Es oficial que la franquicia de comedia y terror “Scary Movie” volverá a los cines con una sexta entrega. La nueva película supone un reencuentro histórico de los hermanos Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans, quienes no habían trabajado juntos en la saga desde las dos primeras entregas a inicios de los 2000.

El proyecto también contará con el regreso de las actrices Anna Faris y Regina Hall, quienes retomarán a los personajes de Cindy y Brenda. Todavía no se ha revelado cuál será el nuevo relato de la parodia.

Además, el filme será dirigido por Michael Tiddes, colaborador de los Wayans en cintas como “A Haunted House”, “Naked” y “Sextuplets”. Con esta reunión, los creadores originales buscan recuperar la esencia satírica que convirtió a la franquicia en una de las más taquilleras de su género, con más de 896 millones de dólares recaudados a nivel global, informaron Variety y Deadline.

“Scary Movie” regresa después de 18 años

Los hermanos Wayans desarrollaron las dos primeras entregas de la saga, pero quedaron al margen desde la tercera película, cuando Miramax decidió continuar con los hermanos Zucker. El reencuentro de los tres después de casi dos décadas es considerado por los propios creadores como una “doble reunión”, ya que no solo vuelven a trabajar juntos, sino que lo hacen con un título que ellos mismos ayudaron a fundar.

Marlon Wayans publicó una imagen de la primera cinta de la franquicia, donde aparece en compañía de Anna Farris, Shawn Wayans y Regina Hall, adjunto a una descripción para los fans. “Los cuatro fantásticos han vuelto. ¡Qué emoción trabajar y reunirnos con estas dos brillantes mujeres! Estamos muy orgullosos de todo lo que han hecho desde el inicio de la franquicia de películas de terror. ¡Reunimos a la banda de nuevo!“, escribió el también actor de ”Y dónde están las rubias" y “Chiquito pero peligroso”.

Fecha de estreno de “Scary Movie 6″

Marlon Wayans también confirmó en su publicación de Instagram que el estreno mundial de la película está previsto para el 12 de junio de 2026, con Paramount Pictures a cargo de la distribución y Miramax como el estudio detrás del proyecto. Esto supone que la sexta entrega de la franquicia esté disponible en streaming desde Paramount+, aunque eso se verá tras el estreno en cines.

Los responsables detrás de la producción

El guion será escrito por los hermanos Wayans en colaboración con Rick Alvarez, productor habitual de sus proyectos. Miramax, bajo la supervisión de Jonathan Glickman, encabeza la producción junto a Alexandra Loewy y Thomas Zadra como productores ejecutivos. Paramount Pictures será la distribuidora mundial gracias al acuerdo que mantiene con Miramax en primera instancia.

El regreso de Anna Faris y Regina Hall

Dos de las actrices más recordadas de la saga también confirmaron su participación. Anna Faris volverá como Cindy, un persona que estuvo fuera de las películas durante la quinta, donde se reemplazó el papel protagónico por Ashley Tisdale (“High School Musical”). y Regina Hall regresa como Brenda, quien murió en películas anteriores.

“No podemos esperar para traer de vuelta a Brenda y Cindy, y reunirnos con nuestros grandes amigos Keenen, Shawn y Marlon, tres hombres por los que literalmente moriríamos (en el caso de Brenda, otra vez)”, expresaron las actrices en un comunicado.

La dirección de “Scary Movie 6″ en manos de Michael Tiddes

La dirección de la sexta película de “Scary Movie” estará a cargo de Michael Tiddes, un cineasta que comenzó como asistente en “Y dónde están las rubias” (”White Chicks"), y así se ganó un lugar en el corazón y el radar profesional de Marlon Wayans, con quien ha trabajado en varias películas, como “¿Y dónde está el fantasma?“ y ”Desnudo", disponibles en Prime Video y Netflix. Tiddes tiene un estilo de sátira y humor físico muy parecido al subgénero de comedia terrorífica de la franquicia, por lo mismo funciona como una pieza clave para que la nueva entrega se mantenga fiel al tono original.

