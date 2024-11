La 25ª edición de los Latin Grammy se celebrará en el Kaseya Center de Miami, Florida, en una noche que promete ser histórica para la música latina. Con un grupo de artistas nominados y presentaciones especiales, el evento destacará tanto a los gigantes de la industria como a las voces emergentes que han redefinido el sonido y la cultura musical.

Por segundo año consecutivo, el compositor y productor mexicano Edgar Barrera encabeza las nominaciones con su crédito en 9 categorías. Le siguen los reggaetoneros Karol G y Bad Bunny con 8 nominaciones cada uno.

Bad Bunny entre los más nominados a los Latin Grammy 2024. (Foto: Instagram)

Aunque Edgar Barrera no es un nombre tan popular como el de la colombiana o el puertorriqueño, está ligado al éxito de algunas de las figuras del momento. Por ello, además de competir en la categoría Álbum del año con “Boca Chueca, Vol. 1″ de Carín León; buscará el trofeo en las categorías Grabación del año, como coproductor de “Mi ex tenía razón” de Karol G; y Canción del año como coautor de los hits: “Mi ex tenía razón” de Karol G, “(Entre paréntesis)” de Shakira y Grupo Frontera, y “Según quién” de Maluma y Carín León.

Cabe señalar que, este 2024, los Latin Grammy se renuevan con nuevas categorías. Entre ellas: Mejor interpretación de música electrónica latina y Mejor álbum de música mexicana contemporánea.

Aquí te contamos todo para que puedas disfrutar en vivo de la gala del Grammy Latino 2024.

¿Quiénes cantarán en los Latin Grammy 2024?

Esta es la lista de artistas confirmados que se presentarán en la gala de los Grammy 2024:

Ángela Aguilar

Jon Bon Jovi

David Bisbal

Alejandro Fernández

Luis Fonsi, Juan Luis Guerra

Carín León

Elena Rose

Ela Taubert

Carlos Vives

Anitta

Edgar Barrera

Becky G

Grupo Frontera

Danny Ocean

Carlos Rivera

Kali Uchis

Pitbull

Reik

Quevedo

Residente

Myke Towers

Trueno

Joe Jonas

Lista de nominados al Latin Grammy 2024 en las categorías principales

“Mónaco” de Bad Bunny y “Mañana será bonito” de Karol G son los álbumes que tienen más posibilidades a llevarse los principales trofeos de la noche. En esta gala, además de estos artistas que compiten con 8 nominaciones cada uno, se destacan el colombiano Keityn, con seis nominaciones; Juan Luis Guerra con cinco; y Feid, Kany García, Carín León y Kali Uchis con cuatro cada uno.

Camilo, Jorge Drexler, Fonseca, Mau y Ricky, Mon Laferte, Nathy Peluso, Residente, Peso Pluma, Shakira y Elena Rose tienen, por su parte, tres nominaciones cada uno.

Nicole Zignago. (Foto: Javier Zapata)

Entre los artistas con dos nominaciones destacan la peruana Nicole Zignago, cuy padre, el cantautor Gianmarco Zignago, también destaca entre los nominados del Latin Grammy 2024:

Álbum del Año

Bolero, Ángela Aguilar

Cuatro, Camilo

Xande Canta Caetano, Xande de Pilares

Mañana será bonito (Bichota Season), Karol G

García, Kany García

Radio Güira, Juan Luis Guerra 4.40

Autopoiética, Mon Laferte

Boca chueca, vol. 1, Carin León

Las letras ya no importan, Residente

Las mujeres ya no lloran, Shakira

Canción del Año

“A fuego lento”, Daymé Arocena y Vicente García

“A la mitad - Banda sonora original de la serie ‘Zorro’”, Maura Nava

“Aún me sigo encontrando”, Gian Marco y Rubén Blades

“Caracas en el 2000″, Elena Rose, Danny Ocean y Jerry Di

“Derrumbe”, Jorge Drexler

“(Entre paréntesis)”, Shakira y Grupo Frontera

“Mi ex tenía razón”, Karol G

“Según quién”, Maluma y Carin León

“Te lo agradezco”, Kany García y Carin León

“313″, Residente, Silvia Pérez Cruz y Penélope Cruz

Grabación del año

“Mil veces”, Anitta

“Monaco”, Bad Bunny

“Una vida pasada”, Camilo y Carin León

“Catalina”, Cimafunk y Monsieur Periné

“Derrumbe”, Jorge Drexler

“Con dinero y sin dinero”, Fonseca y Grupo Niche

“Mi ex tenía razón”, Karol G

“Mambo 23″, Juan Luis Guerra 4.40

“Tenochtitlán”, Mon Laferte

“Igual que un ángel”, Kali Uchis y Peso Pluma

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

“Alinhamento milenar”, Jão

“Ata-me”, Alaíde Costa

“Chico”, Luísa Sonza

“Esperança”, Criolo, Dino d’Santiago y Amaro Freitas

“Ouro marrom”, Jota.pê

Mejor Nuevo Artista

Agris

Kevin Aguilar

Darumas

Nicolle Horbath

Latin Mafia

Cacá Magalhães

Os Garotin

Íñigo Quintero

Sofi Saar

Ela Taubert

Lee la lista completa de nominados aquí.

¿Cuándo es la ceremonia del Latin Grammy 2024?

La ceremonia del Latin Grammy 2024 se celebrará el jueves 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, Florida.

¿A qué hora será la ceremonia del Latin Grammy 2024?

La ceremonia será transmitirá a partir de las 20:00 horas en horario peruano.

¿Dónde ver los Latin Grammy 2024 en Perú?

Podemos ver la alfombra roja desde el canal oficial de YouTube de los Latin Grammy. Por otro lado, TNT tiene su propia cobertura y también la premiación en español. En streaming, la plataforma oficial será Max, de la cadena HBO. También se podrá ver la gala desde DGo de DirecTV.