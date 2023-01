Los Oscar 2023 tienen 23 categorías entre las que compiten las mejores cintas del año. Aunque la de mejor película o mejor director son más populares, el premio para mejor película animada siempre ha sido una revelación. Como era de esperarse, según las predicciones de los medios especializados, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas eligió al “Pinocho” de Guillermo del Toro para este apartado de la competencia.

Estas son las nominadas a mejor película animada: “Pinocchio”, “Marcel The Shell With Shoes On”, “Puss in Boots: The Last Wish”, “The Sea Beast” y “Turning Red”.

“Puss in Boots: The Last Wish” (”El gato con botas: el último deseo”, traducido al español), “Pinocchio” (”Pinocho”) y “Turning Red” (”Red” en Latinoamérica) eran las películas favoritas para ser las nominadas, según la crítica y los puntos de audiencia durante su estreno. Solo la cinta de Del Toro estuvo en el primer puesto en visualizaciones dentro del Top 10 de Netflix durante su estreno en la semana del 5 al 11 de diciembre.

“Agradecido y feliz por nuestro equipo y fabulosos artistas y técnicos en tres países y de todo el mundo!!!”, escribió Guillermo del Toro en su cuenta de Twitter tras el anuncio de las películas nominadas a los Oscar 2023.

El Pinocho de Guillerno del Toro compite con la aclamada cinta “El gato con botas: el último deseo”, que fue un éxito en taquilla desde su estreno, de modo que sigue los pasos de su antecesora “Sherk 2″ en Estados Unidos. En 2004, esa película recaudó 180 millones de dólares en solo tres días.

“Red”, la producción de Disney, también era una nominación esperada. La historia cuenta el conflicto de una niña, Mei Lee, que se convierte en un oso naranja en el momento más difícil de su vida: la pubertad. La voz en español de Ming Lee, la madre de la protagonista, es interpretada por la reconocida actriz mexicana de telenovelas Itatí Cantoral.

“The Sea Beast” y “Marcel The Shell With Shoes On” son el resto de competidores ‘animados’ en los Oscar 2023. La primera cinta es una ambiciosa apuesta de Netflix, una epopeya sobre la aventura de una pequeña que caza monstruos marinos. La segunda es un falso documental hilarante y conmovedor donde una concha marina da una lección a través de su forma de conectar con las cosas más simples.

La ceremonia de los Premios Oscar 2023 se realizará el próximo domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California (Estados Unidos).

En la siguiente lista, aparecen las nominadas a mejor película animada, la plataforma dónde se puede ver, y qué producciones aún no llegan a streaming.

Nominadas a mejor película

Nominada Productores País Plataforma Pinocho Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar y Alex Bulkley México y Estados Unidos Netflix

Nominada Productores País Plataforma Marcel The Shell With Shoes On Dean Fleischer Camp, Elisabeth Holm, Andrew Goldman, Caroline Kaplan y Paul Mezey Estados Unidos Se puede alquilar en Amazon por 5.99 dólares (23 soles).

Nominada Productores País Plataforma El gato con botas: el último deseo Joel Crawford y Mark Swift Estados Unidos Por ahora solo en cines.

Nominada Productores País Plataforma The Sea Beast Chris Williams y Jed Schlanger Estados Unidos Netflix

Nominada Productores País Plataforma Turning Red Domee Shi y Lindsey Collins Estados Unidos - China Disney Plus

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO}