El final de “Fast X” dejó a los fanáticos en suspenso, y ahora “The Rock” retoma su papel de Luke Hobbs en un emocionante spin-off dentro del universo de “Fast & Furious”. La historia servirá como un puente entre los eventos de “Fast X” y la esperada Parte II, programada para el 2025.

En la escena post-créditos, Hobbs recibe una llamada del villano Dante Reyes (interpretado por Jason Momoa), quien lo coloca en su lista de objetivos después de Dom y su equipo. Considerando el pasado entre Hobbs y Dante, esta película ofrecerá una venganza explosiva y llena de acción.

El proyecto, escrito por Chris Morgan, un veterano de la franquicia de “Fast & Furious”, promete más emociones, caos y venganza. Morgan ha estado involucrado en varias entregas de la saga, incluyendo “The Fate of the Furious” y el spin-off “Hobbs and Shaw”.

La producción estará a cargo de Seven Bucks Productions, la compañía de Johnson, y contará con la participación de One Race Films de Vin Diesel. Aunque aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento de este spin-off sin título, el éxito de “Fast X” en taquilla sugiere que será una prioridad para los estudios mientras la saga “Rápidos y Furiosos” avanza hacia un épico final.

Prepárate para más emociones y un enfrentamiento explosivo cuando Dwayne Johnson regrese como Luke Hobbs en este emocionante spin-off.