Conforme a los criterios de Saber más

El comentado regreso de Adriana Ozores a “Los hombres de Paco” finalmente llega en el episodio 10 que transmite este domingo 01 de agosto ATRESPlayer Premium.

Según se puede ver en los avances, este décimo episodio llevará a Paco a una especie de dimensión alterna en las que los personajes que lo acompañan son completamente distintos a los originales. En esta nueva realidad, aparece Lola, ex esposa del Inspector Miranda pero se desconoce bajo qué características dado los mencionados cambios.

Lo que sí es un hecho es que la ex pareja de Paco no fue esposa de este tal y como lo conocemos. “¿Por qué me miras así? le dice Lola a Paco mientras los dos se cruzan en el elevador.

Adriana Ozores en el capítulo 10 de "Los hombres de Paco".

En esta nueva entrega también vemos a un retorcido y violento Povedilla. A una irreconocible Rita como presidiaria y a Mariano en el cargo de coronel.

Parte del elenco principal de "Los hombres de Paco" en una escena del capítulo 10 de la nueva temporada.

La llegada de Ozores a la serie es la primera de varios invitados que se animaron a regresar a la serie que los hizo muy populares a mediados de la década del 2000. Además de ‘Lola’, se espera también la vuelta de Don Lorenzo (Juan Diego), Curtis (Fede Celada) y Aitor (Mario Casas). Además de una mayor trama de Lucas (Hugo Silva) y Sara (Michelle Jenner).

Cabe destacar, sin embargo, que la presencia de Lola podría extenderse más allá de un mero papel de invitada. Según contó Paco Tous a este diario, Adriana Ozores “tendrá peso en la serie”.

La serie, liderada por Paco Tous, obtuvo una gran recepción por parte de los fans en su regreso el pasado mes de mayo y se convirtió en la ficción española más vista en los dos últimos años en ese país.

“Con 2.691.000 espectadores, se convierte en el estreno más visto de una serie española desde junio de 2019 y es también la emisión de una ficción española más vista desde entonces”, remarcaron varios medios de comunicación en ese momento.





PUEDE INTERESARTE

#Luimelia4: Carol Rovira y Paula Usero responden las preguntas de sus fans | VIDEO

#Luimelia 4: nuestra crítica del primer capítulo de la serie española en ATRESplayer

Paula Usero y Carol Rovira: “Nos encantaría hacer #Luimelia 5 en Sudamérica” | ENTREVISTA

ATRESplayer Premium: “Los protegidos” y todos los estrenos que llegan a la plataforma próximamente