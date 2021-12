Conforme a los criterios de Saber más

Aunque suene increíble, a veces, pensar en cine es pensar en salud mental. En las clases de psicología de la Universidad Nacional de Mar de Plata, Argentina, los estudiantes no solo se ilustran con lecturas y el discurso de los profesores, sino también discuten las narrativas de ciertas películas y series para aprender de las emociones y pensamientos de los personajes. En el Perú, tenemos más de un psicólogo que, muy parecido a la dinámica de las clases universitarias argentinas, recomiendan a sus pacientes ver historias en la terapia. Por suerte, muchas de estas las encuentran en plataformas de streaming, como Netflix y HBO Max.

De la misma forma en que el cine puede ser una increíble herramienta para impulsar el cambio de creencias en el paciente, también es capaz de incrementar el estrés. No es lo mismo ver la película “Comer, rezar, amar” (HBO Max) con Julia Robert viajando por el mundo que “El rito” (Netflix) con Anthony Hopkins como el exorcista. En ese sentido, los psicólogos clínicos Almudena Pérez Tello, Christian Martínez, Maribel Briceño y Cynthia Chuyes piensan igual.

Por eso, de la mano de Saltar Intro, hemos preparado junto a ellos una lista de películas bastante entretenidas que están ligadas a la superación personal, el autoconocimiento, la sexualidad humana y la autoestima.

TÍTULO PELÍCULA O SERIE AÑO RECOMENDACIÓN PLATAFORMA Nuestros amantes Película 2016 Maribel Briceño Netflix Gente que viene y bah Película 2018 Maribel Briceño Netflix Historia de un matrimonio Película 2019 Maribel Briceño Netflix Un + une Película 2015 Maribel Briceño Netflix Retablo Película 2017 Christian Martínez Netflix Both Película 2005 Christian Martínez Cineaparte Kiki, el amor se hace Película 2016 Christian Martínez Google Play Sex Education Serie 2020 Christian Martínez Netflix Wanderlust Serie 2018 Christian Martínez Netflix Cómo ser soltera Película 2016 Cynthia Chuyes Apple TV Renta Milagros del cielo Película 2016 Cynthia Chuyes Netflix El castillo de cristal Películas 2017 Cynthia Chuyes Movistar Play Ram Dass going home Documental 2018 Cynthia Chuyes Netflix Brené Brown: la llamada de la valentía Documental 2019 Cynthia Chuyes Netflix The journey of grieving TED TALK Cortometraje 2020 Cynthia Chuyes Youtube La mente en pocas palabras Serie 2021 Cynthia Chuyes Netflix Comer, rezar, amar Película 2010 Almudena Pérez Tello HBO Max En busca de la felicidad Película 2006 Almudena Pérez Tello HBO Max Las cosas por limpiar Serie 2021 Almudena Pérez Tello Netflix Million Dolar Baby Película 2004 Almudena Pérez Tello Prime Video Mcfarland USA Película 2015 Almudena Pérez Tello Disney Plus

Solo para mencionar algunas. ’Nuestros amantes’ (Netflix) es una cinta española que recomienda la terapeuta master en asesoramiento familiar, Maribel Briceño. Trata de dos personas que se encuentran y están pasando por un tema de traición, la infidelidad. “Ambos son engañados por sus parejas y transitan juntos el duelo. Tiene una forma ligera de pasar por el dolor. Creo que, si la mayoría de personas transitaran por ciertas situaciones densas, como en el caso de los personajes de la película, sería la vida para una persona un poco más sencilla, porque siempre el toque de humor ayuda”, comenta la especialista.

Por su parte, el psicólogo clínico de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), especialista en sexualidad humana y género, Christian Martínez, adjuntó a Saltar Intro una lista de películas que tocan el tema de la diversidad para entender mejor sus raíces y liberar algunas creencias. Por ejemplo, el experto en salud mental recomienda “Retablo” (Netflix), que contrapone la cuestión de la identidad sexual de un personaje dentro de la visión andina. También agregó “Both” (Cineaparte), una película peruana de 2005 que muestra la superación de las personas intersexuales, a pesar de la violencia a la cual están expuestas enel Perú.

Martínez también recomienda series, como “Kiki, el amor se hace” (Google Play), una historia protagonizada por la actriz de “La casa de papel”, Belén Cuesta, y el actor español de “La casa de las flores”, Paco León. La comedia gira en torno a la vida de un grupo de parejas que descubren formas de incentivar el placer y exploran a fondo sus emociones. De igual modo, recomienda “Sex Education”, una película que ha roto con las creencias en un mundo globalizado. “Esta generación de adolescentes están abiertos a la exploración y al cambio. Muestra qué aspectos han cambiado hoy, en comparación con la generación de adultos”, comenta.

Por otro lado, la psicóloga clínica y blogger en salud mental Almudena Pérez Tello, recomienda “Comer, rezar y amar” y “En busca de la felicidad”, dos clásicos del autodescubrimiento que, si aún no has visto o si ya la viste, no importa, porque son incansables. Siempre dan una sensación de retomar la vida y seguir adelante.

Por su lado, la psicóloga clínica y blogger en salud mental Cynthia Chuyes Ruiz, al igual que Pérez Tello, incluye en la lista la cinta protagonizada por Julia Roberts, pero agrega algunas otras charlas y documentales con motivos de autoayuda, como “Brené Brown: la llamada de la valentía”, el formato stand up, y “The Journey of Grieving” de TED TALK.

“Cuando quiero fomentar que el paciente asuma riesgos emocionales, dependiendo el caso, le recomiendo la película ‘Brené Brown: la llamada de la valentía’. Habla de cómo la vulnerabilidad está entendida como debilidad, cuando en realidad una persona, al ser vulnerable es cuando más valiente tiene que ser... Y cómo la vulnerabilidad es la única manera de conectar con todo y con todos, así como una forma de vivir plenamente”, comenta Chuyes Ruiz.

OTRAS PÁGINAS

‘Mente bonita’ es una página de Instagram que recomienda dos películas: “Historias de un matrimonio” (2019) y “La familia Bélier” (2019). La primera fue galardonada el año pasado en el Premio Oscar y la segundo estuvo en Amazon Prime Video hasta hace poco, lástima que ya no. También pone en la lista a “Coco” (2017) que se encuentra en Disney Plus y “El niño que domó el viento” (2019), disponible en Netflix.

“¿Sabías que el cine es también una fuente de inspiración a la hora de cultivar una mente bonita? (...) Una serie de películas que te ayudarán a ver las situaciones desde otra perspectiva, a valorar el poder del presente y a enfrentarte a las cosas de forma resolutiva y resiliente. Sin duda, todas removerán algo en ti y sumarán a una reflexión profunda sobre tu vida”, apunta el copy de la página.

Y finalmente, la psicóloga clínica mexicana y amante del cine Adály E. López Sierra, desde su página ‘1 minuto de psicología’, comenta sobre ciertas películas saludables de ver, por ejemplo, “Encanto”, que estrenará en la plataforma de Disney Plus aún el 24 de diciembre. “Esta película habla del rol que cada uno tiene en la familia”, apunta en un video publicado en su cuenta.

SIGUES A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM

VIDEO SUGERIDO

Emma Thompson habla de "Cruella". (Fuente: Saltar Intro)

TE PUEDO INTERESAR