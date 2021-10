Conforme a los criterios de Saber más

Michael Myers está de vuelta. Uno de los asesinos en serie más aterradores del cine vuelve a protagonizar un filme, 3 años después que la secuela de la cinta original de 1978. Llamada “Halloween Kills”, esta tercera entrega escrita y dirigida por David Gordon Green inicia la historia en la misma escena en la que finalizó la película de 2018, con el psicópata quemándose supuestamente en el sótano de Laurie Strode (Jamie Lee Curtis).

Pero como suele pasar con este desquiciado personaje, nada parece poder acabar con él y siempre suele caer bien parado y dispuesto a cobrarse nuevas víctimas.

Detrás de la máscara de Michael Myers

Cuando “Halloween” de 1978 entró en etapa de preproducción tenía un bajísimo presupuesto, solo contaba con US$ 300,000, por lo que caracterizar al asesino de la historia requería poca inversión. Según cuenta la historia de la cinta, el departamento de diseño encabezado por Tommy Lee Wallace compró una máscara del actor William Shatner, el capitán Kirk de la serie Star Trek, y la adaptó para crear el rostro de Michael Myers. Para ello, se ensancharon los agujeros de los ojos y se insertaron quemaduras a los lados.

William Shatner

El actor que dio vida a Myers en esta primera cinta fue el inexperto en el oficio y amigo del creador John Carpenter, Nick Castle, sin embargo, en la última escena, en la del desenmascaramiento, quien se puso detrás de la máscara fue Tony Moran por tener “un mejor rostro” para ese final.

Tony Moran en "Halloween" de 1978.

Nick Castle bajo la máscara de Michael Myers

¿Basado en un asesino real?

La historia de Michael Myers en el cine retrataba a un niño de 6 años que tras asesinar a su hermana mayor de un cuchillazo es internado en un psiquiátrico durante 15 años. Al escapar, este joven ahora muy fuerte y aparentemente invencible vuelve a la ciudad ficticia de Haddonfield para hacer lo que su instinto le manda: asesinar sin piedad. En este regreso, que coincide con la fiesta de Halloween, Myers se topará con la hábil Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), una joven universitaria que solventa sus gastos cuidando niños.

Sobre este personaje, John Carpenter, dijo recientemente en una entrevista al programa “Fuera de foco” en 2018. “Estaba construido no exactamente humano, sino casi parcialmente sobrenatural. No sabes quién es ni qué es. No tiene personalidad. No sabes cómo luce. No sabes porqué hace lo que hace. Es una especie de maldad sin causa.

Michael Myers en la película "Halloween" de 1978.

Sobre qué fue lo que inspiró a Carpenter para crear el personaje de Michael, el director y guionista declaró en el documental “Halloween - A Cut Above the Rest” de 2003 que siendo un estudiante en la Western Kentucky University visitó una institución mental como parte del curso de psicología. No fue una visita cualquiera, se trataba de ver a los pacientes con casos graves. “Y allí estaba este crío, que debía de tener unos 12 o 13 años, con aquella mirada…”, dijo Carpenter.

En la película de 1978. , este mirada es descrita por el actor Donald Pleasence, el psiquiatra a cargo de Michael Myers. “Este rostro vacío, sin emociones. Los ojos negros. Los ojos del demonio”.

“Era una mirada esquizofrénica, una mirada realmente demoníaca. Fue traumatizante para mí, probablemente lo más terrorífico que he visto nunca”, explica Carpenter en el mencionado documental.

Sobre si un asesino real terminó de esbozar el personaje de Myers, se dijo mucho tiempo que este fue Stanley Stiers, un asesino serial que a los 11 años habría matado a sus padres y hermana y tras ser internado en un hospital psiquiátrico, escapó una noche de Halloween para convertirse en el asesino serial más prolifero de la década del 20 en su natal Iowa.

