Todo está listo para una nueva edición de los MTV VMA’s, los premios de la conocida cadena musical que se entregan desde la década de los 80. Y este año, Lady Gaga se perfila como la gran favorita a ganar, pues encabeza la lista de nominados al figurar en doce categorías, entre ellas Artista y Canción del Año, apoyada por su más reciente disco “Mayhem” (2025), y destronando a Taylor Swift que por dos años lideró las candidaturas.

Los Premios MTV Video Music Awards, conocidos simplemente como VMAs, se otorgarán el 7 de septiembre en Nueva York y contarán con la presencia de las figuras más populares de la música. Además de Lady Gaga, quien está entre los ‘performers’ anunciados de la velada, también estarán en el escenario Mariah Carey (quien recibirá el premio a la trayectoria), Sabrina Carpenter, Alex Warren, Conan Gray, Doja Cat, J Balvin, Lola Young, Tate McRae, entre otros.

Se ha anunciado también un tributo al fallecido Ozzy Osbourne a cargo de Steven Tyler y Joe Perry de la banda Aerosmith. Así mismo, el grupo KATSEYE estará presente con un número musical en el pre-show. Te contamos cómo ver la llegada de todas estas estrellas.

Alfombra roja y pre-show vía YouTube

La alfombra roja y el pre-show a cargo de KATSEYE se transmitirá en vivo de manera oficial y gratuita por el canal de YouTube de la cadena MTV a través de este enlace.

Estos son los horarios oficiales para el inicio de la transmisión este domingo 7 de septiembre del 2025:

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 17 horas.

17 horas. Bolivia, Chile, Venezuela: 18 horas.

18 horas. México: 16 horas.

16 horas. Argentina, Uruguay, Paraguay: 19 horas.

Los principales nominados a los VMA 2025

Lady Gaga es la más nominada de los MTV VMA 2025. Entre las categorías a las que está nominada destacan Mejor Video, Mejor Álbum, Mejor Colaboración por su trabajo con Bruno Mars en “Die with a Smile”, tema que también es candidato a Canción del Año y Mejor Canción Pop, así como por Mejor Dirección por “Abracadabra”, también incluida en su nuevo álbum, y que además figura en las listas de nominadas a Mejor Dirección Artística, Fotografía, Edición, Efectos Especiales y Coreografía.

Le siguen Bruno Mars con once nominaciones, y Kendrick Lamar con diez; Sabrina Carpenter y Rosé de Blackpink, que por primera vez figura en las candidaturas, con ocho nominaciones; mientras que Ariana Grande y The Weekend, cuentan con siete.

El puertorriqueño Bad Bunny es el latino más nominado de este 2025 con cuatro nominaciones: Artista del Año, en la que compite además con Lady Gaga, Beyoncé, Lamar, Morgan Wallen, Taylor Swift y The Weekend; y a Mejor Álbum por su reciente proyecto “Debí Tirar más Fotos”, que además compite en la categoría de Mejor Video Largo.

Pero Bad Bunny no es el único latino destacado. El cantante puertorriqueño Ricky Martin recibirá el primer premio Latin Icon Award en la gala de la MTV en el estadio UBS de Elmont, de Nueva York.

El autor de “Livin’ la vida loca” recibirá el nuevo galardón por su “carrera de cuatro décadas que lanzó la música y cultura latinas a la corriente ‘mainstream’ (general), con más de 70 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y más de 180 premios por su música, actuación y trabajo humanitario”, dijo la MTV en un comunicado difundido en agosto.

Además, el ganador del Grammy y el Latin Grammy celebra el 26 aniversario de su primera actuación en los premios VMA, en 1999, cuando se convirtió en el primer artista masculino latino en ganar el mejor video pop y se coronó como el vencedor de la noche con cinco premios.