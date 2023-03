Ke Huy Quan recibió el Oscar a Mejor actor secundario por su papel en la “Todo a la vez en todas partes” o “Everything, Everywhere, All At Once”. Con este premio, el survietnamita-estadounidense deja atrás a favoritos como Brendan Gleeson (Almas en pena de Inisherin), Brian Tyree Henry (Causeway), Barry Keoghan (Almas en pena de Inisherin) y Judd Hirsch (Los Fabelman).

Ke Huy Quan, en una escena de “Todo a la vez en todas partes”.

Esta es la primera nominación al Oscar del actor de 51 años, quien saltó a la fama como actor infantil en películas como “The Goonies” e “Indiana Jones and the Temple of Doom”, pero dejó de actuar durante décadas cuando no encontró papeles para un actor asiático.

“Mi madre tiene 84 años y me está viendo en casa. Mamá, acabó de ganar un Oscar”, dijo el actor que no paraba de llorar y que fue ovacionado por todo el auditorio de pie.

“Mi viaje empezó en un bote para refugiados y terminé aquí en la industria más grande del cine. Dicen que historias como la mía solo pasan en las películas y no puedo creer que me haya pasado a mí. ¡Este es el sueño americano!”, dijo el actor en su discurso.

El actor también le dedicó su trofeo a su hermano: “Mi hermano me llama todos los días para saber si estoy bien, esto es para ti también”. Luego, agradeció a su esposa, Corinna Ke Quan , a quien llama afectuosamente ‘Echo’. “Le debo todo al amor de mi vida, mi esposa Echo, quien durante años y día tras día me dijo que mi momento llegaría”.

Quan cerró su discurso con un: “A todos allá afuera, mantengan sus sueños vivos. Gracias por mantenerme vivo, los amo”.

"Mamá, me acabo de ganar un Oscar... Gracias por darme la bienvenida de regreso".



— Carla ❁ (@shannonlada) March 13, 2023

El papel del Oscar 2023

En “Todo a la vez en todas partes”, Quan interpreta a Waymond Wang, el dulce esposo de la protagonista Michelle Yeoh. “¡Estoy tan feliz! ¡Aaaaaaaahhhh!”, fue lo primero que dijo el actor cuando oyó su nominación en enero pasado.

En esta 65 edición de los Oscar, Quan no es el único actor con ascendencia asiática en ser nominado. Junto a él, destacan sus coprotagonistas Yeoh y Stephanie Hsu y la actriz de “La ballena” Hong Chau. Nunca hubo tantos actores asiáticos nominados en el mismo año.

Últimos mejores actores de reparto

En 2021, Troy Kotsur ganó el Oscar a Mejor actor de reparto por su papel de Frank Rossi en CODA. En 2020, Daniel Kaluuya hizo lo propio por encarnar a Fred Hampton en “Judas and the Black Messiah”.

Los nominados a los premios Oscar, se dieron a conocer el pasado 24 de enero, y fue la película de ciencia ficción “Todo en todas partes al mismo tiempo” con sus 11 nominaciones, la favorita de esta edición.

