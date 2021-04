Conforme a los criterios de Saber más

Mientras más se profundiza sobre ella, el asombro va en aumento. Es que Chloé Zhao (Beijing, 1982) es de esos personajes que refrescan porque se vuelven inspiración. Con solo 38 años (el 31 de marzo cumplirá 39), Zhao es en estos momentos la mujer que más está dando que hablar tras la premiación de los Golden Globes el pasado domingo. Su nombre no deja de aparecer en nuevas noticias y no solo por su flamante galardón a la mejor directora o porque su película Nomadland también haya recibido el Golden Globes a la mejor película y sea una de las favoritas para los premios Oscar 2021.

Para empezar, Zhao es la segunda mujer ganadora en la categoría mejor dirección desde la creación de los Golden Globes Awards; es decir, solo dos mujeres ganaron esta categoría en 78 años. La primera fue Barbra Streisand, también espectacular actriz, con el filme Yentl en 1983, hace 38 años, cuando Zhao tenía solo unos meses de haber nacido.

Si esto no es suficientemente inaudito, Zhao es además la primera asiática en ganar esta categoría, por lo que el continente asiático ha sentido como propio este premio y lo viene celebrando. Precisamente, la falta de diversidad racial ha sido un punto bastante criticado en esta edición pandémica y virtual de los Golden Globes, reclamos que estuvieron dirigidos principalmente a la ausencia de afrodescendientes en el jurado conformado por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. El que una mujer china reciba tamaño galardón es un hito que ha marcado la historia de los Golden Globes, suceso que viene antecedido por un tsunami de premios internacionales incluyendo el León de Oro del Festival de Cine de Venecia el año pasado y el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

A este revuelo se suma el que Zhao sea la primera mujer en dirigir una película del universo Marvel.

Entonces, ¿quién es esta directora, guionista y productora que está inspirando a miles de mujeres en el mundo?

Congratulations to Chloé Zhao - Best Director - Motion Picture - Nomadland (@nomadlandfilm). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/y1mJQZKaM5 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

NACIÓ CON EL NOMBRE DE ZHAO TING

Nació y creció en Beijing con el nombre de Zhao Ting y fue en esta ciudad china donde transcurrieron sus primeros años; sin embargo, su naturaleza rebelde la empujó a los extramuros y consiguió emigrar a Londres. Vivió en un internado y se mudó a Los Ángeles para terminar la secundaria. En Massachusetts estudió ciencias políticas, pero ella quería conocer realmente a la gente y sus historias, una inquietud que se acrecentó mientras trabajaba en un bar. Por ello dejó su carrera y se fue a Nueva York para estudiar en el Programa de Graduados de Cine.

“NOMADLAND”, LA PELÍCULA QUE TODOS QUIEREN VER

La favorita de la noche de los Golden Globes 2021 fue Nomadland escrita y dirigida por Chloé Zhao. Está basada en el libro de no ficción de Jessica Bruder, Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century. Se trata del drama que vive un grupo de estadounidenses ancianos afectados duramente por la crisis económica de fines de la primera década del siglo XX. Afincados en casas rodantes recorren como nómades el Oeste del país, sin rumbo fijo y sin pertenecer a ninguna parte.

En su discurso de agradecimiento de los Golden Globes, Zhao dijo: “Para mí, Nomadland es un peregrinaje a través del dolor y la sanación. Este premio es para todos aquellos que han pasado por este difícil y hermoso viaje en algún momento de sus vidas, es para ustedes. No nos despedimos, sino que nos decimos que nos vemos en el camino”, agregó citando las líneas de uno de los personajes de la película protagonizada por la galardonada Frances McDormand.

Para la directora, la vida de los nómades que rescata en la película debería ser una opción elegida en libertad y no una consecuencia por la economía de un país: “No deberías ser forzado a entrar en esa vida”, dijo Zhao.

Nomadland se estrenó el año pasado durante el Festival de Cine de Venecia alzándose con el León de Oro. Solo este año, tanto la película como su directora --así como McDormand-- han recibido numerosos premios entre los que se encuentran British Independent Film Awards, Critics’ Choice Awards, New York Film Critics Online, Online Film Critics Society y, claro, los notables Golden Globes.

DIRECCIÓN INMERSIVA

Una de las características de Nomadland que se repite en sus otros dos largometrajes independientes, Songs My Brother Taught Me (2015) y The Rider (2017), es que el elenco elegido por Zhao no está conformado completamente por actores profesionales.

Zhao ha declarado en presentaciones que trabaja con un pequeño equipo de seis o siete personas y se permite ingresar en el contexto que plasmará después en el guion; es decir, se volvió nómade del desierto y jinete. De esta manera, en Nomadland se verá como personajes a quienes verdaderamente protagonizan esta historia, así como en el western The Rider.

En esta última, el protagonista y su familia no tenían ninguna experiencia en la actuación, pero Zhao supo ingresar a su mundo. Entre caballos y establos, capturaron sutilmente esa danza íntima entre el jinete y el animal dominado. Es interesante escuchar en las entrevistas de Zhao con Brady Jandreau, el protagonista, las anécdotas detrás del telón y sobre cuando Zhao convenció a Jandreau de protagonizar su propia historia en un largometraje.

Pero su debut en el cine fue con Songs My Brother Taught Me (2015) en el Festival de Cine de Sundance, una historia escrita por Zhao situada en la reserva de indígenas americanos al lado de Pine Ridge. La directora viajó repetidas veces a este territorio para conocer de cerca a sus habitantes. Así, organizó al grupo de actores que darían vida a un guion que se iba actualizando conforme descubría más sobre la vida de quienes se convertirían en sus futuros personajes.

Además, Zhao tiene dos cortometrajes de diez minutos cada uno, Daughter y The Atlas Mountains.

“ETERNALS”, EL FUTURO DE CHLOÉ ZHAO EN EL UNIVERSO MARVEL

El fichaje por Marvel sí es una nueva experiencia para la directora cuyo trabajo se viene desarrollando en el cine independiente. Sin duda es un cambio de rumbo total por lo que el producto final es desde ya de los más esperados.

Zhao ha dirigido el largometraje Eternals que tiene como elenco a las estrellas Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Kit Harington, Gemma Chan y Barry Keoghan.

Thena será interpretada por Angelina Jolie. "Eternals", una apuesta atrevida de la directora Choloé Zhao y de Marvel, cuenta con un extenso elenco de estrellas que incluyen a Kit Harington y Salma Hayek. (Imagen: Difusión).

Aunque la información sobre los detalles del filme se guardan con hermetismo saltan comentarios sobre la sorpresa y satisfacción que significa esta película para la productora Marvel. Por palabras de la directora, se sabe que se inspiró en The Revenant de Alejandro González Iñárritu con Leonardo DiCaprio como protagonista.

Es estreno de Eternals está programado para noviembre de este año.

SUS PELÍCULAS EN STREAM