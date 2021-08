Conforme a los criterios de Saber más

Minutos después de ver la película “Evangelion 3.0+1.0”, el final de una saga que se construye desde el 2007, pero con orígenes en la serie animada de 1995; no quiero escribir nada. Lo que quiero es mantener esta sensación de plenitud; no diferente a cuando pones en su sitio la última ficha del rompecabezas o cuando alcanzas una epifanía sobre tu propia conducta. No es una película sencilla, y no me refiero solo a la lluvia de información que ofrece.

Si nunca viste el anime “Neon Genesis Evangelion”, deja de leer este artículo. No por eventuales confusiones, que surgirán incluso para los conocedores, sino por tratarse de una serie que sirve de base a la película. De ahí que esta nueva historia, “Thrice Upon a Time”, sea tanto una secuela como un nuevo final, posible para el creador por la relevancia del original.

Diez años después del fin de la serie empezó el llamado “Rebuild of Evangelion”, que parecía un remake pero que en realidad no lo fue y con cada entrega modificó la trama que todos recuerdan. El final, lanzado en marzo último en Japón y que llega a todo el mundo desde este viernes 13 de agosto del 2021 por Prime Video de Amazon, es el imperfecto remate de la mayor obra de Hideaki Anno. En esta película se justifica si revivir “Evangelion” fue necesario o no.

La trama

En “Evangelion 3.0+1.0” Shinji Ikari, Shikinami Asuka y Rei Ayanami sobreviven tras el Cuarto Impacto. La piloto del Eva 02 lleva a todos a un lugar seguro, el pueblo donde vive junto a Kensuke Aida, Toji Suzuhara y Hikari Horaki; sus amigos de adolescencia ahora convertidos en adultos. El tiempo indeterminado que el elenco principal pasa en este lugar ofrece un muy ganado respiro, así como el desarrollo de personajes que les fue negado en “Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo” (2013).

En “Evangelion 3.0” no se exploró lo suficiente el fastidio de los integrantes de Will-E hacia Shinji, lo cual era gatillo de conflictos. Allí había una historia digna de contarse. En cambio, Shinji se va con NERV, que lo utiliza para provocar el Cuarto Impacto. En ese proceso muere Kaworu Nagisa, ángel de forma humana que establece una relación amical de acercamientos románticos con Shinji. Al presenciar este fallecimiento, Shinji queda emocionalmente afectado. No come, no habla ni responde a los estímulos. Salir de este hoyo es un proceso largo en el que no cuenta con ayuda, en parte porque él no quiere, en parte porque todos están tan metidos en sus propios problemas que no les es posible darle una mano.

Quien sí cambia es Rei, a la cual llamaré Rei 2 de ahora en adelante, una que reemplaza a la Rei de las primeras cintas y que no conoce nada del mundo; sea el significado de la palabra “gato” o qué se dice al empezar el día o al terminar. Ahora tiene un trabajo, cultivar arroz en el pueblo; tiene su propio círculo de amistades, que son sus compañeras de trabajo; y empieza a abrir sus sentimientos. Pero su tiempo es limitado, no puede vivir mucho tiempo sin la asistencia de NERV. Rei 2 muere, lo cual ofrece a Shinji el impulso final para romper su cascarón. Después de todo, ella intentó ayudarle hasta el último minuto de su existencia.

Lo que sigue es una batalla a la que hay que estar muy atento para no perderse nada, sean las escenas de acción o los pedazos de información que se sueltan a cada minuto. Asuka utiliza el poder del Noveno Ángel que todavía se encuentra en ella para así destruir al Eva 13, la unidad más desarrollada de NERV. Pero todo es parte del plan de Gendo Ikari: atrapar a la piloto y emplearla como catalizador de un nuevo Impacto. Shinji, dispuesto a pilotar nuevamente el Eva, encuentra resistencias en los miembros de Will-E que lo odian por su rol en el Tercer Impacto. Es solo gracias a Misato que los demás permiten que el adolescente cumpla su papel.

Todo se pone más confuso. Shinji tiene que luchar contra su padre, Gendo Ikari, en el Anti Universo, especio donde pensamientos adquieren forma física, donde la realidad y la ficción son indistinguibles. Gendo quiere realizar el Impacto Final para reunirse con su esposa, Yui, sin importarle lo que ocurra con los demás. Aquí Shinji y Gendo luchan, cada uno en un Eva, pero también hablan. Son las palabras que nunca se dijeron, sea en la serie original o en el manga. Gendo pasa por su propia instrumentalización al hacerle frente a sus miedos y deseos. Asuka también vive su propia batalla mental, donde afronta la realidad de ser un clon creado para pilotar Evas. Mientras tanto, en la realidad, Misato utiliza las últimas fuerzas de la nave AA Wunder para crear una nueva Lanza de Longinus con la que Shinji puede vencer a Gendo. Ella muere.

