Andy Muschietti, el director de “The Flash”, podría regresar al universo DC para dirigir la próxima película de “Batman: The Brave and the Bold”. Si bien no hay una confirmación oficial, aún queda una esperanza fuerte en los fans.

La última película del personaje Flash abre la posibilidad de la aparición de hasta dos Batman, que hasta el momento está confirmado el de Ben Affleck como el de Michael Keaton. El trabajo del director argentino ha gustado tanto a la compañía que posiblemente estarían pensando en darle el proyecto de The Brave and The Bold, el Caballero Oscuro del nuevo Universo DC.

¿Qué dijo Andy Muschietti?

Por su lado, Muschietti se ha mantenido en silencio a las preguntas que le hacen por los rumores y solo atina a decir: “No puedo hablar de eso... todavía”, dijo durante una entrevista con el periodista Josh K. Elliott.

Hasta ahora, DC no se ha pronunciado al respecto de quien será el encargado de esta película del ‘hombre murciélago’ Como sabemos, este director de cine ha sido conocido por filmes taquilleros como: It, It Chapter Two y Mama.

Otro punto que sería a favor del que Muschietti sea el director es que James Gunn ha alabado el trabajo que realizó el argentino en “The Flash”, señalando que “probablemente una de las mejores películas de superhéroes jamás realizadas”, además, que dijo que no será el único trabajo de Muschietti.

¿De qué se tratará “Batman: the brave and the bold”

Aún no sabemos los detalles del film, pero “Batman: the brave and the bold” se centrará en la presentación de la familia del murcielago, sobre todo la relación de Bruce Wayne y su hijo Damian Wayne, quien este capítulo sería el nuevo Robin. James Gunn ha descrito esta obra como una “extraña historia de padre e hijo”.