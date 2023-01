Este 24 de enero se conocerán a los nominados a la 95 edición de los Premios Oscar, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a las mejores producciones del último año. Entre el jueves 12 y el martes 17 de enero, los miembros de la Academia votaron por los filmes que estarán en esta lista que se dará a conocer pronto.

La gala principal de los Premios Oscar se llevará a cabo el próximo domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California (Estados Unidos); el mismo lugar en el que se viene realizando dicho evento durante los últimos años.

¿Cuándo será el anuncio?

Hollywood está pendiente del anuncio por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas sobre los proyectos fílmicos que competirán en la edición 2023. Este martes 24 de enero se revelará la lista de nominados, quienes tentarán la estatuilla dorada.

Entre las películas que podrían aspirar a alguna de las categorías del Oscar 2023 se destacan: “The Fabelmans”, de Steven Spielberg; y “The Banshees of Inisherin”, de Martin McDonagh. Ambas han ganado varios trofeos en la temporada de premios. Otras cintas que deberían aparecer en los anuncios son " Top Gun: Maverick”, “Everything Everywhere All at Once”, “Tár”, “Elvis” y “The Whale”.

¿A qué hora conoceremos a los nominados?

El actor inglés Riz Ahmed y la estadounidense Allison Williams serán los encargados para dar a conocer a los nominados de la edición 95 de los Premios Oscar. Esta ceremonia iniciará a las 8:30 a.m. (hora del Este), lo cual se traduce a la misma hora en Perú. El evento podrá ser seguido a través de Oscar.com, Oscars.org o el perfil de YouTube de la Academia.

Aquí una lista con horarios de países de la región y el mundo:

Estados Unidos: 8:30 a.m. (hora del este), 5:30 a.m. (hora del Pacífico)

8:30 a.m. (hora del este), 5:30 a.m. (hora del Pacífico) Perú, Colombia y Ecuador: 8:30 a.m.

8:30 a.m. México: 7:30 a.m.

7:30 a.m. Chile y Argentina: 10:30 a.m.

10:30 a.m. España: 2:30 p.m.

¿Dónde ver el anuncio de nominados en streaming?

Podrás seguir la transmisión en streaming en los horarios antes mencionados a través del canal oficial de YouTube de la Academia.

Más datos sobre la gala

La ceremonia de los Premios Oscar 2023 tendrá como anfitrión principal al cómico Jimmy Kimmel, quien será el encargado de conducir la importante gala del cine por tercera vez, tras su buena actuación en 2017 y 2018. El conductor de “Jimmy Kimmel Live!” en ABC estará acompañado de actores, directores y otras figuras del cine que presentarán las distintas categorías.

De izquierda a derecha, la directora Euzhan Palcy, el actor Michael J. Fox, la compositora Diane Warren y el director Peter Weir posan con sus Oscar Honoríficos. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

Además, el pasado 19 de noviembre, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas realizó la entrega de los Oscar Honoríficos. La directora y productora Euzhan Palcy, el director Peter Weir y la compositora nominada trece veces al Oscar, Diane Warren, fueron los premiados por su trayectoria. Por su parte, el actor Michael J. Fox se llevó el Premio Humanitario Jean Hersholt.