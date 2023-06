5 / 10

El cineasta estadounidense dirige por tercera vez a Tom Cruise en la saga de “Misión: Imposible”. El también ganador del Oscar en 1995 por Mejor guion de “The Usual Suspects” ha participado en la dirección de otros proyectos como “The Way of the Gun” (2000) y “Jack Reacher” (2012); posteriormente, se unió a “Misión: Imposible - Nación Secreta” (2015) y “Misión imposible: Repercusión” (2018).