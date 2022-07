“Yo no hago cine de autor. Mis dos películas, ‘Recontraloca’ y ‘Cosas de amigos’, son remakes adaptados al Perú. No soy activista o escritor. Leo un guion y, si me conmueve y siento que conecto, pienso en hacer mi versión local”, dijo el artista, quien ahora dirige la adaptación de la comedia mexicana “Hazlo como hombre” (2017).

Giovanni Ciccia dirige a Rodrigo Sánchez-Patiño en "Cosas de amigos", una comedia sobre la amistad y la ansiedad que tiene muchos cameos, entre otros, Bruno Pinasco. Otros actores y actrices del elenco son Gisela Ponce de León y Emilia Drago.

El actor y director de 51 años agradece el oficio al que se ha dedicado desde la década de los años 90, cuando ese estrenó “No se lo digas a nadie” en el cine. “No soy tan desconocido como para no tener trabajo o tan conocido para no poder caminar por la calle”, bromea cuando le preguntamos sobre su fama. Muy querido por el público, hoy no se siente una estrella, aunque en este momento la tendencia que marca diariamente “Al fondo hay sitio” es irremediable y su personaje ya es razón de comentarios.

“Nunca me he sentido acosado y aturdido por el cariño de la gente. Creo que es un punto justo para mí. Sí siento, ahora, un poco más de saludos en la calle”, comenta.

Las personas piensan que el programa de cocina ficticio “Van o no van con Montalván” es real, pero es un invento de los guionistas de la serie para mostrar la personalidad de Diego Montalván, el personaje que interpreta Ciccia. “Es un ser ambicioso, desesperado, hipócrita y calculador, pero ‘malo’ es el resultado que ve la gente. Es un hombre que ama a sus hijos. La historia va a avanzar y verán cómo es la relación con su hijo. Es un tipo muy machista con un montón de taras, por ejemplo, tiene preferencia por el hijo que por la hija, pero es un ser humano. No es ni bueno ni malo, sino un ser imperfecto como todos”, habla Ciccia sobre su personaje.

En las redes sociales, ha despertado muchas reacciones. “Agradezco que todo el mundo lo odie, porque eso quiere decir que está funcionando. Es un tipo odioso y los comentarios son ‘Diego Montalván, te odio’. No he leído ningún comentario que diga ‘Giovanni Ciccia, te odio’, entonces eso es bueno. He recibido buenos comentarios sobre el trabajo. Me encanta trabajar ahí. Es un sitio lleno de gente valiosa, que conozco hace años. Hace mucho que no hacía televisión”, comentó Ciccia.

Ciccia tiene mucho cariño a las personas con las que trabaja. Gigio Aranda, productor de “Al fondo hay sitio”, fue el guionista de la primera telenovela en la que actuó en 1996, “Nino” (Panamericana Televisión). Se trata de una historia que protagonizaba Mónica Sánchez, la popular “Charito”, y Christian Thorsen, dos actores que interpretaron a la pareja de ‘Charo’ y ‘El Platanazo’ en la serie de América Televisión durante las anteriores temporadas. Por otro lado, la mujer con la que más comparte escenario en la temporada 9, Yvonne Fryssinet, es “una gran amiga” para él, pues se conocen desde que actuaron en las primeras obras de teatro que hizo el actor con la productora Plan 9.

Yvonne Frayssinet y Giovanni Ciccia son Francesca Maldini y Diego Montalván en "Al fondo hay sitio".

“Ahora, con Yvonne, nos vemos todos los días y nos reímos un montón. Su personaje quiere su ‘tiramisú’ (habla de sexo) y él ya no quiere (ríe), nos divertimos. En la escena, le pongo el dedo acá (debajo de la nariz) para ver si todavía respira, y Toño (Vega) grita: “¡Queda, queda!”. Hay un respeto muy fuerte, imagínate. Y no solo con Yvonne, sino también con Adolfo (Chuiman), Luis Ángel (Pinasco), Gustavo (Bueno), que son íconos para mí y ahora compañeros de trabajo. Eso es maravilloso. Ellos son historias del arte”, dijo Ciccia.

El actor resalta el trabajo de los actores de alta trayectoria en la serie, pero también de los más jóvenes, como Franco Pennano, Karime Scander y Jorge ‘Coco’ Guerra, a quienes conoció el primer día de rodaje en el set de Pachacamac. “Creo que llegamos todos tempranito, tal vez, porque éramos nuevos en la serie. Son grandes compañeros y actores profesionales. No son chicos a los que llamaron por su cara, o porque salieron por ahí y se hicieron famosos. Son gente que conoce el oficio del actor, que ha hecho una audición para estar donde están, no están jugando a salir en la televisión. Jorge Guerra está haciendo una temporada de teatro ahora mismo. Me alegra que aparezca sangre nueva y talentosa; conocerlos y estar cerca de ellos es emocionante”, dice.

SERGIO GALLIANI Y MAGDYEL UGAZ

¿Por qué Sergio Galliani no está en “Al fondo hay sitio”? “Porque es un… (silba)”, bromea Ciccia.

Uno de sus mejores amigos y colega artista rechazó la oportunidad de volver a la serie, según comentó Ciccia, porque prioriza una agenda de emprendedor con su nueva marca Ecobus. Es una línea de buses y minibuses eléctricos. “Él es un emprendedor, un hombre que no para de hacer cosas. Me parece que le llegó la propuesta cuando tiene muchas responsabilidades y prefirió decir que no, pero yo nunca pierdo la esperanza de que entre a AFHS”, advierte.

Aunque Ciccia está fascinado con el elenco de trabajo, no pudo callar la admiración que le produce Madgyel Ugaz, quien interpreta a “la Teresita”. “Me parece increíble, porque tiene al personaje tan metido debajo de la piel que, en los ensayos, lo hace con toda la energía, porque, si no, no encuentra el personaje en ella, entonces está todo el tiempo brillando”, cuenta el actor, quien a veces olvida su propia letra del guion por ver actuar a su compañera de set y experimentar un “ataque de risa” a partir de su humor.

Magdyel Ugaz interpreta a "La Teresita" en "Al fondo hay sitio".

“También me encanta estar cerca de László (Kovács) y David (Almandoz), son como uña y mugre y están al lado de mi camerino. Son tan amables. Me encanta estar al lado de mi hermano Pol Vega, mi amigo de toda la vida. Ahora estamos juntos, haciendo escenas juntos, justo hoy (jueves 14 de julio) tenemos varias escenas en el capítulo. Y, claro, Gustavo Bueno que es otro amigo de la vida. Conmovedor el personaje que hace con su ‘Palomita’, me da una ternura gigantesca. Él es un tipo tan carismático y talentoso, tan divertido de ver. Me encantaría un día hacer algo fuera de la serie con él, porque me parece muy capo, muy encantador”, comenta.

“Cosas de amigos”, la nueva comedia dirigida por Giovanni Ciccia, se estrenará en cines peruanos el jueves 21 de julio. Mira aquí el tráiler:

