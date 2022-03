Conforme a los criterios de Saber más

“Spider-Man: No Way Home” ya es la cinta del Hombre Araña más exitosa de todas las sagas y la sexta más taquillera de la historia del cine con más de 1,800 millones de dólares de recaudación. Y sin duda, gran parte de este mega éxito responde a la enorme expectativa de ver a Tom Holland combatiendo el mal junto a Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Ver a los tres Spider Man uniendo fuerzas, cada uno de diferentes realidades y tiempos, y a la vez ser testigos del retorno de los actores que dieron vida al arácnido en anteriores sagas ha sido uno de los más grandes regalos que ha podido darle Marvel y Sony a los fans del famoso superhéroe interpretado actualmente por Tom Holland. Y es tan grande el suceso que hasta se habla de posibles futuras películas con Maguire y Garfield.

El ‘spiderverso’ abierto en “Spider-Man: No Way Home” todo lo permite y abre las puertas a cualquier teoría.

En tanto, solo nos queda especular alrededor de lo que nos deja la exitosa tercera entrega cinematográfica. Y precisamente, uno de los temas que van saliendo a la luz después del estreno de “Spider-Man: No Way Home” es de los salarios que cobraron los actores por ser parte de este mega estreno.

Antes, demos un vistazo a lo que cobraron los actores por interpretar a Spider-Man en cada una de sus sagas.

TOM HOLLAND

Según detalla Celebrity Net Worth en su web oficial, Tom Holland ganó US$ 250.000 dólares por aparecer brevemente como “Spiderman en Capitán América: Civil War”. Luego ganó US$ 500,000 de salario base por “Spiderman: Homecoming” con su eventual cheque de pago superando los $ 1.5 millones con bonificaciones. Después, ganó US$ 3 millones por su aparición en “Avengers: Endgame” del 2018. Y hoy en día, su salario base estándar por una sola aparición en una película es de US$ 4-5 millones.

Un reporte de Variety publicado el pasado 22 de diciembre, indica que tras el gran éxito de la última entrega de Spider-Man, el sueldo de Holland podría ascender a 10 millones.

“...el precio de venta de Holland debería saltar a los ocho dígitos. Antes de ‘Spider-Man’, ganaba menos de US$ 1 millón por papeles en películas. Ahora, podría estar ganando US$ 2 millones a US$ 5 millones para películas independientes y entre US$ 5 millones y US$ 10 millones por un papel principal en alguna película comercial de los estudios tradicionales”, se lee en la mencionada edición.

Tom Holland en "Spider-Man: No Way Home".

TOBEY MAGUIRE

La misma web señala que en 2002, Tobey Maguire ganó unos respetables 4 millones de dólares por interpretar al superhéroe arácnido en “Spider-Man 1” y en las secuelas ganó considerablemente más: para “Spider-Man 2″ negoció un salario de 17,5 millones de dólares, más el cinco por ciento de la taquilla bruta de la película. Luego, para la entrega final, “Spider-Man 3″, obtuvo un salario ligeramente menor de US$ 15 millones pero con una parte aún mayor de la taquilla, un 7.5 por ciento.

Tobey Maguire en Spider-Man 1 de 2002.

ANDREW GARFIELD

La información del sueldo de Garfield data de hace varios años. Deadline publicó esto en su edición de 2010: “la escala salarial de Garfield como Spider-Man es de alrededor de US$ 500,000 en la primera película, US$ 1 millón para la segunda y US$ 2 millones para la tercera. A todos los finalistas se les presentaron esos términos en un acuerdo por una película y dos opciones”. Sin embargo, no hay indicios de haya recibido algo por la tercera cinta que nunca vio la luz.

Andrew Garfield como Spider-Man en 2012.

¿Y CUÁNTO GANARON TOBEY Y ANDREW POR “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”?

De cuánto cobró Tobey Maguire para ser parte de ‘No Way Home’ no hay información confirmada. Pero sí se ha hablado de las condiciones que puso para plantear a su personaje casi 20 años después de su última película (2007).

En entrevista con “The Hollywood Reporter”, Chris McKenna, guionista de “No Way Home”, dijo: “...Tobey quería ser muy minimalista... Como escritores, nos preguntamos: ‘¿Dónde están estos personajes en sus vidas cuando entran en la película? ¿Dónde está Tobey?’ . Ahora es un tipo de 43 años... Queríamos ser fieles a los personajes de esas películas. Realmente tener conversaciones sobre cómo especificar dónde están, sin revelar demasiado...”

En cuanto al salario de Garfield por su participación en la tercera cinta de Holland, se dice que este habría recibido 1 millón de dólares, por su 30 y tantos minutos en pantalla. Aunque suena a poco, este regreso del actor de 38 años le habría abierto las puertas para otros proyectos de Marvel y Sony.

El 25 de diciembre pasado, miles de fans alrededor del mundo se movilizaron en redes sociales para pedir a Sony Pictures, a través del hashtag #MakeTASM3, que quieren ver al actor en una tercera cinta de “The Amazing Spider-Man”. El tiempo dirá si este pedido se hace realidad o no.

DATO

-Spiderman 1 y 2 de Tobey Maguire está disponible en Netflix y la 3 en HBO MAX.

-”The Amazing Spider-Man 1″ está disponible en HBO Max y “The Amazing Spider-Man 2″ de Andrew Garfield en Netflix.

-”Spider-Man: Homecoming” (2017) y “Spider-Man: Far From Home (2019)” de Tom Holland están disponibles en Netflix, la primera y la segunda en Prime.





SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM

PUEDE INTERESARTE

“The Amazing Spiderman 3″: así iba a ser la historia de la película con Andrew Garfield

“Spider-Man: No Way Home”: ¿cuándo y dónde ver la película en streaming?

“Spider-Man: No Way Home” es la primera película en superar los mil millones de dólares en pandemia

“Spider-Man”: la campaña con la que los fans de piden una tercera cinta con Andrew Garfield