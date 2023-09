El fervor futbolero se enciende este martes 12 de septiembre de 2023 cuando la Selección Peruana se enfrente a Brasil en el estadio Nacional de Lima. Este emocionante enfrentamiento forma parte de la segunda jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, y los fanáticos esperan ansiosos este duelo entre titanes.

Dónde ver el Perú vs. Brasil vía streaming

Si te preguntas dónde ver este emocionante enfrentamiento en vivo, tenemos la respuesta. El partido Perú vs. Brasil estará disponible vía streaming, lo que significa que podrás disfrutarlo en línea desde la comodidad de tu hogar o en movimiento. Aquí te mostramos cómo hacerlo:

1. Movistar TV: Movistar TV ofrecerá una transmisión en vivo del partido, brindando a los suscriptores la oportunidad de disfrutar de la acción en tiempo real. Asegúrate de tener acceso a tu cuenta de Movistar TV y verifica la hora de inicio del partido para no perderte ni un segundo de la acción.

2. América TV GO: Otra opción para ver el enfrentamiento entre Perú y Brasil es a través de América TV GO. Esta plataforma de streaming te permitirá sintonizar el partido en línea. Asegúrate de tener una conexión a Internet estable y una cuenta activa en América TV GO para no perderte ningún detalle.

Hora del Perú vs. Brasil

El partido entre Perú y Brasil se llevará a cabo a las 9 p.m. en el estadio Nacional de Lima. Para los fanáticos de otros países, aquí hay una guía de horarios:

Perú : 9:00 p.m. (21:00 horas)

: 9:00 p.m. (21:00 horas) México (Ciudad de México) : 9:00 p.m. (21:00 horas)

: 9:00 p.m. (21:00 horas) Argentina : 11:00 p.m. (23:00 horas)

: 11:00 p.m. (23:00 horas) Brasil (Sao Paulo) : 11:00 p.m. (23:00 horas)

: 11:00 p.m. (23:00 horas) Chile : 10:00 p.m. (22:00 horas)

: 10:00 p.m. (22:00 horas) Colombia : 9:00 p.m. (21:00 horas)

: 9:00 p.m. (21:00 horas) Ecuador : 9:00 p.m. (21:00 horas)

: 9:00 p.m. (21:00 horas) Venezuela : 10:00 p.m. (22:00 horas)

: 10:00 p.m. (22:00 horas) Bolivia : 10:00 p.m. (22:00 horas)

: 10:00 p.m. (22:00 horas) Paraguay : 10:00 p.m. (22:00 horas)

: 10:00 p.m. (22:00 horas) Uruguay: 11:00 p.m. (23:00 horas)

Alineaciones probables del Perú vs. Brasil

Para que estés completamente preparado para el partido, aquí te presentamos las alineaciones de ambos equipos:

Perú: Pedro Gallese, Aldo Corzo, Miguel Araujo, Luis Abram, Marcos López, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, André Carrillo, Andy Polo y Paolo Guerrero.

Pedro Gallese, Aldo Corzo, Miguel Araujo, Luis Abram, Marcos López, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, André Carrillo, Andy Polo y Paolo Guerrero. Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Renan Lodi; Bruno Guimarães, Casemiro, Raphael Veiga; Rodyigo, Neymar, Richarlison.

