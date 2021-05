Conforme a los criterios de Saber más

¿Cuántas veces viste hacer música a John Lennon y Yoko Ono en el piso de su casa? ¿Qué sentía Tina Turner al cantar en el escenario junto a Ike? ¿En qué momento David Bowie empezó a “no ser el mismo”? Estas imágenes y muchas más muestra la docuserie “1971: el año en que la música lo cambió todo”, que ya está disponible Apple TV+ y desentierra de la tumba a la generación de protesta que hizo de la música pop y rock de inicios de la década una legenda. Los galardonados productores ejecutivos Asif Kapadia y James Gay-Rees y la respetada productora Danielle Peck conversaron con Saltar Intro y contaron lo difícil que fue conseguir el material de archivo y contar cómo era el pensamiento de toda una sociedad en ocho capítulos.

“Nací el año siguiente (1972), entonces yo literalmente empecé con una hoja en blanco a hacer esto. Como el menor de la familia, crecí con cinco hermanas y hermanos que escuchaban esa música, pero básicamente mucha música negra. Teníamos álbumes de Marvin Gaye, entre otros. No crecí con The Beatles, David Bowie o Rolling Stones, pero aprendí mucho haciendo este documental ”, dijo el cineasta británico Asif Kapadia a este portal en conferencia de prensa.

“Fue muy interesante para mí aprender de todos los archivos históricos, que me permitieron entrar a la habitación de John Lennon. Aprendí tanto de lo que estaba ocurriendo en el mundo con la música”, agregó Kapadia.

1971 fue el año en que se escribió la canción "I'll Take you there" de la banda afroamericana Staple Singers (imagen). Los documentalistas tenían en la obra escrita de David Hepworth, “1971: Never a Dull Moment”, un listado amplio de éxitos que solo sirvieron como una mitad de la gran investigación para realizar el documental. "Tenemos la lista de los artistas a la que podemos regresar para decir: ¿y qué tal este artista? ¿y qué sabemos de este otro? El trabajo fue reinterpretar el libro", comenta Asif Kapadia.

Asif Kapadia y James Gay-Rees, los galardonados con la estatuilla dorada en 2016 por “Amy”, el documental que analiza la vida de Amy Winehouse, y la premiada con el BAFTA y nominada al Premio Emmy, Danielle Peck, tuvieron una difícil tarea pidiendo ayuda puerta tras puerta y quemándose las pestañas cada día durante tres años para, así, retratar el año de la convulsión cultural y de los álbumes más electrizantes, 1971, con la esperanza de que nuevas generaciones sepan la verdadera razón de la existencia de esa música .

“Nuestro enfoque iba más por saber cuál había sido el impacto después de los 60, ya sabes, Charles Manson y la presión activista de The Beatles sobre el contexto político y social. Un periodo optimista, pero que necesitaba de deliberación básicamente, y luego fue reemplazado por los inicios de los años 70 con esta extraordinaria especie de paranoia y un montón de cambios de pensamiento”, comentó James Gay-Rees a la prensa internacional.

George Harrison y Ravi Shankar fueron también unos íconos musicales que enmarcaron el contexto sociopolítico que explica de forma muy entretenida "1971". El documental presenta la música de las bandas en letras grandes y adhiere los créditos. (Foto: Apple TV+)

Fue un trabajo duro que llevó casi cuatro años para Gay-Rees, desde que encontró el libro del periodista británico David Hepworth, “1971 - Never a Dull Moment: El año dorado del rock”, donde hay una lista de más de 100 álbumes exitosos de artistas y bandas que marcaron la época, como Marvin Gaye, John Lennon, George Harrison, Sly Stone, Jim Morrison, David Bowie, Alice Cooper, Marc Bolan, Carole King, Joni Mitchell, Elton John, Ike y Tina Turner, Lou Reed, Aretha Franklin, Curtis Mayfield, The Osmonds, Kraftwerk , Isaac Hayes, Bill Withers, Iggy Pop, Kraftwerk y The Who.

A lo largo de cada episodio de entre 45 a 50 minutos, el documental desentierra gran cantidad de material detrás de cámaras y lo combina con la voz en off de personajes cercanos a la vida de los artistas , como Bill Siddons (el manager de The Doors) o Tony Defries (representante de David Bowie 1970-1975). Son las suyas y otras tantas declaraciones las que narran cómo era la cultura en contra de la violencia y la desunión de las naciones, amparándose en las letras de canciones que se referían al contexto. Fue el punto al que quisieron llegar Asif, Gay-Rees y Peck, cercanos a la filosofía del cineasta que alza su voz con su pieza maestra, cuando hilaron la yuxtaposición de las imágenes con la melancolía y agitación de los hits.

“La muy buena música está en esta serie. Esa es la cosa, convertir el evergreen track, los tracks que no pierden su poder, en tracks de las siguientes generaciones. Dentro de muchas cosas, puedes ver hoy a través del movimiento Black Lives Matters o los discursos presidenciales, como los de Trump y Nixon, que hay un mezcla de resonancias que permanecen hoy en día, que son muy contemporáneas y se relacionan con otras audiencias”, expresó Danielle Peck, quien además dijo que su enfoque documental es una suerte de impulso para revalorizar a los artistas y los hechos históricos, por ejemplo, Olivia Harrison, esposa de George Harrison, le mencionó que la serie es una buena excusa que se une a su idea de rememorar el Concierto por Bangladesh con fines benéficos para los refugiados de la guerra en 1971 y ahora lanzarlo por los 50 años del éxito comercial del álbum.

También presentan imágenes de backstage con la activista afroamericana y feminista, Angela Davis, durante la época en que el FBI la tenía en la mira. Un año después, Rolling Stones le dedicó la canción "Sweet Black Angel", y otros artistas les siguieron con más letras. (Foto: Apple TV+)

La guerra de Vietnam, la Guerra de Liberación de Bangladés, el auge masivo de las drogas en Estados Unidos, el sentido de equidad de género, fueron momentos que despertaron el movimiento antiguerra en el arte musical, que venían desde antes, sí, pero con la música marcaron tanto como la pandemia está marcando a la generación más joven hoy. ¿Se imaginan? “No es una coincidencia que haya despertado reacciones”, dijo James Gay-Rees.

“Muchos desafíos todavía están presentes y podemos destacar el hecho de que tenemos que progresar más que en los últimos 50 años. Ese es el real bonus de la serie. Estamos escondiendo (cosas) detrás del desarrollo tecnológico y no entendemos todos los desafíos muy serios que contiene el hoy. Los músicos de esa época entendían que tenían que escribir música sobre esos temas y por eso hay mucha música de protesta, como la de John Lennon y Marvin Gaye, que realmente lo hicieron para que la población pensara en la dificultad de la época”, añadió finalmente el productor ejecutivo que vivió junto a Kapadia un trabajo documental “difícil, doloroso y costoso” y quien tomó muchos vuelos a Nueva York para pedir “por favor” a diversos contactos que participaran y creyeran en este proyecto, el cual ya es una realidad en estreno.

