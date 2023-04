Los españoles Jordi Évole y Màrius Sánchez son los encargados de la dirección del documental de Disney “Amén. Francisco responde”, el cual presentará al argentino Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, tratando de responder a las interrogantes que tiene la nueva generación alrededor de la religión. Este especial llega en medio de la celebración de Semana Santa, una de las festividades más importantes para la Iglesia Católica.

Este especial muestra a jóvenes -de entre 20 y 25 años- que están interesados en saber más sobre la vida del Papa Francisco, así como su opinión respecto a ciertos temas ´tabúes´.

(Foto: Disney)

“¿Tiene móvil?”, “¿Sabe lo que es una persona no binaria?”, “Si yo no fuera feminista, ¿sería mejor cristiana?”, “¿El tema de la pederastia en la Iglesia?”, “¿A usted no le genera contradicción todo esto?” y “¿Es feliz?” son algunas de las preguntas que se escuchan en el tráiler oficial. A continuación, te contamos desde cuándo podrás ver el documental con el sumo pontífice de la Iglesia Católica.

¿Cuándo se estrena “Amén. Francisco responde”?

El especial con el Papa Francisco se estrena este miércoles 5 de abril. En Latinoamérica, estará disponible a través de la plataforma de streaming Star+.

(Foto: Disney)

¿De qué trata “Amén. Francisco responde”?

“Diez jóvenes de varias partes del mundo se reúnen en Roma con el Papa Francisco con el objetivo de conversar y transmitirle las principales preocupaciones de su generación. Lo que les espera es un encuentro sin precedentes, una conversación cara a cara y un evento único”, cita la sinopsis oficial.

(Foto: Disney)

Mira el tráiler de “Amén. Francisco responde”

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO