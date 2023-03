Mejor película “The Banshees of Inisherin” Perdió | “Everything Everywhere All At Once” se llevó la estatuilla

Mejor actor Colin Farrell Perdió | Brendan Fraser de “The Whale” ganó esta categoría

Mejor actor de reparto Brendan Gleeson /

Barry Keoghan Perdieron |

El ganador de la categoría fue Ke Huy Quan de “Everything Everywhere All at Once”

Mejor actriz de reparto Kerry Condon Perdió | Jamie Lee Curtis

fue la ganadora por “Everything Everywhere All at Once”

Mejor dirección Martin McDonagh Perdió | “Everything Everywhere All at Once” ganó la categoría

Mejor edición Mikkel E.G. Nielsen Perdió | “Everything Everywhere All at Once” ganó esta categoría

Mejor banda sonora Carter Burwell Perdió | “All Quiet on the Western Front” ganó esta categoría

Mejor guion original Martin McDonagh Perdió | “Everything Everywhere All at Once” ganó esta categoría