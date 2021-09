Conforme a los criterios de Saber más

Uno de los superhéroes favoritos de todos los tiempos es, sin duda, Spider-Man. La primera aparición del arácnido fue en agosto de 1962 en la edición número 15 del cómic Amazing Fantasy y a partir de ese momento Peter Parker se volvió tan popular que Stand Lee y Steve Ditko decidieron crear su propia historia.

Antes de ser popular en la ciudad de Nueva York, Peter era un adolescente huérfano que vivía con su tía May y su tío Ben en la Gran Manzana tras el fallecimiento de sus padres, Richard y Mary Parker, en un accidente aéreo.

Por cosas del destino, Peter adquiere sus poderes luego de ser mordido por una araña radioactiva y desde ese momento su vida cambia por completo. Entre las múltiples habilidades del Hombre Araña están la capacidad de agarrarse de cualquier tipo de superficie, lanzar telarañas desde sus muñecas y su sexto sentido para anticipar el peligro.

El cómic tuvo su primera película para televisión en 1977 y Nicholas Hammod fue el actor que le dio vida al Hombre Araña en ese entonces. Veinticinco años más tarde, Spider-Man impactó con su estreno en el cine, con Tobey Maguire interpretando al arácnido más querido de Hollywood. ¿Además de ellos, qué otros actores se han metido en la piel del superhéroe?

Nicholas Hammond

Se trata del primer actor en interpretar a Peter Parker en una película para la TV en 1977. La cinta se tituló “The Amazing Spider-Man” y tuvo un éxito rotundo, tanto así que los productores decidieron realizar una segunda parte que se estrenó en 1979 (“Spider-Man: el desafío del dragón”).

La cinta llegó a estar disponible en formato VHS para que quienes se quedaron con ganas de volver las hazañas del arácnido.

Shinji Tōdō

En el año 1979, este actor japonés fue el encargado de interpretar al Hombre Araña en una serie de televisión japonesa. La producción contó solo con una temporada de 41 capítulos y fue emitida durante todo un año en TV Tokyo. Además, tuvo un capítulo especial que se mostró en las salas de cine niponas.

En la versión japonesa Spider-Man no se llama Peter Parker sino Takua Yamashiro y adquiere sus poderes de un guerrero del planeta Spider, que le inyecta su sangre. En cuanto a la vestimenta, solo hay una pequeña variación, Spider-Man cuenta con un brazalete gigante para lanzar sus telarañas e invocar a su uniforme.

Reeve Carney

Spider-Man también tuvo su propio musical en Broadway y Reeve Carney fue el protagonista de “Spider-Man: Turn Off the Dark”, que se estrenó a modo de prueba a finales del 2010 y luego tuvo varios retrasos que provocaron que no abriera sus puertas al público hasta mediados del 2011.

La propuesta no fue bien recibida por la crítica. En el musical Carney solo podía cumplir con su actuación en seis de las ocho funciones que se realizaban a la semana y cuando él descansaba era reemplazado por Matthew James Thomas. La producción contó con la participación de Bono en el soundtrack. El cantante y Carney grabaron un videoclip que se tituló “The Edge”.

Tobey Maguire

La trilogía interpretada por Maguire es sin duda de las favoritas del público. El actor se puso por primera vez el traje del Hombre Araña en 2002. En la primera cinta, Peter Parker pasa por el proceso de adquirir poderes tras ser picado por una araña genéticamente modificada.

En la segunda entrega Peter Parker se enfrentó al Doctor Ock y en la última película de la trilogía, que llegó en 2007, el arácnido se enfrentó a Venom. En los tres filmes también se destacaron las participaciones de Kirsten Dunst como Mary Jane y Willem Defoe como el Duende Verde.

Tobey Maguire es recordado por haber interpretado a Peter Parker en la trilogía de Spider-Man que dirigió Sam Saimi (Foto: Sony Pictures)

Andrew Garfield

Luego de varios años, Spider-Man regresó a la pantalla grande. En 2012, Andrew Garfield se metió en la piel del superhéroe para “The Amazing Spider-Man”.

Dos años más tarde, Garfield volvió a asumir el rol de Peter Parker para “The Amazing Spider-Man: Rise of Electro”, en esta cinta Gwen Stacy (Emma Stone), la novia del Hombre Araña, muere. Aunque muchos se quedaron con las ganas de ver por tercera vez a Garfield interpretando al arácnido, nunca se grabó una tercera película.

Andrew Garfield y Emma Stone interpretaron a Peter parker y Gwen Stacy en "The Amazing Spider-Man" (Foto: Columbia Pictures)

Tom Holland

Hasta el momento, Holland es el último actor en darle vida al superhéroe. En 2016, hizo su debut como Spider-Man en la película “Captain America: Civil War”, la película más taquillera de ese año. Luego, volvió a interpretar al superhéroe, esta vez como protagonista, en el filme “Spider-Man: Homecoming” (2017), que también fue aclamado por la crítica. El joven intérprete repitió plato en 2019 con “Spider-Man: Far From Home”.

Tom Holland alcanzó fama mundial al interpretar a Peter Parker, también conocido como el Hombre Araña. (Foto: Marvel Studios/ Sony Pictures)

El actor además apareció como el Hombre Araña en “Avengers: Infinity War” (2018) y “Avengers: Endgame” (2019). Se espera que una tercera película de Tom Holland como Spider-Man llegue a la pantalla grande en diciembre de este año, aunque podría haber alguna complicación debido a la pandemia del coronavirus que atraviesa el mundo. Por el momento, Sony Pictures y Marvel Studios dan luz verde al panorama gracias al nuevo avance de la película.

Estas son las cintas de Spider-Man que puedes ver en streaming:

Spider - Man Netflix Spider - Man 2 Netfix Captain America: Civil War Disney Plus Avengers: Infinity War Disney Plus Avengers: Endgame Disney Plus Spider - Man 3 HBO Max The Amazing Spider-Man HBO Max Spider-Man: Far From Home Amazon Prime Video

