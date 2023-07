La nueva película “Sound of Freedom” (“Sonido de libertad” en español) se estrenó el pasado 4 de julio en Estados Unidos y, desde entonces, ha causado gran revuelo por su trama sobre el tráfico de niños. Pero, incluso antes de su lanzamiento, la cinta protagonizada por Jim Caviezel (“La pasión de Cristo”) fue rechaza por Netflix y Disney, dos de las grandes empresas de streaming.

El largometraje producido por el mexicano Eduardo Verástegui estaba listo hace años; sin embargo, la falta de apoyo retrasó su llegada al público. ¿Quieres saber por qué estas empresas decidieron no apoyar “Sound of Freedom”? A continuación, te lo contamos.

Netflix y Disney rechazaron “Sound of Freedom”

La película “Sound of Freedom” ha dado de qué hablar entre los espectadores por la historia que abordan. Aunque, las complicaciones para el equipo iniciaron mucho antes de siquiera llegar a las salas de cine.

El productor mexicano Eduardo Verástegui reveló, a través de sus redes sociales, que tenía un contrato firmado con Fox para la distribución de su película. Sin embargo, poco después, la cadena se vendió a Disney y los directivos de esta última compañía le comunicaron que no seguirían con el proyecto de “Sound of Freedom” porque no se adecuaba a la oferta que tienen para su público.

“Le enseño la película a los nuevos directivos de Disney, mis amigos de Fox estaban fuera, y el grupo fue honesto y me dijeron ‘esta película no es para Disney”, dijo Verástegui.

Tras este primer rechazo, el productor tentó sus posibilidades con las plataformas de streaming Netflix y Amazon. Pero ninguna le dijo que sí. “La película ya estaba terminada hace tres años, toque puertas a Disney, Netflix, Amazon, Lionsgate y nadie me hizo caso”, recalcó.

Posteriormente, llegaría con Angel Studios, compañía que aceptó el proyecto y pronto se pusieron a trabajar en el lanzamiento de “Sound of Freedom”, que se dio a inicios de este mes en Estados Unidos.

¿Qué dice la sinopsis de “Sound of Freedom”?

La película dramática “Sound of Freedom” la historia de Tim Ballard (Jim Caviezel), un exagente del gobierno de Estados Unidos, que renuncia a su trabajo para dedicar su vida a salvar a los niños de los traficantes sexuales mundiales.

¿Quiénes integran el cast de “Sound of Freedom”?

La película dirigida por Alejandro Monteverde tiene en el papel protagónico al actor Jim Caviezel, quien es acompañado por Mira Sorvino y Bill Camp en la pantalla grande.

Estos son los actores que conforman el cast de “Sound of Freedom”:

Jim Caviezel como Timothy Ballard

Mira Sorvino como Katherine Ballard

Bill Camp como Vampiro

Eduardo Verástegui como Paul11

Javier Godino como Jorge

José Zúñiga como Roberto

Kurt Fuller como Frost

Gary Basaraba como Earl Buchanan

Gerardo Taracena como El Alacrán





