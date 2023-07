Luego del trágico incidente que vivió el submarino Titan, de la empresa OceanGate, durante una excursión a los restos del Titanic frente a las costas de Estados Unidos, una serie de relaciones y cuestiones misteriosas en torno a la película que dirigió James Cameron afloraron en las redes sociales. Esta semana, por ejemplo, un grupo de fans del taquillero largometraje criticaron las escenas de un final alternativo, y agradecieron que no haya llegado a los cines.

La parte final de la película es una de las más emotivas y la que logra un cierre determinante a la historia de Rose y Jack. En medio de la noche, cuando el personaje que interpreta a la superviviente del Titanic se acerca a la proa del barco y lanza la joya conocida como el “Corazón del mar” al agua, representa una despedida entre los dos amantes.

Sin embargo, en YouTube y Twitter circuló nuevamente un fragmento alternativo a ese conmovedor final entre Rose y su historia con el transatlántico, algo que generó polémica entre los seguidores del filme que al parecer recién lo vieron. En él, la superviviente, ya anciana, se acerca a la proa del barco que le permitió presenciar la expedición al Titanic y justo antes de tirar su preciada joya al mar, es interrumpida por su nieta Lizzy junto a los responsables de la investigación.

En un intento por evitar que Rose lance el corazón del mar al agua, Brock Lovett, uno de los científicos, se acerca y le pide que no lo haga. Es allí cuando ella le extiende la joya a su mano, se la deja ver y luego de una profunda reflexión la devuelve al lecho marino, donde yacen los restos de Jack y de todos los fallecidos en la embarcación hundida.

“Usted busca tesoros en los lugares equivocados, Sr. Lovett. Solo la vida no tiene precio y hace que cada día cuente”, comenta Rose al tiempo que retira de entre las manos su collar y lo deja caer al mar. Además del rostro de sorpresa de todos los presentes, Lewis Bodine, otro de los participantes de la expedición, corre hasta las barandillas y expresa con lamento: “¡Eso realmente apesta, señora! “.

Luego de esa situación, Lovett entiende el mensaje de la mujer y comienza a reír. En medio de la multitud de personas en la proa del barco, realiza un gesto con la cabeza e invita a bailar a Lizzy. En tanto, Rose mira fijo al cielo y segundos la escena más tarde cambia a la parte final, en la que se enseñan los retratos de ella en su juventud y se termina el largometraje.

Dicha escena estuvo en la mente de Cameron durante un largo tiempo, pero no prosperó y la original es la que todo el mundo conoció. No obstante, los usuarios manifestaron con alivio que nunca llegara a publicarse tal cual, ya que es “hilarante” y “poco serio”. Además, algunos señalaron que esto habría “arruinado” por completo el final de la película, ya que el motivo de la conclusión sobre la historia de Rose y Jack debía quedar, en parte, en la interpretación libre de los espectadores y no que quedara tan explícita por el propio director.

“Esto no puede ser real”; “Claramente todo era más denso y quedó suave para la gran masa de espectadores” y “Es terrible”, fueron otras reacciones en cuestión. Asimismo, algunos usuarios contradijeron los señalamientos negativos y manifestaron su favoritismo por la alternativa que James Cameron omitió, ya que de algún modo los habría ayudado “a entender el final”.

Cabe destacar que este final alternativo se reveló en 2019, pero es ahora cuando nuevamente se viraliza en redes.

¿En qué plataforma de streaming ver “Titanic” en Latinoamérica?

La plataforma de streaming Star+ tiene disponible la película “Titanic” en Latinoamérica desde el pasado miércoles 1 de marzo, después de su reestreno en las salas de cine por el 25 aniversario de su estreno. Y desde el 1 de julio, la cinta también puede verse en Netflix.

¿De qué trata “Titanic”?

La exitosa cinta “Titanic” sigue al joven artista Jack Dawson (Leonardo DiCaprio), quien, durante una partida de cartas, gana un pasaje para viajar a América en el transatlántico más grande y seguro llamado Titanic.

Tras abordarlo, conoce a Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), una joven que pertenece a una familia adinerada y está comprometida con un millonario. Pese a ello, ambos se enamoran durante el viaje; aunque deberán luchar por su amor porque la familia de ella pone varias trabas.

Mira el tráiler de “Titanic” (1997)

¿Quiénes integran el elenco de “Titanic”?

El director de la película James Cameron escogió como protagonistas a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en los papeles de Jack y Rose, respectivamente. Ellos estuvieron acompañados en la pantalla por otros actores como Billy Zane y Kathy Bates.

Aquí una lista con el cast completo de “Titanic”:

Leonardo DiCaprio como Jack Dawson

Kate Winslet como Rose DeWitt Bukater

Billy Zane como Caledon Nathan

Frances Fisher como Ruth DeWitt Bukater

Bill Paxton como Brock Lovett

Kathy Bates como Molly Brown

Bernard Hill como Capitán Smith

Gloria Stuart como Rose DeWitt Bukater

Victor Garber como Capitán Thomas Andrews