Sin embargo, este dato no ha sido confirmado por Carpenter y tampoco hay constancia de la existencia de Stiers, por lo que esta teoría quedaría como un simple bulo de internet.

Otros dos casos de asesinos reales de los que sí hay constancia son los de Ed Kemper, uno de los asesinos seriales más famosos del mundo.

Ed Kemper

Kemper asesinó a su abuela a los 16 años, y después hizo lo mismo con su esposa y su abuelo. En 1969 sus víctimas fueron las estudiantes universitarias y luego su propia madre.

Otro caso es el de Ed Gein, un asesino y ladrón de tumbas estadounidense, nacido en Wisconsin que usaba máscaras hechas con piel humana.

En su edición del 26 de febrero de 2006, El diario El País describe la historia de Kemper de la siguiente manera: “Así, a los 39 años, sin haber tenido contacto físico con otra mujer que no fuera Augusta (su madre), Ed Gein quedó solo, aislado en un mundo que apenas alcanzaba a comprender. Y fue deslizándose hacia la psicosis, internándose en sus cenagosos fantasmas, dando rienda suelta a sus quimeras. Sobre todo las relacionadas con el cuerpo femenino, un completo misterio por el que sentía la misma curiosidad que un niño...

“...Como no tenía acceso a mujeres de carne y hueso, decidió desenterrarlas del cementerio. Un día leyó en el periódico local un suelto sobre una vecina recién inhumada, y pensó que había llegado el momento de pasar a la acción. Para ello pidió ayuda a un viejo amigo, Gus, otro lobo solitario, todavía más zumbado que él... Solía elegir mujeres mayores que le recordaban a su madre. Pero quizá entre los cadáveres femeninos que Ed deseaba exhumar se encontrase el suyo propio. Porque detrás de ese obsesivo interés por la anatomía del sexo opuesto se hallaba el deseo de transformarse él mismo en mujer, en su madre. De los cuerpos desenterrados le atraían los órganos que no poseía. Los cortaba y se los ponía, vistiéndose enteramente con piel femenina. También consideró la posibilidad de someterse a una operación de cambio de sexo, y la desechó por resultar muy cara”

“Halloween” se estrenó en octubre de 1978 y recaudó en taquilla 47 millones de dólares en Estados Unidos. Tras el éxito que tuvo en taquilla, la cinta se convirtió en una de las más influyentes dentro del género de terror y fue quien popularizó el género slasher en la década de 1980.

Tras siete secuelas y dos reinicios, en 2018 se estrena una nueva versión, llamada la secuela oficial de la cinta de 1978 y dejando en el olvido las historias lanzadas durante esos años. Dirigida por David Gordon Green, esta segunda parte trae de vuelta a Jamie Lee Curtis como una madura Laurie Strode dispuesta a liquidar definitivamente a Michael Myers.

Jamie Lee Curtis y Michael Myers para Entertainment Weekly

El 15 de octubre de 2021 “Halloween Kills” llegó a os cines como punto medio de una trilogía que llegará a su fin en octubre de 2022. Esta próxima cinta llamada “Halloween Ends” pretende terminar definitivamente con el desquiciado Myers.

“La película ocurre cuatro años después de los eventos de 2018, así que los personajes ya no solo tendrán que procesar las tragedias de 1978 y 2018, sino también cómo ha evolucionado y cambiado el mundo a lo largo de los 4 años desde que vieron por última vez a Michael”, declaró David Gordon Green al medio español E-Cartelera.

“Hace una semana di con las notas del final de ‘Halloween Ends’, en cierta forma siemplemente me desperté pensando en una idea que me emocionaba mucho. Y cuando la probé con Jamie Lee Curtis, le encantó. Tener esos momentos de inspiración en plan “¡Eureka!” es parte de la evolución, así que los voy a seguir teniendo hasta que haya finalizado la imagen y el sonido de la siguiente película”, agregó.

¿Será este el final definitivo de Michael Myers?

