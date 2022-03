Conforme a los criterios de Saber más

Si eres de aquellas personas que buscan propuestas diferentes en streaming, has llegado a la nota correcta. Desde marzo, ya está disponible en Star+ “Fresh”, un título que ha llamado la atención en el circuito de cine independiente por el estilo de su directora, la joven Mimi Cave, y por la historia que relata.

Con Sebastian Stan y Daisy Edgar-Jones como protagonistas, el argumento de “Fresh” nos presenta a Noa, una joven que tiene muy mala suerte en el amor y que, tras muchas malas experiencias en apps de citas, conoce en un supermercado a Steve. Aunque no es frecuente en ella, se arriesga y le da su número y empiezan a salir de manera muy convencional. Sin embargo, en una escapada romántica un fin de semana, Noa descubrirá el secreto de su nuevo amor: vende carne humana y ella es el próximo producto que pondrá en el mercado.

Con muy buenas críticas en el festival de Sundance y en el portal Rotten Tomatoes, “Fresh” ofrece un viaje inesperado a los espectadores. En esta entrevista de difusión cedida para Saltar Intro por Star+, la cineasta Mimi Cave cuenta más detalles sobre cómo se desarrolló este proyecto:

- ¿Cuál fue tu primera reacción al leer el guion de “Fresh” escrito por Lauryn Kahn?

Me impactó y asustó al mismo tiempo. Me daba miedo la idea de dirigirla, sabiendo que abordaba tantos temas… no políticos, pero sí temas de actualidad del estilo de Twitter, si se quiere. Es duro para los artistas hoy en día ser totalmente francos con temas que no los desgarran, así que tenía ese temor y también me asustaban los temas en los que me estaba metiendo; pero sabía que ese miedo era algo que no podía obviar y tenía que ver qué había allí.





"La experiencia de ser una mujer te hace estar todo el tiempo midiendo el nivel de peligro de cualquier situación".

- ¿Te basaste en algún otro material para lograr adoptar la mentalidad apropiada para hacer la película?

Siempre es la obligación del director o la directora llevar a cabo la investigación más exhaustiva posible, sea que se trate de ver otras películas o inspirarse en otras artes. Para “Fresh”, creé una suerte de lista de películas que les daría a ver a otras personas si quisieran, y entre ellas está “La piel que habito”, de Pedro Almodóvar: para mí su habilidad para dirigir estos estrafalarios personajes y tramas descabelladas haciéndote de todos modos sentir tan conectada con ellos fue una gran inspiración. Y en cuanto al tono, Jordan Peele dio en la tecla con “¡Huye!”, así que esa fue mi brújula, por decirlo así. ¡Pero también implicó hacer una depuración selectiva de pedacitos de cosas de mi pasado o que yo adoraba que no tenían nada que ver con “Fresh”.

"Fresh". (Foto: Difusión)

- Uno de los temas de la película es que las citas, en especial para las mujeres, son un infierno. ¿Volcaste algo de tu experiencia personal en eso?

Absolutamente. Aunque no hubiera estado pensando en ello, lo hubiera hecho automáticamente sólo desde mi lugar de mujer. Así que fue sencillo verme en ese personaje y conectarme con ella y saber cómo quería que fuera retratada. Y luego, la experiencia de ser una mujer en la vida creo que te hace estar todo el tiempo y sin darte cuenta midiendo el nivel de peligro de cualquier situación y está muy, muy arraigado en cómo crecimos y en cómo fuimos criadas y así debe ser, porque físicamente por lo general somos inferiores en términos de fuerza y cosas así, así que sencillamente forma parte de nuestra experiencia y es algo que hemos visto en algunas películas, pero Lauryn quería hacer especial énfasis en esto.

Daisy Edgar-Jones en escena de "Fresh". (Foto: Difusión)

- La amistad femenina también es un tema importante de la película. ¿Fue algo que te pareció emocionante explorar?

Hay muchos tropos en la película que tomamos y les damos un pequeño giro y este definitivamente es uno de ellos. Está presente durante una parte de la película y luego vuelve a surgir al final, cuando no te lo esperas. Es gracioso porque yo no soy alguien que por lo general se sienta atraída por cosas fuertemente centradas en las mujeres, solo quiero buenas historias, y cuando leí el guion, sentí que hacia el final estaba tan de su lado apoyándolas, y era algo tan merecido, que sentí que era la versión correcta del empoderamiento femenino —o como lo quieran llamar— que me interesa. Los hombres tienen una amistad especial entre ellos, y con las mujeres sucede lo mismo, hay un grado de confianza que mantienes con tus amigas mujeres y un nivel de familia también cuando eres una mujer soltera, según que estés en tus 20 o en tus 30, en el que ambas saben que cuentan la una con la otra para contenerse en los momentos difíciles. Eso es algo que era importante reflejar.

- ¿Cómo hiciste para crear un vínculo de amistad entre Daisy Edgar-Jones como Noa y JoJo T. Gibbs, quien da vida a Mollie?

Sabía que no contábamos con demasiado tiempo presencial debido a la cuarentena, así que les encargué que cada dos o tres días se comunicaran por FaceTime para que empezaran a conocerse desde temprano, de manera que cuando se encontraran en persona ya tuvieran un buen vínculo y una historia de fondo entre sí, que se vería reflejada en la pantalla.

- Tienes un historial de cortometrajes y videos musicales, y haber trabajado con personas creativas. ¿Cómo fluyó eso en la creación de tu primera película cinematográfica?

Llevo muchos años trabajando y creo que mi meta siempre fue hacer películas cinematográficas. Adoro los cortos y me fascinan los video musicales, y creo que es una maravillosa forma de descubrir tu propia voz. Pero quería el desafío de un proyecto de mayor envergadura, de mayor escala y que me diera un poco más de libertad para poder hacer ciertas cosas que quizás con el formato corto no tenía el tiempo o el dinero para hacerlas. Así que, realmente para mí fue una oportunidad de hacer muchas de las cosas que había estado soñando desde hacía tiempo. Pero, dicho esto, todo esto viene acompañado de una buena dosis de temor. Es un gran salto, yo no hice una película independiente antes, no hice una película de bajo presupuesto antes. Teníamos presupuesto y teníamos recursos, y yo era muy consciente de eso a medida que avanzábamos. Así que, quería asegurarme de que estaba haciendo el mejor trabajo que podía, y mantenerme completamente enfocada en el proyecto, sin olvidar al mismo tiempo lo afortunada que era de tener la oportunidad de trabajar con tantas personas increíbles.

- ¿Qué buscabas en una actriz para que interpretara a Noa, y cómo encajó Daisy en eso?

Creo que fue una de esas cosas que cuando sabes que es la indicada, sencillamente lo sabes. Y el papel de Noa originalmente fue escrito para alguien un poquito más grande, pero Daisy leyó el guion y estaba muy interesada. Cuando hablamos, dijo todas las cosas acertadas. Y es tan inteligente, ¡casi fastidiosamente inteligente! (Ríe) Al punto de que a veces me olvido de lo joven que es, porque me enseña muchísimo y nos hemos hecho bastante amigas. Estoy tan emocionada de que el mundo vea lo que es capaz de hacer. Daisy estaba totalmente comprometida, sin reparos, sólo quería hacerlo bien y lo mismo con Sebastian (Stan), lo cual creo que era fundamental. Todos los actores estaban súper comprometidos, querían realzar el guion, hacerlo bien; y ese era el nivel de compromiso que yo necesitaba para una película como ésta.

Sebastian Stan en "Fresh". (Foto: Difusión)

¿Qué cosa de Sebastian Stan te hizo pensar que podía interpretar a Steve?

Yo disfruté inmensamente cómo abordó su papel en “Yo, Tonya”; me pareció que tomó algunas decisiones realmente únicas y sobresalió para mí en su interpretación, así que esa fue la razón principal por la cual yo estaba interesada en hablar con él acerca de este papel. No es un papel que sea fácil de interesar a un actor. Algunos se abalanzarían sobre él, y otros saldrían corriendo. Solo depende del momento en el que te topas con una persona y en qué parte de su carrera está, y creo que él estaba realmente interesado en interpretar personajes desafiantes y eso es exactamente lo que hizo. Se involucró con un nivel de compromiso, y enorme investigación y pasión para hacerlo a su manera y hacerlo bien. Trabajamos muy duro juntos para moldear a Steve y estoy muy orgullosa del resultado.

- ¿Cómo fue la colaboración en el set?

