“ Spider-Man: No Way Home ” fue un suceso en las salas de cine del mundo. Y quienes la vieron y aquellos que todavía no, se hacen la gran pregunta: ¿cuándo estará disponible en streaming?

Como ya había anunciado, CNET, “Spider-Man: No Way Home” no llegará a Disney Plus“, a menos que Disney y Sony lleguen a un nuevo acuerdo”. “Spider-Man, como personaje, se deriva de Marvel, pero Marvel de Disney tiene un complicado acuerdo de licencia compartida con Sony para los personajes de Spider-Man en la película. Básicamente, Sony está a cargo de hacer y distribuir películas independientes del universo Spider-Man, y luego Marvel de Disney puede ‘tomar prestados’ los personajes para películas en su propio Universo Cinematográfico Marvel. Es por eso que Spider-Man de Tom Holland aparece en las películas de Los Vengadores”.

El primer servicio de video ‘on demand’ que por ahora ya tiene confirmado el ingreso de la película a su catálogo es Starz. Jeffrey Hirsch, CEO de esta empresa, dio la primicia a Deadline. “El nuestro es un juego de retención, no de adquisición. Presentamos contenido semana a semana, las 52 semanas del año. Buscando mover a nuestra audiencia principal de un programa a otro. Pones los programas y el contenido correcto a su alrededor para que los clientes que verán Spider-Man: No Way Home pasen a uno de tus shows originales”, dijo el empresario sobre la llegada de la película “en algún momento próximo a los 6 meses” este 2022.

Starz es un servicio de streaming estadounidense, que no tiene todo su catálogo disponible para América Latina. ¿Dónde podremos ver esta película en la región?

Tom Rothman, presidente del grupo cinematográfico de Sony Pictures, dijo que la marca firmó un acuerdo con Netflix para que la plataforma líder del mercado también tenga esta película.

Esto quiere decir que cintas como “Venom: Habrá matanza”, Cazafantasmas: Más allá” y “Spider-Man: No Way Home” también aterrizarían en la compañía de la gran N en tiempo todavía no definido.

Actualmente en streaming

La buena noticia es que el resto de películas de la saga del Hombre Araña ya se pueden disfrutar en todo América Latina. Aquí te dejamos la guía:

LAS DE TOBEY MAGUIRE

Spiderman 1 y 2 de Tobey Maguire (2002 y 2004) están disponibles actualmente en NETFLIX

La tercera cinta de Spider-Man de Tobey Maguire (2007), puede verse en HBO MAX

LAS DE ANDREW GARFIELD

“El sorprendente Hombre Araña” de Andrew Garfield (2012), está disponible en HBO Max y la segunda entrega protagonizada por el actor puede verse en Netflix.

LAS DE TOM HOLLAND

“Spider-Man: Homecoming” (2017) está disponible en Netflix y la segunda de nombre: “Spider-Man: Far From Home” (2019) puede verse en Prime Video.

¡No spoilers, “please”!

A través de un post compartido en las redes sociales de “Spider-Man: No Way Home”, Holland, Zendaya, Jacob Batalon y Jamie Foxx pidieron a los fans que tendrán la oportunidad de asistir a la premiere no publicar spoilers en redes sociales.

“Sin spoilers. No seas esa persona. Si quieres estar más seguro, deja de leer comentarios, silencia las palabras clave y ¡comienza a mantenerte alejado de las redes sociales hoy mismo! ¡Mira ‘Spider-Man: No Way Home’ para descubrir qué sucede cuando la película llegue a los cines!”.

Primeras impresiones

Horas después de su pre-estreno, “Spiderman: No Way Home” debutó con buen pie frente a la crítica. En el sitio Rotten Tomatoes., la cinta de Tom Holland ostenta un 100% de aprobación y la mayoría de las críticas le son favorables. Citamos a continuación, algunas de ellas:

Kirsten Acuña (Insider): “Fácilmente una película que querrás volver a ver, ‘No Way Home’ es un viaje que nunca quise terminar. Es una maravilla que algo tan ambicioso se haya unido”.

Pete Hammond (Hollywood Daily): “Esta película hace lo que siempre hacen las mejores películas: te emocionan, te emocionan y te dan ganas de animar en un teatro lleno de gente”.

¿De qué va la trama?

Hacia el final de “Spider-Man: Far From Home” (2019), el Daily Bugle publicó un video en el que Mysterio afirmaba que Peter Parker es Spider-Man y que además es responsable de su muerte. Esto genera que Peter deba enfrentarse al rechazo de la sociedad al mismo tiempo que es investigado por la policía.

Con esta incógnita en modo de espera, Doctor Strange se incorpora a la trama para solucionar, a través de un hechizo este gran problema del arácnido. Sin embargo, esto desatará un desequilibrio entre los diferentes universos y traerá de regreso a villanos de otras sagas como el Doctor Octopus y el Duende Verde, protagonistas de la saga protagonizada por Tobey Maguire en 2002, además de Electro, el malo de la segunda entrega protagonizada por Andrew Garfield en 2014.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM

VIDEO RECOMENDADO Jorge Luis Hidalgo y José Ascurra son dos artistas urbanos que se trepan a los techos de los buses y los camiones en intersecciones de Lima para realizar coreografías acrobáticas simulando una pelea entre ambos personajes de ficción.