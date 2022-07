Dancer in the Dark (2000)

Disponible en Kanopy

La premiada cinta de Lars Von Trier sigue la historia de Selma, personaje a cargo de Björk, una mujer obrera que está a punto de quedarse ciega y trabaja sacrificadamente para conseguir el dinero que le permitirá operar a su hijo, quien ha heredado su mal. La cinta, que se desarrolla también con recursos de musical, tiene una escena en la que el personaje de Björk canta sobre todo lo que vio y no verá antes de quedar ciega. En “I’ve Seen it All” incluye esta línea: “No has visto elefantes, reyes ni el Perú”.