La película “Call Me By Your Name” (“Llámame por tu nombre” en español) fue todo un éxito después de su estreno en cines en 2017 y continúa siendoló más de cinco años después. En celebración del Día Internacional del Orgullo LGBT este miércoles 28 de junio, aquí te contamos dónde ver la película con Timothée Chalamet (”Dune”) en streaming.

La película dirigida por Luca Guadagnino está basada en la novela homónima de 2007 escrita por el novelista ítalo-estadounidense André Aciman y ha recibido distintos reconocimientos como el Oscar 2018 a Mejor guion adaptado. A continuación, te contamos dónde ver la cinta en streaming.

¿Dónde ver “Call Me By Your Name” en streaming?

En Latinoamérica, la película “Call Me By Your Name” se encuentra disponible para los suscriptores de las plataformas de streaming Prime Video, Star Plus y Paramount+. Asimismo, el público puede alquilar el filme a través de Movistar Plus, y comprarla en Google Play (por 25 soles) y en Apple TV+ (por 34.90 soles).

(Foto: Sony Pictures)

¿Qué dice la sinopsis de “Call Me By Your Name”?

Ambientada en el norte de Italia durante el verano del año 1983, “Call Me By Your Name” sigue la historia del joven estadounidense Elio Perlman (Timothée Chalamet), quien pasa las vacaciones junto a su familia en una villa del siglo XVII y se dedica a la música y a coquetear con su amiga Marzi (Esther Garrel). Sin embargo, eso cambiará cuando conoce a Oliver (Armie Hammer).

“Un día, Oliver, un joven estudiante de doctorado se ofrecerá a ayudar al padre de Elio, un eminente profesor de cultura grecolatina. Pronto, ambos empiezan a salir juntos de excursión y, con el avance del verano, la atracción se hará más intensa”, cita la sinopsis oficial.

(Foto: Sony Pictures)

Mira el tráiler oficial de “Call Me By Your Name”

¿Quiénes integran el cast de “Call Me By Your Name”?

La película “Call Me By Your Name” es protagonizada por los actores Timothée Chalamet y Armie Hammer en los papeles de Elio Perlman y Oliver. Ellos están acompañados por Michael Stuhlbarg y Amira Casar en la pantalla.

Esta es la lista completa de actores de “Call Me By Your Name”:

Armie Hammer como Oliver

Timothée Chalamet como Elio Perlman

(Foto: Sony Pictures)

Michael Stuhlbarg como Señor Perlman

Amira Casar como Annella Perlman

Esther Garrel como Marzia

Victoire Du Bois como Chiara

Vanda Capriolo como Mafalda

Antonio Rimoldi como Anchise

Elena Bucci como Bambi

Marco Sgrosso como Nico

André Aciman como Mounir

Peter Spears como Isaac





MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO