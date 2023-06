En la última década Harrison Ford ha estado en una campaña personal. No para tener el récord de la mayor cantidad de accidentes aéreos por persona (aunque está cerca), sino para “matar” a sus personajes icónicos. En 2015 interpretó de nuevo a Han Solo en “Star Wars”, solo para que este muera a manos de su hijo; en 2017 regresó como Rick Deckard en “Blade Runner 2049″, rol por el que no ha dado indicios de volver; y ahora hace lo mismo como el arqueólogo Indiana Jones. Será su último rodeo con el sombrero y el látigo.

En “Indiana Jones y el Dial del Destino”, el Doctor Jones (Harrison Ford) se reencuentra con su ahijada Helena Shaw (Phoebe Waller –Bridge), quien lo pone en ruta para encontrar el Mecanismo de Anticitera, objeto codiciado por el Doctor Volker (Mads Mikkelsen), un científico nazi reciclado como especialista de la NASA y que, décadas después de un encuentro con el héroe, está más cerca que nunca de cumplir su objetivo. Es la fórmula clásica de la saga: el objeto mítico en medio de una persecución.

Harrison Ford ha dicho que esta será su última aparición como Indiana Jones, ícono de la cultura popular gracias a sus ahora cinco películas y demás historias multimedia, sea en videojuegos, novelas, cómics o televisión. Nada mal para un actor que, tras años de trabajos pequeños y su ingreso parcial a la carpintería (la calle, en Hollywood, siempre está “dura”), se convirtió en el contrabandista espacial más famoso de la historia del cine.

Harrison Ford da autógrafos a sus seguidores.

Más allá de la popularidad del personaje, Ford creía que Solo había llegado al fin de su utilidad y pidió que este muera en la segunda película de la saga, algo que no pasó. Sus deseos se cumplieron recién tres décadas luego en “El despertar de la Fuerza” (2015). No obstante, según reconoció él mismo en entrevista con Jimmy Kimmel, “ninguna buena acción queda sin castigo”: resucitó brevemente en “El ascenso de Skywalker” (2019).

Un nuevo cierre para Harrison Ford

Con los años, Harrison Ford se convirtió en el protagonista favorito para cine de suspenso, la intriga política, el espionaje. Podía ser detective de la policía de incógnito (“Testigo en peligro”, 1985), agente curtido en la Guerra Fría (“Juego de patriotas”) o médico acusado de un crimen que no cometió (“El fugitivo”, 1993). No todas sus películas fueron un éxito crítico o de taquilla, pero dejó huella allí donde estuvo. En especial con Indiana Jones, que a lo largo de la década de 1980 se convirtió en el modelo de película de acción moderna, a veces literalmente: a la saga le llovieron clones. Y pensar que no fue la primera opción para el papel.

Harrison Ford durante la alfombra roja de la premiere de "Indiana Jones y el dial del destino" en Los Angeles. (Foto: AP) / Jordan Strauss

“¿Cómo conseguí el trabajo? Tom Selleck lo tenía, pero también había incurrido en la obligación de hacer una serie de televisión y no era capaz de salir de ese contrato. Me convertí en la segunda opción, y estoy muy agradecido con Tom. Gracias, Tom. Si estás escuchando, gracias otra vez”, contó el actor en una conferencia de prensa en Sicilia, Italia, como parte de la promoción de la cinta.

¿Es “Indiana Jones y el Dial del Destino” un cierre digno para el arqueólogo? Eso lo decidirá el espectador a partir de hoy jueves. La película deja abierta la posibilidad de nuevas aventuras con la ahijada, mientras que sobre el protagonista los años no pasan en vano. ¿Es poco creíble que un hombre de ochenta años protagonice una película de acción? Tal vez. Pero cuando se trata de Harrison Ford, de Indiana Jones, le sienta bien la pantalla grande, no el museo.

Fecha de estreno de “Indiana Jones y el dial del destino”

La nueva película de “Indiana Jones” se estrenó el 28 de junio en cines de Estados Unidos. En el Perú y otros países de América Latina se sumó a la cartelera el 29 de junio.

La película se podrá ver en streaming, dentro de algunos meses, por Disney+. De momento, no hay fecha confirmada.

¿Dónde ver las películas de “Indiana Jones” en streaming?

Estas son las películas del personaje de Harrison Ford disponibles en streaming y el orden cronológico para verlas:

Película Año Plataforma Duración “Indiana Jones y los cazadores del arca perdida” 1981 Disney+ 1h56minutos “Indiana Jones y el templo de la perdición” 1984 Disney+ 1h59minutos “Indiana Jones y la última cruzada” 1989 Disney+ 2h8minutos “Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal” 2008 Disney+ 2h4minutos

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO

VIDEO RECOMENDADO Daisy Saravia, docente del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), visita El Comercio para contar los códigos coreanos que existen detrás de cuatro series que estuvieron en el Top 10 de Netflix este año: “Boys Over Flowers” (2009), “The Glory” (2022), “Queenmaker” (2023) y “Mr. Queen” (2020). (Edición: Alejandro Infante)