Se acabó la espera. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood llevó a cabo este domingo 12 de marzo la 95 edición de los prestigiosos Premios Oscar. En el evento, que se llevó a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles (California, Estados Unidos), una de las películas que generó más expectativa por saber si alzaría una estatuilla fue “Avatar: The Way of Water”, dirigida por James Cameron.

Pese a que no tuvo un buen desempeño en los Globos de Oro 2023, ya que perdió ambas categorías donde estaba nominada (Mejor película dramática y Mejor director), “Avatar: The Way of Water” compitió por la ansiada estatuilla dorada. ¿Quieres conocer cómo le fue en los premios de la Academia? Continúa leyendo.

¿En cuántas categorías competía “Avatar: The Way of Water”?

James Cameron es el director de la nueva cinta “Avatar: The Way of Water”, la cual participó en cuatro importantes categorías para la nueva edición de los Premios Oscar. Entre ellas se ubican la nominación a mejor película y Mejores efectos visuales.

Esta es la lista completa de las nominaciones para “Avatar: The Way of Water”:

Mejor película

Mejor diseño de producción

Mejor sonido

Mejores efectos visuales

(Foto: 20th Century Studios)

¿Qué otros premios ha ganado “Avatar: The Way of Water”?

Debido a que su estreno fue en diciembre de 2022, la película “Avatar: The Way of Water” no ha tenido oportunidad de pasar por muchos eventos que premien a lo mejor del cine. Sin embargo, logró una gran participación en los Premios de la Crítica Cinematográfica donde obtuvo el galardón a Mejores efectos visuales.

Mientras que en los Premios de la Asociación de Críticos de Cine de Dallas-Fort Worth ganó la categoría de mejor Fotografía y en los Florida Film Critics Circle Awards obtuvo también el premio a Mejores efectos visuales.

En tanto, los Hollywood Music in Media Awards reconocieron a “Avatar: The Way of Water” con el premio a Mejor banda sonora en una película de ciencia ficción/fantasía. En los Premios de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles se le premió por el Mejor diseño de producción.

(Foto: 20th Century Studios)

¿Qué premios Oscar se llevó la película “Avatar: The Way of Water”?

Categoría Nominado Ganador Total de premios Mejor película “Avatar: The Way of Water” Perdió | “Everything Everywhere All At Once” se llevó la estatuilla Mejor diseño de producción Dylan Cole y Ben Procter (diseño de producción); Vanessa Cole (decoración de set) Perdió | “All Quiet on the Western Front” ganó esta categoría Mejor sonido Julian Howarth, Gwendolyn Yates Whittle, Dick Bernstein, Christopher Boyes, Gary Summers y Michael Hedges Perdió | “Top Gun: Maverick” ganó esta categoría Mejores efectos visuales Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett Ganó “Avatar: The Way of Water”

ganó un premio Oscar.

(Foto: 20th Century Studios)

¿Quiénes integran el elenco de “Avatar: The Way of Water”?

Pasaron años para tener la segunda entrega de “Avatar” y, en esta ocasión, el actor Sam Worthington regresó a la franquicia para dar vida a Jake Sully. En la pantalla también aparecen Zoe Saldaña, Stephen Lang y Kate Winslet.

Esta es la lista completa de actores en “Avatar: The Way of Water”:

Sam Worthington como Jake Sully

Zoe Saldaña como Neytiri

Sigourney Weaver como Kiri

Stephen Lang como el coronel Miles Quaritch

Kate Winslet como Ronal

Joel David Moore como el Dr. Norm Spellman

CCH Pounder como Mo’at

Jamie Flatters como Neteyam

Britain Dalton como Lo’ak

Trinity Bliss como Tuktirey

Cliff Curtis como Tonowari

Bailey Bass como Tsireya ´Reya´

Jack Champion como Javier ´Spider´ Socorro

Matt Gerald como el cabo Lyle Wainfleet

Filip Geljo como Aonung

(Foto: 20th Century Studios)

¿Dónde ver en streaming “Avatar: The Way of Water”?

Después de su estreno el pasado 16 de diciembre, “Avatar: The Way of Water” de James Cameron se ha mantenido en los cines del mundo. En Perú, la cinta aún es proyectada en salas de cines como Cineplanet y Cinemark.

Hasta el momento, no se ha confirmado cuándo llegará “Avatar 2″ a la plataforma de streaming Disney+. En tanto, la primera entrega de “Avatar” sí se encuentra disponible a través de dicho servicio; así como el especial “Avatar: En las profundidades del agua”.

Mira el tráiler Saltar Intro | Tráiler de "Avatar: The Way of Water". (Fuente: Difusión)

