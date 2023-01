3 / 10

La serie se emitió por primera vez en Netflix el 11 de julio de 2013 y está basado en el libro autobiográfico "Orange Is the New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres" de Piper Kerman. Esta producción narra la historia de la escritora, quien es sentenciada a 15 meses de prisión por trasladar droga hace 10 años. Dentro de la cárcel de mujeres en Litchfield, ella deberá encontrar la manera de sobrevivir. “Orange Is The New Black” se extendió por siete temporadas. (Foto: Netflix)