de 14 años usó el piano para su presentación y tras el giro de Melendi y Vanesa Martín, decidió elegir a la cantante malagueña.

COACH N. DE CONCURSANTES DAVID BISBAL 2 ROSARIO VANESA MARTIN MELENDI 3

EVA GONZÁLEZ Y JUANRA BONET

“La Voz Kids España 2021″ es conducido como su similar de “La voz”, por Eva González y en el backstage Juanra Bonet, está a cargo del ingreso de los concursantes al escenario.

“La Voz Kids España 2021″ se emite todos los viernes en Antena 3 y en AtresPlayer Premium se puede disfrutar una emisión por adelantado. El formato cuenta con tres ediciones: La Voz principal, La Voz Senior y la Kids, para niños.

La ronda de audiciones a ciegas termina cuando cada coach complete sus 15 participantes. Luego vendrán las batallas y semifinales.

Como suele pasar en los programas de “La voz”, cada coach tiene un asesor que hacia el final de la edición les ayudarán a elegir al mejor cantante para su equipo. Así, este año el programa contará con Aitana de asesora de David Bisbal, Beret de Melendi, Blas Cantó junto a Vanesa Martín y Rozalén apoyará a Rosario Flores.





