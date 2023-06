El aclamado director Hayao Miyazaki, fundador de Studio Ghibli, ha anunciado que “How Do You Live?” será su última película, lo que ha despertado una gran expectación en el mundo del cine. Sin embargo, sorprendentemente, el estudio ha decidido romper con las estrategias tradicionales de promoción y optar por no mostrar ningún tráiler de la película. En esta nota, te contamos los detalles de esta inusual estrategia y la incertidumbre que rodea al estreno de esta obra maestra animada.

Aunque Hayao Miyazaki ha anunciado en varias ocasiones su retirada, esta vez parece que va en serio, convirtiendo a “How Do You Live?” en su última obra cinematográfica. Studio Ghibli ha sorprendido al público al decidir no revelar ningún tráiler de la película como parte de su estrategia promocional, generando una gran intriga y expectación en los fanáticos de Miyazaki y del estudio.

Toshio Suzuki, presidente actual de Studio Ghibli, ha revelado que esta inusual estrategia se basa en la renuncia a realizar cualquier tipo de promoción convencional. El único material que se ha dado a conocer hasta ahora es un teaser póster lanzado en diciembre y algunas imágenes de arte conceptual previas. Además, se ha confirmado que “How Do You Live?” es una adaptación de la novela homónima de Genzaburo Yoshino, escrita en 1936, aunque con una historia diferente y una interpretación libre.

El estreno de “How Do You Live?” está programado para el 14 de julio en Japón, pero la fecha de lanzamiento en el resto del mundo aún es desconocida. La falta de tráileres y promoción convencional plantea interrogantes sobre cómo esta estrategia afectará la visibilidad y el alcance internacional de la película.

Studio Ghibli ha expresado su deseo de romper con las convenciones y hacer algo diferente en cuanto a la promoción de “How Do You Live?”. Toshio Suzuki ha mencionado que la intención era evitar repetir las mismas estrategias promocionales utilizadas anteriormente y explorar nuevas formas de atraer al público.

Este es el único póster oficial de "How do you live?". (Foto: Studio Ghibli)

Si bien esta inusual estrategia puede permitir a Studio Ghibli ahorrar costos de promoción, también existe la preocupación de que la falta de tráileres y publicidad convencional pueda resultar en una menor visibilidad y que algunos espectadores potenciales no se enteren del estreno de la película.

“How Do You Live?” rompe con los esquemas tradicionales de promoción al decidir no mostrar ningún tráiler y mantener en secreto gran parte de los detalles de la película. La estrategia de Studio Ghibli ha generado una gran expectación y dudas sobre su impacto en la audiencia. Los fanáticos de Miyazaki y del estudio esperan ansiosos el estreno de esta última