En el Anti Universo, Shinji quiere rehacer el mundo. No para evadir el dolor, sino para acabar con las unidades Evangelion y que así las personas sean ejecutores de su destino. Pero él no cumple este plan, pues Yui Ikari, su madre, lo saca del Eva 01. Ella ha estado viva dentro de la unidad por años tras una fallida prueba de sincronización. Los padres, cada uno en su propio Eva, se unen nuevamente para despedirse de su hijo y darle un futuro. Lo siguiente que vemos es a Shinji Ikari y Mari Makinami alejarse hacia lo desconocido en un mundo de paz aparente, sin Evas ni Ángeles.

La crítica

Ver “Evangelion 3.0+1.0.” requiere que hagas dos lecturas en paralelo: la que compara esta historia con la serie de televisión, pues hay equivalencias al original que son claves para entender la nueva historia. La segunda interpretación toma a este “Rebuild of Evangelion” no como un historia, pero sí como un discurso: la visión del mundo del creador, Hideaki Anno.

De 1995 a 1997, “Evangelion” manifestó una perspectiva nihilista de la vida, en la que sin importar qué se haga, la humanidad está condenada. Incluso en los escasos momentos de esperanza, la realidad se encarga de mostrar a los personajes que no es posible cumplir los sueños. Esto se complementa con la perspectiva del creador, Anno, que en repetidas oportunidades ha comentado sus dificultades psicológicas. Incluso al desarrollar este “Rebuild…” él ha tenido que batallar contra sus propios demonios. “Thrice Upon a Time” es la síntesis que nace de esa lucha. Todo musicalizado por el excelente Shiro Sagisu, desatado como siempre, así como por piezas de música clásica.

Aquí nadie arrastra a Shinji al combate. Él elige subirse al Eva, no con la cabeza caliente de quien busca venganza, sino con la sensatez del que necesita respuestas para cerrar círculos. Él busca hacer las paces con las personas que lo rodean y con los que ya no están. El Anti Universo ofrece el espacio para que estos encuentros ocurran, no solo como las persuasivas charlas de los episodios 25 y 26, que más parecían el cuestionamiento de un psicólogo. Es narrativa compleja a través de acciones, de las peleas vistosas que significan mucho para el creador. Si por momentos todo parece el set de Ultraman o alguna otra serie de estilo Tokusatsu, es a propósito.

Complejo no es lo mismo que confuso, pero en este caso lo es. Si no entendiste la película a la primera visionada, o en la segunda, no interesa. Esta mazamorra de conceptos esotéricos son el set y el decorado, no el corazón de la historia. Descifrar “Evangelion 3.0+1.0” no es tan importante como entender los sentimientos que busca transmitir: perdonarte a ti mismo, entender al otro y establecer vínculos para crecer. Shinji no ignora el pasado, pero descubre que el presente es más valioso.

Es adecuado que el final de esta historia sea tan sentimental y positivo. Ya hubo un “Evangelion” oscuro y triste, no hay necesidad de otro. Películas como esta, imperfectas como son, nos reconectan con el lado más positivo de la humanidad. Los fallos se notan más que nada en la animación de los combates entre las unidades Eva, prueba del límite de los efectos por computadora utilizados por Studio Khara y que hacen extrañar la animación a mano; sacrificada pero precisa.

El otro problema es el fanservice. La sobreexposición de cuerpos púberes en desnudez manifiesta consecuente con la historia de la franquicia y de sus creadores; pero no tenía por qué ser así en este cierre . Khara pudo dar un paso al costado y cambiar sus maneras, en cambio pisan el acelerador de ese vehículo llamado cosificación de la mujer. Y no solo ocurre en el fanservice, sino en la trama. Rei 2, por más que haya crecido como personaje en su escaso tiempo en libertad, muere para darle un impulso a Shinji. Su vida está en función al muchacho. Y con Mari Makinami la cosa es peor: puedes quitar a este personaje de todas las películas, reemplazarlo por uno que ya existe, y la historia sería mejor y más compacta . Ella no es un personaje, es un recurso narrativo.

Con sus fallas, “Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon a Time” es valiosa por cerrar su historia de manera feliz, pero sin resultar anodina. Tiene suficientes conceptos para liarse la cabeza por horas, pero sin resultar frustrante. Y eso ya es un gran logro.

Felicidades, Shinji.

Calificación

★★★★☆

Dato

Puedes ver las cuatro películas de “The Rebuild of Evangelion” en Prime Video de Amazon.

La serie “Neon Genesis Evangelion” está disponible en Netflix.

