Billboard Latino 2025: link oficial para ver la gala de la música

Todo está listo para una entrega más de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, los premios musicales que se determinan exclusivamente por el desempeño en las listas semanales de Billboard, el prestigioso ránking musical que cuenta con una medición especial para la región.

Este año más de 70 artistas han sido reconocidos en un total de 49 categorías que incluyen géneros de la música latina que van desde el Latin Pop hasta el Tropical, el Latin Rhythm y el Regional Mexicano.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Bad Bunny superó todos los récords de nominaciones a los galardones, con menciones destacadas a las categorías de Artista del Año, Compositor del Año y Top Latin Album del Año por su proyecto “Debí tirar más fotos”, uno de los álbumes más escuchados del año en todo el mundo. Este año, es el artista favorito con un total de 27 nominaciones.

En esta nota te contamos todos los detalles para que no te pierdas la gala.

Fecha y hora de los Latin Billboard 2025

Los Premios Billboard de la Música Latina se llevarán a cabo este jueves 23 de octubre en el Knight Center de Miami, Florida, en Estados Unidos. Estos son los horarios de transmisión por país:

México: 18 horas.

18 horas. Perú, Colombia, Ecuador: 19 horas.

19 horas. Chile, Venezuela, Bolivia: 20 horas.

20 horas. Argentina, Uruguay, Paraguay: 21 horas.

¿Dónde ver los Latin Billboard?

Los Premios Billboard de la Música Latina 2025 se podrán ver en diferentes alternativas.

En televisión:

Por la señal de Telemundo, la cadena oficial del evento.

En streaming:

Vía Peacock (en los Estados Unidos)

Vía Universo, el app de Telemundo y Telemundo Internacional para América Latina y el Caribe. Déscargalo en este link.

En YouTube

Podrás seguir la alfombra roja a través de este enlace oficial.

Principales nominados de la gala

Bad Bunny encabeza la lista de nominados a los Latin Billboard 2025 con 27 nominaciones. Le siguen Fuerza Rígida con 15 y Rauw Alejandro con 14 nominaciones. El grupo de música regional mexicana de California Fuerza Regida obtuvo nominaciones a Artista del Año, Global 200 Artista del Año y Álbum Top Regional Mexicano del Año por su trabajo ‘111XPANTIA’.

El puertorriqueño Rauw Alejandro es el tercer artista con más nominaciones, que incluyen la de Artista del Año, Gira del Año y Top Latin Album del Año por su disco ‘Cosa nuestra’.

Puedes consultar la lista completa de nominados aquí.

Peruanos en la gala

Aunque no hay nominados peruanos en esta edición de los Latin Billard, este 2025 sí habrán artistas nacionales en la alfombra roja.

La orquesta Grupo 5 fue invitada a una charla “La explosión de la cumbia y la música tropical”:

Así mismo, también han sido invitados a la Semana de la Música Latina de Billboard 2025 los hermanos Facundo y Mateo Oliva. Y estará Alejandro Aramburú, el peruano clasificado para la boy band Santos Bravos, de la disquera surcoreana HYBE.