La forma en la que trabajo y la forma en la que está habituada a hacerlo Lauryn por venir de la escuela de Adam (McKay, productor ejecutivo) es que hay un gran componente de improvisación en el rodaje. Trabajamos en el guion durante muchos meses luego de que yo me incorporé, hasta el momento de iniciar y durante el rodaje, pero también les había dado la libertad de improvisar a partir de esas cosas. Una improvisación estructurada si se quiere. Yo soy el tipo de persona colaboradora, definitivamente no temo tomar las riendas y tomar decisiones cuando es necesario. Pero, en última instancia, es la mejor idea en la sala la que se impone, y creo que muchas de las personas que trabajan así son personas que yo respeto y admiro como Adam, donde no hay grandes egos en la sala. Todos debemos mantener esa disposición a hallar la mejor solución, ya sea que surja de mí o del operador de cámara, no importa, todo está al servicio del proyecto. Así que, sí, fue realmente una tarea de colaboración. Pero a su vez es complejo mantener ese espíritu de colaboración en una película de género porque debes mantener ciertos puntos de la trama, debes tener ciertos arcos para los personajes, es diferente de una comedia en muchos sentidos. Y fue un desafío balancear todas esas cosas, pero Daisy, Sebastian, Jojo, y todos los involucrados estaban muy conscientes de ese desafío y emocionados de afrontarlo.

- Comentaste anteriormente que trabajaste con corazones de animales en un video musical como vegetariana. ¿Cómo se trasladó eso a “Fresh”?

Ya no soy vegetariana pero no como carnes rojas, ¡así que eso es muy cierto! Pero estaba interesada en los temas que sacan a relucir el canibalismo en las personas. Es un tema tan tabú, como debería ser, pero hay algo que no comprendemos, y probablemente nunca entendamos. Es una cosa tan extraña y repulsiva en que pensar, que me gustaba el extraño estado mental en el que te metes cuando se te presenta ese tema y cómo, en ese estado mental podemos jugar visualmente y exagerar y enfatizar ciertos temas llevando las cosas al límite y atrayendo la atención de las personas a través de ese mecanismo. Definitivamente muchas personas me dijeron que no irían a comer carne durante un tiempo luego de ver la película, ¡lo cual me hace sentir un poco orgullosa! En cualquier caso, estamos consumiendo demasiada carne, así que creo que era consciente de que eso podía ser algo que ciertas personas rescataran, ¡y no me molestaba que ocurriera!

Sebastian Stan y Daisy Edgar-Jones en "Fresh". (Foto: Difusión)

- Los personajes principales tienen algunas escenas divertidas bailando. ¿Cómo influyó tu formación en danza en eso? ¿Había muchas coreografías?

Hay varias escenas de baile diferentes, en la mayoría de las cuales trabajé sola con los actores, y luego traje a una amiga mía por un día, quizás dos, Megan Lawson, que vino a ayudarme con la escena que Sebastian interpreta solo. Mayormente para lograr ciertas tomas. Cada vez que trabajo con la danza donde los movimientos de cámara son complicados, siento que quiero tener un respaldo en la coreografía. Pero ninguna de esas escenas están coreografiadas estrictamente hablando, es más como una improvisación estructurada; que en esencia es sencillamente: estamos ensayando, y sabemos cómo es la puesta en escena, y sabemos en qué dirección se mueve la persona, y trabajamos con Sebastian para darle un conjunto de herramientas de movimientos diferentes, que él pueda seleccionar y elegir dónde usarlos. De manera que él tiene cierto control sobre lo que está haciendo, y conoce cuál es mi intención, así que está interpretando dentro de ese pequeño mundo. Y de repente hacía algo que nos parecía magnífico y todos le pedíamos: “hazlo de nuevo”. Era todo un intercambio muy espontáneo.

(Foto: Star+)

- La película se exhibió virtualmente en Sundance. ¿Has visto reacciones inesperadas entre la gente que la vio?

Creo que esta película es mejor verla en grupo, porque tiene un componente cómico que te permite experimentar esas emociones juntos, y como las reacciones son bastante fuertes, uno recibe toda esa energía de las demás personas en la sala. En cuanto a las reacciones, honestamente me sorprendió la cantidad de personas que respetaron y no revelaron spoilers y cosas así. Estuve muy complacida con la generosidad de muchos de los periodistas y la prensa y su predisposición a seguirnos el juego, lo cual ha sido realmente genial. Nosotros tenemos nuestra visión de cómo queremos, y esperamos, que el público consuma algo, pero una vez que está ahí afuera, escapa a nuestras manos.

