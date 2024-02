Los People’s Choice Awards tienen más de cuatro décadas entre nosotros y han logrado distinguirse de otras galas por ser aquellos en el que el resultado final es decidido 100% por el público. Así que son un premio de popularidad. Y en su edición 2024 películas como “Barbie” y “Fast X” se destacan junto a estrellas de la música como Beyoncé, Taylor Swift, actores como Leonardo DiCaprio y Ryan Gosling y estrellas de la telerrealidad como Kim Kardashian, Ariana Madix y Charity Lawson.

La ceremonia se podrá seguir en vivo por la televisión por cable, como ya tradición, en E! para América Latina y en NBC para los Estados Unidos, pero también habrá la alternativa de seguir la gala en streaming. Aquí te contamos todos los detalles.

¿Quiénes son los más nominados de los People’s Choice Awards 2024?

Los People’s Choice Awards 2024 reconocen diversas categorías: películas, música, TV. Es así que entre ellas se destacan diferentes postulantes.

En cine, “Barbie” encabeza las nominaciones con 8 postulaciones. Le sigue “Oppenheimer” con 6.

En televisión, se destaca “Only Murders in the Building” con 7 nominaciones, seguida de “Ted Lasso”, “The Morning Show” y “The Last of Us”, todas con 6 nominaciones.

En música, mientras tanto, Taylor Swift tiene un total de 5 nominaciones y es la líder de la categoría.

¿Cuándo son los People’s Choice Awards 2024?

Los People’s Choice Awards se realizarán en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, este domingo 18 de febrero.

Ese día se podrá seguir la transmisión en vivo por NBC y E! Entertainment.

En streaming, en los Estados Unidos, podrás ver la gala a través de Peacock. Si estás en América Latina, tu alternativa será Universal+. También podrás conectarte a DGO a través del canal online de E! que posee la plataforma de streaming de Direct TV.

Estos son los horarios de la gala:

Perú, Colombia, Ecuador: 8 p.m.

Venezuela, Argentina, Chile: 10 p.m.

México: 7 p.m.

¿Quién presentará los premios?

El conductor de la ceremonia 2024 de los People’s Choice Awards será Simu Liu, quien interpretó a uno de los Ken de la película “Barbie” de Greta Gerwig.

Lista de nominados a los PCA 2024

Estos son los nominados en los principales premios

PELÍCULA DEL AÑO

Barbie

Fast X

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Oppenheimer

Spider-Man: Across the Spider-Verse

TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR FILM

The Little Mermaid

The Super Mario Bros. Movie

PELÍCULA DE ACCIÓN DEL AÑO

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Fast X

Guardians of the Galaxy Vol. 3

John Wick: Chapter 4

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

The Marvels

Transformers: Rise of the Beasts

COMEDIA DEL AÑO

80 for Brady

Anyone but You

Are You There God? It’s Me, Margaret.

Asteroid City

Barbie

Cocaine Bear

No Hard Feelings

Wonka

SERIE DEL AÑO

Grey’s Anatomy

Law & Order: Special Victims Unit

Only Murders in the Building

Saturday Night Live

Ted Lasso

The Bear

The Last of Us

Vanderpump Rules

COMEDIA DE TV DEL AÑO

Abbott Elementary

And Just Like That...

Never Have I Ever

Only Murders in the Building

Saturday Night Live

Ted Lasso

The Bear

Young Sheldon

DRAMA DE TV DEL AÑO

Chicago Fire

Ginny & Georgia

Grey’s Anatomy

Law & Order: Special Victims Unit

Outer Banks

Succession

The Last of Us

The Morning Show

ARTISTA FEMENINO DEL AÑO (MÚSICA)

Beyoncé

Doja Cat

Karol G

Lainey Wilson

Miley Cyrus

Nicki Minaj

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

ARTISTA MASCULINO DEL AÑO (MÚSICA)

Bad Bunny

Drake

Jack Harlow

Jung Kook

Luke Combs

Morgan Wallen

Post Malone

The Weeknd

Puedes ver la lista completa aquí y ver información sobre los votos en la web oficial de los People’s Choice Awards.