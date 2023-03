El momento más esperado para los amantes del cine ha llegado. Este domingo 12 de marzo se revela la lista de ganadores de los premios Oscar 2023 y películas como “Everything Everywhere All at Once”, “Elvis” y “The Banshees of Inisherin” se perfilan como favoritas.

La gala se podrá seguir tanto por streaming como por la señal de cable y algunos canales de TV de señal abierta en América Latina. En esta nota te iremos contando todos los detalles en vivo.

¿A qué hora son los Oscar 2023?

Estos son los horarios de cada una de las etapa del premio:

Alfombra roja:

Se podrá seguir por E! Entertainment y por TNT:

Para México: 17 horas.

Para Colombia, Perú, Ecuador: 18 horas.

Para Venezuela: 19 horas.

Para Argentina, Chile: 20 horas.

La ceremonia principal será desde:

Para México: 18 horas.

Para Colombia, Perú, Ecuador: 19 horas.

Para Venezuela: 20 horas.

Para Argentina, Chile: 21 horas.

Link para ver el Oscar 2023 legalmente

El Oscar se podrá ver en streaming en América Latina por el servicio DGO de DirecTV. Para poder seguir el evento en DGo, debes ingresar a este link. Si tienes una cuenta, puedes buscar la opción Los Oscar y crear una alerta para ver tanto la alfombra roja como la gala.

Si no tienes una cuenta, puedes acceder al servicio por estos precios en moneda peruana: Directv GO: plan full (67 soles) y plan básico (45 soles). Incluye 3 días de prueba gratis. Incluye el vivo de dispositivos móviles.

Otras alternativas para ver el Oscar 2023 en streaming

Además de DGo, en América Latina también se podrán ver los Oscar por HBO Max.

Estas son otras alternativas por país:

Si estás en los EE.UU: Puedes verlo por los servicios de streaming Hulu Live TV, YouTubeTV, AT&T TV y FuboTV. En la señal de TV, puedes verlo por ABC.com y por el app de ABC.

Si estás fuera de los EE.UU:

La web oficial del Oscar tiene una lista de canales por cada país que ha pagado los derechos de transmisión. En Latam hay estás alternativas:

Bolivia: Unitel

Unitel Costa Rica: Teletica Channel 7

Teletica Channel 7 República Dominicana: Telesistema Dominicano Canal 11

Telesistema Dominicano Canal 11 El Salvador: Canal 2

Canal 2 Guatemala: Canal 31 TV Azteca Guate, Canal 35 a+ Guate

Canal 31 TV Azteca Guate, Canal 35 a+ Guate Honduras : Canal 7

: Canal 7 México: AZTECA 7, AZTECA 13

AZTECA 7, AZTECA 13 Panamá: Telemetro Canal 13, RPC Canal 4, Oye Canal 7

Telemetro Canal 13, RPC Canal 4, Oye Canal 7 Uruguay: Teledoce / Canal 12

Si estás en España:

MOVISTAR, MOVISTAR+, Movistar Accion, Movistar Comedia, Movistar Drama, Movistar Estrenos, Movistar Estrenos 2, Movistar Series, Movistar Series 2, #0 por Movistar Plus+

EL DATO

Todo LATAM (Vía cable): TNT, HBO Max, CNN Chile.