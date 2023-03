De cara a su estreno en cines, el lunes 6 de marzo se dio la premiere de “Scream VI” en el AMC Lincoln Square Theatre de Nueva York. Al evento asistió su elenco protagonista: Courteney Cox, Jenna Ortega, Hayden Panettiere y algunos invitados como Demi Lovato, Tony Revolori, Skeet Ulrich, entre otros. La última película de la saga llega a los cines de todo el mundo el 10 de marzo.

La premiere de la cinta llega junto a un tráiler final en el que se muestran más detalles de esta última entrega, entre ellos, la aparente muerte del personaje de Tara Carpenter, interpretado por Jenna Ortega.





“Crecí viendo estas películas, admirando a los actores. Ahora poder ser parte de ello y hacer un personaje tan rico como Sam, que es una mujer tan complicada y con demonios, es un gran regalo. Me siento muy afortunada y bendecida”, manifestó la actriz Melissa Barrera en declaraciones a Europa Press a su paso por la alfombra roja.

Jasmin Savoy Brown (I), Jenna Ortega (C) y Melissa Barrera (D) en la premiere de "Scream VI" en New York. (Foto: AFP) / ANGELA WEISS

Ortega, por su parte, habló de la evolución de su personaje en esta sexta entrega. “Ella solo lloraba y gritaba en el suelo... esta vez tuve que interactuar con mis otros compañeros de reparto y darle algún tipo de personalidad...”

Melissa Barrera y Jenna Ortega en una escena de "Scream 6". Foto: Paramount

¿De qué va la historia de “Scream VI″?

Tras los últimos asesinatos de Ghostface, los cuatro supervivientes dejan atrás Woodsboro y comienzan un nuevo capítulo. En Scream VI, Melissa Barrera (“Sam Carpenter”), Jasmin Savoy Brown (“Mindy Meeks-Martin”), Mason Gooding (“Chad Meeks-Martin”), Jenna Ortega (“Tara Carpenter”), Hayden Panettiere (“Kirby Reed”) y Courtney Cox (“Gale Weathers”) regresan a sus papeles en la franquicia junto a Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra y Samara Weaving, se lee en la sinopsis de “Scream 6″.

"Scream 6" se estrena en cine el 10 de marzo. Foto: Paramount

La ausencia de Neve Campbell

Como se sabe, “Scream VI″ no contará con su protagonista original, Neve Campbell, quien interpretó a Sidney Prescott en la saga. El motivo de su ausencia responde a una disputa salarial.

“Como mujer, he tenido que trabajar muy duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente cuando se trata de ‘Scream’”, dijo Campbell en un comunicado a Variety . “Sentí que la oferta que se me presentó no era equivalente al valor que aporté a la franquicia”, agregó la actriz en su momento.

Consultado sobre este tema, Skeet Ulrich, uno de los actores originales de la saga que vuelve en esta sexta entrega, dijo: “Estuvimos juntos el fin de semana en una convención”, dice. “A ella le encanta; le encanta lo que hemos hecho. Había cosas de negocios como mujer de negocios que son importantes para ella, y todos la apoyamos”.

“Scream VI” está dirigida una vez más por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, a partir de un guión de James Vanderbilt y Guy Busick. El elenco incluye a Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Jack Champion, Henry Czerny, Mason Gooding, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Jenna Ortega, Tony Revolori, Josh Segarra, Samara Weaving con Hayden Panettiere y Courtney Cox.

La primera película de “Scream” se estrenó en 1996 y sus historias han mantenido a los fanáticos enganchados durante más de dos décadas. “Scream 6″ marca el regreso de los personajes como Tara Carpenter, a quien Jenna, de 20 años, interpretó en “Scream 5″ en 2022, Gale Weathers, interpretado por Courteney Cox, desde la película original y Kirby Reed, el querido personaje de Hayden, a quien los espectadores conocieron en “Scream 4″ de 2011.













