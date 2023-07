Después del estreno de la serie “Cochina Envidia” por Prime Video, Ana María Orozco no volvió a promocionar uno de sus proyectos internacionales para los medios en Perú. La protagonista de “Yo soy Betty, la fea” tiene la agenda con el motor a mil por hora, pero se tomó un tiempo para enviar un cariñoso saludo a la producción de “Soltera Codiciada 2”, película donde la actriz actúa junto a Gisela Ponce de León.

Ana María Orozco es una de las actrices colombianas más queridas por el público peruano tras el éxito de “Yo soy Betty, la fea”, la columna vertebral del Top 10 de Netflix por años hasta que, después, la serie pasó a las filas de Prime Video. Por si fuera poco, también se había transmitido por Panamericana Televisión como un enlatado el año pasado.

Sin embargo, se pasaron varias páginas en la vida de Orozco desde que, en 1998, uno de los productores de la serie disponible en streaming (en ese momento, mejor conocida como ‘telenovela’) la llamara por teléfono para decirle: “Tú vas a ser la fea de la historia”. Desde entonces, la actriz ha sido imparable. Antes de la pandemia, protagonizó “El regreso de Lucas” entre 2016 y 2017 junto a Salvador del Solar. Ese mismo último año, estrenó la obra de teatro “Yo soy Betty, la fea” junto a Jorge Enrique Abello, quien hacía de Armando Mendoza.

Ecomoda albergó las grabaciones de 'Yo soy Betty, la fea' (Foto: Captura RCN)

Fernando Gaitán, guionista de “Yo soy Betty, la fea”, produjo la telenovela colombiana “No olvidarás mi nombre” (2017) y llamó a Orozco para formar parte del elenco. Debió ser el último proyecto en el que trabajaron juntos tras su fallecimiento en 2019.

Poco antes del estallido de la pandemia, la actriz había hecho “Simona” (2018), una telenovela argentina donde fue co-protagonista. Después, cuando el virus del COVID empezó a marcar el terror en el mundo, Orozco estaba por estrenar la serie “Perdida” (2020) en Netflix (aquí también participa el peruano Carlos Alcántara), pero más tarde inició la producción de “Cochina envidia” (2022), que fue “el poderoso retorno”, tituló la revista Aló Colombia, de Ana María Orozco y su primera incursión importante en una serie original de una plataforma de streaming.

Ana María Orozco en "Cochina Envidia".

Ahora, veremos el rostro de la actriz en una película peruana dirigida por Joanna Lombardi, “Soltera Codiciada 2″, la secuela de una película de Tondero Producciones que está disponible en Netflix y, esperemos, pronto esté en la plataforma la continuación.

Ana María Orozco en “Soltera codiciada 2″

“Soltera Codiciada” es el nombre del blog digital de la escritora María José Osorio, quien publicó el primer libro homónimo en el verano 2013. Era la historia de una arequipeña que fallaba todo el tiempo en las relaciones y nunca encontraba el amor de su vida. Para 2018, Tondero Producciones estaba listo para estrenar la primera película basada en la obra de ficción con el papel protagónico de Gisela Ponce de León.

En la primera cinta, María Fe (Gisela Ponce de León) es una escritora frustrada que trabaja como publicista en una firma donde su jefe es un patán. Sus amigas, Natalia (Karina Jordán) y Carolina (Jely Reátegui) la acompañan en el dolor de no poder encontrar a nadie de quien pueda caer perdidamente enamorada.

Ana María Orozco es la editora del libro de María Fe en "Soltera Codiciada 2". / DANIELA TALAVERA

En la segunda parte de “Soltera Codiciada”, María Fe descubre que puede sola con la vida y deja de lado el sufrimiento por su ex enamorado. Ahora, ella es una escritora que tiene un tiempo mínimo para presentar su nuevo libro, pero se le hace muy difícil empezar a escribir. En el camino, sufre un duelo muy fuerte y deberá afrontarlo con mucha valentía.

“María Fe es un personaje con el que muchas chicas se identifican, porque representa a una chica cercana, que se atreve a experimentar sus sentimientos con libertad. Es muy honesta y valora la amistad. Es un personaje muy puro. En la primera película me sentía muy identificada con ella y lo que le pasaba. En cambio, en esta segunda parte he tenido que recurrir a lugares no tan conocidos para mí. Ha sido bonito en ese sentido. Para identificarme con el personaje he tenido que aceptar que soy más grande y eso me gusta”, dijo Gisela Ponce de León.

Ana María Orozco y Gisela Ponce de León en el set de "Soltera Codiciada 2". / DANIELA TALAVERA

Ana María Orosco encaja en la ecuación de María Fe como la pieza del tiempo. Es la editora del libro de su libro que la presiona para que termine de escribirlo, aunque cada vez sea más difícil hacerlo. Ellas tienen dos escenas breves que suceden en un café.

Palabras de Ana María Orozco Actriz "Mi participación en la cinta es muy chiquita, pero me encantó hacerlo, viajar a Lima y compartir con las personas. Son un elenco maravilloso de actores a quienes admiro mucho y conozco, como Norma Martínez, Salvador del Solar, Jelly Reátegui. La verdad, fue una oportunidad muy linda volver a Perú. Sé que le va a ir muy bien a la película. Me muero de ganas de volver a visitarlos. Muchas, muchas gracias y envío un abrazo gigante a todos”.

La película se grabó en Arequipa. El elenco incluye a Christopher Uckermann como la pareja de Natalia (Karina Jordán), Salvador del Solar y Norma Martínez como los padres de María Fe, entre otros actores que se sumaron al proyecto.

¿Qué personaje tiene Ana María Orozco en “Soltera codiciada 2″?

En la nueva entrega de “Soltera codiciada”, Ana María Orozco le da vida a una editora de libros. Ella está muy interesada en que María Fe (Gisela Ponce de León) termine el manuscrito de la segunda parte de su exitosa novela.

La actriz le contó a Saltar Intro de “El Comercio” que su participación en esta producción peruana le entusiasmaba mucho.

“Estoy muy contenta de haber participado en ‘Soltera Codiciada 2′. Hace un par de años, tuve el placer de conocer a la directora Joanna Lombardi, y su trabajo, así que acepté encantada su invitación a participar en la película”, dijo en un breve audio enviado a este medio.

“Además, compartir escena con Gisela (Ponce de León) es un honor para mí. Me encantó conocerla. Ya había tenido el gusto de verla actuar en teatro hace unos años. Es una actriz divina, talentosísima y generosa”, añadió sobre su trabajo con la actriz peruana.

“Soltera codiciada 2″ estará en salas de cine desde este jueves 6 de julio. La primera parte de la cinta se puede ver en streaming vía Netflix.

