La saga de “Transformers” se ha convertido en un ícono de la cultura mundial al cosechar un éxito tras otro en la pantalla grande. Las películas continúan cautivando a las audiencias con mucha acción y explosión y “Transformers: Rise of the Beasts”, la última entrega, no es la excepción.

Disponible en cines desde el 8 de junio, la cinta abarca espectaculares combates entre robots de otros planetas incluyendo a una particular facción de ojos rojos y tecnología de última generación: los villanos Decepticons.

¿Qué son los Decepticons?

Los Decepticons son los antagonistas principales de los Autobots en la franquicia de “Tranformers”. Su líder es Megatron, uno de los guerreros más temidos, despiadados y poderosos que jamás haya surgido de Cybertron.

A Megatron lo motiva una gran necesidad de conquista y el deseo de vencer a todos los que se le oponen. Lo único que supera su hambre de conquista de los Autobots es la caída de su archinémesis, Optimus Prime.

Por su parte, Starscream, es el intrigante segundo en la línea de mando después de Megatron. Insuperable en ego y en ambición, su hambre desmedido por el poder absoluto supera la poca razón que tiene, lo que lo impulsa a tramar planes aún más viles para derrocar a Megatron como líder de los malvados Decepticons.

Críticas negativas

Las primeras críticas a “Transformers: El despertar de las bestias” no han sido del todo buenas y parecen opacar la expectativa de que hay de esta cinta que tiene como gran atractivo su rodaje en ciudades peruanas como Cusco o Ica.

Según medios estadounidenses, la cinta dirigida por Michael Bay debe recaudar en su primer fin de semana US$ 155 millones en todo el mundo. Sin embargo, la afluencia de los comentarios negativos en su contra, ha hecho que el puntaje de la crítica de la película decaiga. Mientras que en Bumblebee sigue teniendo una sólida puntuación del 91 % en Rotten Tomatoes, “Rise of the Beasts”, su nombre en inglés, ahora ha bajado al 55 % después de abrir en un 70 %.

Pese al negativo panorama inicial, falta saber qué opinará el público después de ver la película. Además, el que sea antecedida por una crítica en contra, no quiere decir que la gente dejará de verla. La mayoría de las personas se dirigen a una película de “Transformers” esperando una cosa en particular.

Y tú, ya viste ¿“Transformers: El despertar de las bestias”?

