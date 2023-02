La 95 edición de los Premios Oscar, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, se llevarán a cabo el próximo domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles (Estados Unidos). Para esta entrega, la película de A24 “Everything Everywhere All at Once” se ubica como la gran favorita tras posicionarse como la más nominada con 11 candidaturas; incluyendo categorías como Mejor película y Mejor actriz con Michelle Yeoh.

La gala, que será presentada por Jimmy Kimmel, galardonará a las mejores producciones cinematográficas del último año. En la contienda también se ubican como favoritas “All Quiet on the Western Front” y “The Banshees of Inisherin”, con nueve nominaciones cada una.

¿Cómo les ha ido a las películas favoritas antes de los Oscar 2023?

Para saber quiénes podrían alzar la estatuilla dorada en los Premios Oscar 2023, podemos revisar a las ganadoras de las premiaciones previsas como los Globos de Oro, Critics Choice Awards y los SAG Awards del último 26 de febrero.

Aquí el repaso completo de los ganadores en las premiaciones previas al Oscar 2023:

Mejor película

Globos de Oro: “The Fabelmans” (Mejor película de drama) / “The Banshees of Inisherin” (Mejor película musical o comedia)

“The Fabelmans” (Mejor película de drama) / “The Banshees of Inisherin” (Mejor película musical o comedia) Critics Choice Awards: “Everything Everywhere All at Once”

“Everything Everywhere All at Once” BAFTA Film Awards: “All Quiet on the Western Front”

"The Fabelmans" (Merie Weismiller Wallace/Universal Pictures and Amblin Entertainment via AP) / Merie Weismiller Wallace/Universal Pictures and Amblin Entertainment

"The Banshees of Inisherin" (Foto: 20th Century Studios)

“Everything Everywhere All at Once” (Foto: A24)

“All Quiet on the Western Front” (Foto: Netflix)

Mejor director

Globos de Oro: Steven Spielberg — “The Fabelmans”

Steven Spielberg — “The Fabelmans” Critics Choice Awards: Daniel Kwan, Daniel Scheinert — “Everything Everywhere All at Once”

Daniel Kwan, Daniel Scheinert — “Everything Everywhere All at Once” BAFTA Film Awards: Edward Berger — “All Quiet on the Western Front”

Steven Spielberg (Foto: AFP) / CHRIS DELMAS

Daniel Scheinert y Daniel Kwan (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

Edward Berger (Foto: John MACDOUGALL / AFP) / JOHN MACDOUGALL

Mejor actriz

Globos de Oro: Cate Blanchett — “Tár” (Mejor película drama) / Michelle Yeoh — “Everything Everywhere All at Once” (Mejor película musical o comedia)

Cate Blanchett — “Tár” (Mejor película drama) / Michelle Yeoh — “Everything Everywhere All at Once” (Mejor película musical o comedia) Critics Choice Awards: Cate Blanchett — “Tár”

Cate Blanchett — “Tár” BAFTA Film Awards: Cate Blanchett — “Tár”

Cate Blanchett — “Tár” SAG Awards: Michelle Yeoh — “Everything Everywhere All at Once”

Michelle Yeoh como Evelyn Quan Wang en "Everything Everywhere All at Once". (Foto: A24)

Cate Blanchett encarna a Lydia Tár en "Tár". (Foto: Focus Features) / Focus Features

Mejor actor

Globos de Oro: Austin Butler — Elvis (Mejor película de drama) / Colin Farrell — The Banshees of Inisherin (Mejor película musical o comedia)

Austin Butler — Elvis (Mejor película de drama) / Colin Farrell — The Banshees of Inisherin (Mejor película musical o comedia) Critics Choice Awards: Brendan Fraser — “The Whale”

Brendan Fraser — “The Whale” BAFTA Film Awards: Austin Butler — “Elvis”

Austin Butler — “Elvis” SAG Awards: Brendan Fraser — “The Whale”

Brendan Fraser protagoniza "The Whale". (Foto: A24)

Austin Butler en "Elvis". (Foto: Warner Bros.)

Mejor actriz de reparto

Globos de Oro: Angela Bassett — “Black Panther: Wakanda Forever”

Angela Bassett — “Black Panther: Wakanda Forever” Critics Choice Awards: Angela Bassett — “Black Panther: Wakanda Forever”

Angela Bassett — “Black Panther: Wakanda Forever” BAFTA Film Awards: Kerry Condon — “The Banshees of Inisherin”

Kerry Condon — “The Banshees of Inisherin” SAG Awards: Jamie Lee Curtis — “Everything Everywhere All at Once”

Angela Bassett como Ramonda en "Black Panther: Wakanda Forever" (Foto: Marvel Studios)

Jamie Lee Curtis en una escena de “Todo en todas partes al mismo tiempo”. (Foto: A24)

Kerry Condon forma parte del elenco de "The Banshees of Inisherin". (Foto: 20th Century Studios)

Mejor actor de reparto

Globos de Oro: Ke Huy Quan — “Everything Everywhere All at Once”

— “Everything Everywhere All at Once” Critics Choice Awards: Ke Huy Quan — “Everything Everywhere All at Once”

— “Everything Everywhere All at Once” BAFTA Film Awards: Barry Keoghan — “The Banshees of Inisherin”

Barry Keoghan — “The Banshees of Inisherin” SAG Awards: Ke Huy Quan — “Everything Everywhere All at Once”

Ke Huy Quan en una escena de "Everything Everywhere All at Once". (Foto: A24) / A24

Barry Keoghan actúa en “The Banshees of Inisherin”. (Foto: 20th Century Studios)

¿Quiénes están nominados a los Premios Oscar 2023?

Si quieres conocer si tu película favorita se encuentra entre las candidatas a la estatuilla dorada, puedes revisar la lista completa de los nominados a la 95 edición de los Premios Oscar en esta nota de Saltar Intro.

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO