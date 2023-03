Mejor película “Top Gun: Maverick” Perdió | “Everything Everywhere All At Once” se llevó la estatuilla

Mejor edición Eddie Hamilton Perdió | “Everything Everywhere All at Once” ganó esta categoría

Mejor canción original “Hold my hand” de Lady Gaga and BloodPop Perdió | “Naatu Naatu” de RRR ganó la categoría

Mejor sonido Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon y Mark Taylor Ganó

Mejores efectos visuales Ryan Tudhope, Seth Hill, Bryan Litson y Scott R. Fisher Perdió | “Avatar: The Way of Water” ganó esta categoría

Mejor guion adaptado Guion de Ehren Kruger, Eric Warren Singer y Christopher McQuarrie; historia de Peter Craig y Justin Marks Perdió | “Women talking” fue la película ganadora de esta categoría