Este 20 de abril llega a nuestros cines locales la película japonesa “Haw: Dejando Huellas”, dirigida por Inudo Isshin y basada en la novela de Hiroshi Saito. La cinta cuenta la historia de Tamio, un solitario empleado de ayuntamiento en Yokohama que, tras adoptar a un gran perro blanco abandonado por su dueño, encuentra en él una amistad inesperada y llena de emociones.

La película está protagonizada por los actores japoneses Kei Tanaka, Elaiza Ikeda, Itsuki Nagasawa, Nobuko Miyamoto, Renji Ishibashi y Serena Motola, quienes logran plasmar a la perfección la esencia de la historia y la conexión especial entre los personajes.

“Haw: Dejando Huellas” es una película que refleja muy bien esa conexión entre el humano y el perro, esa amistad capaz de sanar cualquier mal momento. Haw, el perro adoptado por Tamio, en su viaje de regreso a casa, se encontrará con una infinidad de situaciones y personas a las que tratará de ayudar de alguna u otra forma, con ese corazón tan bondadoso e inocente que caracteriza a los canes.

Esta conmovedora historia se mantuvo en los primeros lugares en su estreno en Japón y promete ser una cita familiar que no puedes perderte. “Haw: Dejando Huellas” se estrena este 20 de abril en nuestros cines locales y estamos seguros de que no te dejará indiferente. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de una historia que te emocionará y te hará reflexionar sobre la importancia de la amistad y la conexión especial que se puede establecer entre un humano y un perro.