Con el éxito mundial que ha tenido ”La casa de papel” no era ilógico pensar que muchas puertas laborales se les abrirían a gran parte del elenco. Este es el caso de Álvaro Morte, el actor responsable del ‘Profesor’, quien será parte del elenco de “La rueda del tiempo”, la nueva apuesta de Prime Video, y de Úrsula Corberó, quien también ya ingresó al mercado ‘anglo’ tras el final de la serie que la hizo famosa a nivel mundial.

Poco antes del estreno de la quinta y última temporada de “La casa de papel”, Corberó se puso n la piel de Anastasia Cisarovna, conocida como La Baronesa en la película “Snake Eyes: El origen”, el spin-of de la afamada saga “G.I. Joe”.

Según Entertainment Weekly, en su edición del 13 de mayo, Lorenzo di Bonaventura, productor de la cinta, alababa la esencia del personaje a cargo de Corberó e incluso, reveló, que se pensó inicialmente en escribir una película centrada solo en La baronesa.





“Los productores y Paramount jugaron con múltiples direcciones para mantener a Joe en la pantalla grande, incluida una posible secuela de Retaliation. Di Bonaventura dice que todavía podría ser una realidad algún día ya que “ha habido algunos guiones que están en desarrollo actualmente. Otra idea era centrar una película en torno a La baronesa, una villana popular y lugarteniente de Cobra Commander, jefe de la organización internacional de villanos... Nunca lo desarrollamos, pero debatimos, ella es un personaje deliciosamente malvado”, dijo di Bonaventura.

Mala crítica

“Snake Eyes: el origen”, que se estrenó en julio del 2021, cuenta los inicios de este personaje, interpretado por Henry Golding (Crazy Rich Asians, Last Christmas). Di Bonaventura explicó que la cinta respondía algunas preguntas que quedaron en la mente de los fanáticos de GI Joe después de todos estos años. Como, ¿cuál es el verdadero nombre de Snake? Estos detalles alguna vez se consideraron “clasificados” en el canon de la serie. “Sabrás quién es, de dónde vino”, prometió el productor.

La idea era que “Snake Eyes: el origen” resitúe a los personajes de la franquicia y genere más secuelas. Recordemos que las películas estrenadas de G.I. Joe anteriormente (G.I. Joe: Retaliation) de 2013 y ‘G.I. Joe: Ever Vigilant’. Sin embargo, tras las duras críticas, habrá que esperar para saber cuál será el destino de esta franquicia.

Tras su estreno, la cinta consiguió una de las calificaciones más bajas del año en Rotten Tomatoes. Y algunos comentarios como: “Una película que no aporta nada al género”, del portal especializado Hipertextual. Solo el trabajo de Corberó fue destacado. “Úrsula Corberó pelea como una campeona en el papel de la Baronesa”, dijo “Forbes”. Pese a ello, el desempeño de la cinta, fue malo.

Sobre La baronesa

La baronesa es un personaje de la línea de juguetes GI Joe. Apareció por primera vez en 1982, en GI Joe: A Real American Hero de Marvel Cómics.

Anastasia Cisarovna, el personaje real de La baronesa, es una villana asociada a la organización terrorista ficticia, como oficial de inteligencia , por lo tanto, es enemiga de G. I.Joe.

Caracterizada con pelo largo, lacio y negro, traje de cuero negro y anteojos oscuros, la baronesa es una mujer fatal, de esencia oscura cuya crueldad es grande. En el cine, fue interpretada por Sienna Miller en la película de 2009 GI Joe: The Rise of Cobra.

Además de Úrsula Corberó en esta aventura cinematográfica participaron Haruka Abe (Akiko), Samara Weaving (Scarlett), entre otros.

El fin de una etapa

Úrsula Corberó, junto a varios compañeros de “La casa de papel”, se despidieron de la serie al publicar fotografías del último día de rodaje.

“Fin de una etapa. Joder qué viaje. Voy a echar muchísimo de menos a mis compis. Gracias a tod@s por tanto, espero que la quinta esté al nivel que merecéis, lo que nos habéis dado es grandioso 🖤 Jarana forever 🖤 #LaCasaDePapel”, escribió la actriz en sus redes sociales el pasado 15 de mayo.

El 3 septiembre, ya cuando la serie estrenó la primera parte de su temporada final, compartió una foto más con sus compañeros y dijo: “Disfruten de LCDP5. Los amo”.

Próximos proyectos

En una entrevista con la agencia EFE, Corberó explicó que le costó mucho grabar el final de “La casa de papel”. “Yo no he querido despedirme de Tokio. Un día dije, ‘no estoy capacitada para despedirme de Tokio’. Y no hace falta, porque si Tokio soy yo, ¿por qué no se queda dentro? Y vivimos juntas hasta que esté preparada para soltarla. De momento está aquí, todavía (dice tocándose al corazón) y por eso no te puedo decir si la echo de menos”, explicó la actriz, que no descarta un spin-off de su historia.

“Quién sabe, quién sabe… Eso sería guay también”, afirmó. “Dudo que se haga una sexta temporada. Veo más un spin-off”, continuó.

De momento, Coberó está en un año sabático todo este 2021. Aunque, de acuerdo al diario “La Vanguardia”, tiene “algo para diciembre”.

“Los dos últimos años han sido muy intensos y es importante descansar para coger fuerzas”, dijo y no descartó volver al mercado español, pues si bien ya entró a Hollywood, “no es una prioridad” en su carrera.

