En los Globos de Oro, la sorpresa se instauró en muchos espectadores luego de que “El niño y la garza”, nueva película de los Studios Ghibli, se imponga por encima de “Suzume” o de la gran favorita para llevarse el galardón, “Spider-Man Across the Spider-Verse”; sin embargo, en Saltar Intro de El Comercio ya hemos podido ver la nueva obra de Miyazaki y aquí te damos nuestra reseña de la tan ansiada obra maestra de Ghibli en el cine.

Contextualizando la historia

La anticipación y el fervor del público y crítica se hicieron palpables cuando Hayao Miyazaki, el genio detrás de obras maestras como “El viaje de Chihiro” y “La princesa Mononoke”, regresó tras una década con “El niño y la garza”. Esta película, galardonada con un Globo de Oro, nos sumerge en la vida de Mahito, un niño que enfrenta las sombras de la Segunda Guerra Mundial, pérdidas personales y la complejidad de un mundo que se desmorona. Ambientada en el paisaje postguerra de Japón, la historia combina elementos autobiográficos con una narrativa rica en simbolismo, llevándonos por un viaje emocional que oscila entre lo real y lo fantástico.

Dibujo: Un mundo visualmente cautivador

Miyazaki, conocido por su habilidad para crear universos visualmente deslumbrantes, supera las expectativas con “El niño y la garza”. El diseño artístico, meticulosamente elaborado, captura la esencia de cada personaje y escenario, desde la garza con su presencia misteriosa hasta las criaturas grotescas que pueblan este mundo. Los trazos y colores transmiten una paleta emocional que oscila entre la serenidad y la inquietud, reflejando la dualidad temática de la película. La atención al detalle en cada cuadro es una celebración del arte tradicional japonés, elevando la animación a una forma de expresión artística sublime.

Animación: Una danza entre lo real y lo surreal

La maestría técnica de Studio Ghibli brilla en cada secuencia de “El niño y la garza”. La animación es fluida, detallada y llena de vida, creando una experiencia cinematográfica envolvente. Miyazaki utiliza la animación para explorar dimensiones más allá de la realidad tangible, llevando al espectador a través de portales a mundos paralelos, donde la lógica convencional se desafía y reinventa.

La música (parte esencial de todas las película de Studios Ghibli) evocadora de Joe Hisaishi complementa perfectamente la animación, sumergiendo al público en una atmósfera que oscila entre la melancolía y la esperanza. Sin embargo, esta no llega a ser tan memorable como en otras películas del Studio Ghibli.

Como reflexión: un retrato profundo de la humanidad

“El niño y la garza” va más allá de ser una simple película animada; es una meditación profunda sobre la condición humana, la memoria, la pérdida y la esperanza. A través de la odisea de Mahito, Miyazaki aborda temas universales como la resiliencia, la conexión con la naturaleza y la búsqueda de significado en un mundo caótico.

La película también ofrece una crítica sutil pero poderosa de la historia y la sociedad japonesas, explorando las cicatrices emocionales y físicas dejadas por la guerra, los desastres naturales y el cambio climático.

Este supone un nuevo éxito en Studio Ghibli y Hayao Miyazaki. (foto: ghibli)

Conclusión: Un legado cinematográfico

En “El niño y la garza”, Hayao Miyazaki y Studio Ghibli han creado una obra maestra que se sitúa entre lo mejor del cine animado. Con su narrativa rica, diseño artístico impresionante y animación cautivadora, la película no solo cumple con las expectativas sino que las supera. Es una celebración del poder del cine para transportarnos a mundos imaginarios mientras nos confronta con las realidades más crudas de nuestra existencia, aunque hay que recordar que este tipo de películas no es para todos los gustos, ya que denota que es un seinen muy duro.

En un mundo en constante cambio, “El niño y la garza” nos recuerda la importancia de la empatía, la esperanza y la imaginación como herramientas para enfrentar los desafíos más grandes de la humanidad. Esta película, sin duda, dejará una marca indeleble en el corazón y la mente dependiendo, posiblemente, del estado de animo con el que vayas a verla.

Si me preguntas si está bien dado el premio por encima de “Spider-Man Across the Spider-Verse” te diría que es debatible. Ambas son obras maestras por el lado que evocan. Al final la opinión la tiene el espectador, o sea, tú.