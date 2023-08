Lizzo siempre representó a las mujeres de cuerpos diversos y diferentes raíces culturales. El documental tres veces ganador del Premio Emmy, “Watch Out for the Big Grrrrls”, representa la filosofía de su música y de su persona, las cuales se vieron cuestionadas cuando un grupo exbailarinas denunciara públicamente a la cantante de cometer acoso sexual y crear un ambiente de trabajo hostil.

Tres exbailarinas de Lizzo, Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez, denunciaron supuesto hostigamiento laboral y acoso sexual de parte de la cantante de “Cuz I Love You” y “Good as Hell”. La defensa alegó que, en privado, ella “avergüenza a sus bailarines y los degrada de maneras que no solo son ilegales sino absolutamente desmoralizantes”, como obligarlas a tocar partes íntimas de algunos bailarines eróticos.

Por su parte, la cantante se manifestó con un mensaje vía Instagram. “Estas historias sensacionalistas provienen de exempleadas que ya han admitido públicamente que durante la gira se les dijo que su comportamiento era inadecuado y no profesional”.

Las demandantes también acusaron a la directora de baile Shirlene Quigley por ejercer proselitismo religioso y al contador de la empresa de Lizzo.

¿Qué es “Watch Out for the Big Grrrls”?

Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls

“Watch Out for the Big Grrrls” es el primer reality show donde bailarinas de talla grande están en posición de competir para formar parte del elenco de la cantante de hip hop, R&B, pop, entre otros.

Se trata de un concurso de baile donde hay diferentes perfiles de competidoras, desde mujeres afrodescendientes hasta bailarinas transgénero. El proyecto fue nominado seis veces a los Premios Emmy 2022 y se llevó tres la noche de la ceremonia.

El reality show quiere validar la existencia de mujeres negras y marcar la diferencia con ese canon de belleza blanca y de talla cero, razón por lo que algunas de las bailarinas no pueden acceder a otras audiciones, según cuentan en el programa.

Algunas escenas muestran el sufrimiento de las concursantes, cuando lloran por cometer equivocaciones en la coreografía o tienen un lío emocional que no las deja bailar de la misma manera. Es un espacio donde Lizzo ingresa en escena y da un discurso sobre la confianza en el talento de sí mismas como mujeres y bailarinas.

“Watch Out for the Big Grrrls”?

El reality de Lizzo está disponible en Prime Video y cuenta con una temporada de 8 capítulos.

Además, “Love, Lizzo”, el documental sobre la historia de la cantante, que también muestra cómo trabaja sus giras, discos y el trabajo con su equipo, está disponible en HBO Max,

Esa producción tiene una duración de 92 minutos.