Entre los artistas, productores y periodistas que cada año se dan cita para los Premios Heat, cuando se habla de música en el Perú, se habla de salsa. Y es que a paso silencioso pero seguro, varios cantantes de este género han venido haciéndose de un lugar en el plano internacional y por ello la edición 2023 de los Heat, que se realizan en República Dominicana, han reservado un lugar especial para esas voces.

Austin Palao, quien este año se llevó el premio al Artista Tendencia por los votos obtenidos en las redes sociales, cuenta a “El Comercio” que al llegar a Cap Cana, uno de los balnearios más exclusivos del país centroamericano, para el evento algunos colegas internacionales le preguntaron por lo que pasa con la salsa en el Perú.

“La salsa en el Perú está en un momento súper bueno. Me comentó uno de los artistas con los que estaba hablando que quería hacer un featuring con un artista de salsa y en el Perú hay para escoger”, comentó Palau, quien, a pesar de una lesión que lo tiene en muletas, hizo equipaje para sumarse al evento que tendrá como fecha principal el 8 de junio, cuando se realizará una gala con concierto para anunciar a los ganadores de 20 categorías.

Austin Palao fue elegido ganador en la categoría Artista Tendencia en los Premios Heat 2023.

Yahaira Plasencia, quien participa por tercer año consecutivo de los Premios Heat, será una de las presentadoras de los premios. Además, cantará en vivo en la gala junto a Mike Bahía, Eddy Herrera y Yeison Jiménez en un tributo al grupo Niche que será televisado por HTV en todos los países de América Latina y a nivel global por streaming en LosHeat.TV.

“Pude conversar con José Aguirre, director musical de Niche, para que me dé la canción que cantaré en el tributo, la tonalidad y todo eso. Estoy nerviosa pero a la vez muy feliz”, explicó Plasencia durante un encuentro con la prensa internacional que sirvió para dar inicio a la semana de los Heat, que incluirá conferencias, homenajes a personalidades destacadas y ‘showcases’ para presentar nuevos talentos y tendencias en la industria.

La salsera peruana Kate Candela participa por primera vez de los Premios Heat.

El turno de Perú

Uno de los ‘showcase’ que se realizarán será solo de artistas peruanos, así periodistas y artistas de diferentes países de todo el continente americano podrán ver las diferentes propuestas que se están gestando en el Perú.

Cielo Torres y Kate Candela son dos artistas nacionales que participarán por primera vez de los Heat y que se sumarán a este ‘showcase’. “Cuando empezaba, me hicieron casi creer que no iba a poder vivir de esto y la historia hoy es completamente distinta; vivo de la música y me siento contenta al decir que soy cantante y que estoy en constante aprendizaje”, dijo Kate Candela a “El Comercio” sobre los logos que ha venido conquistando y que la han llevado, por ejemplo, a lograr que sus “Mix Vallenato” Volumen 1 y 2 sumen millones de reproducciones en streaming.

“Ya me piden el ‘Mix Vallenato 3′ y yo tengo que darle lo que el público me pida”, dijo risueña la cantante de 31 años.

Cielo Torres, quien viene de grabar con Manny Manuel en Puerto Rico, también celebró los espacios que se vienen generando sus colegas fuera de las fronteras peruanas. “Creo que en el Perú se está haciendo bastante ruido con nuestra música. Los peruanos no dejamos de producir”, afirmó la artista, que en el ‘showcase’ presentará algunos de los temas que se volvieron éxitos radiales, como “Nunca es suficiente” y “Más fuerte”.

Álvaro Rod y César BK cantarán "Maldito lunes" en los Premios Heat 2023.

Otro exponente de la salsa peruana que será parte del evento es Álvaro Rod, quien en los Premios Heat del 2022, cantó en vivo durante la ceremonia en la que también estuvieron artistas como Carlso Vives y Fanny Lu. Pero esta vez, el también compositor mostrará otros estilos que ha venido explorando.

“Maldito lunes”, la más reciente canción que lanzó junto a César BK, será parte de su propuesta para el ‘showcase’ y una muestra de esos nuevos sonidos que explora. “Esta es una canción escrita por nosotros, que tiene algo de urbano con regional mexicano”, dijo el salsero sobre el tema que llegó al medio millón de visualizaciones en su segunda semana en YouTube.

“Muchos creen que hemos hecho la canción con ese estilo por ‘Un x100to’ de Bad Bunny y Frontera, pero nosotros teníamos el tema cuatro meses antes de eso y no la lanzamos por detallitos. Luego, cuando salió el tema, nos quedamos pensando lo mucho que iba pegar el género musical que íbamos a lanzar y creo que el tema fue recibido de otra manera. Nunca pensamos que iba a tener tan buen recibimiento, ha superado nuestras expectativas”, añadió César BK, ‘influencer’ que busca hacerse de un espacio como cantante y que también estará presente en el show en República Dominicana que podrás seguir al detalle en la cobertura de “Saltar Intro” de “El Comercio” desde Cap Cana.