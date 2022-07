La trama de Jaimito (Jorge Guerra Wiesse) y Alessia (Karime Scander) llegó a uno de sus momentos más dramáticos en el episodio 14 de “Al fondo hay sitio”, cuando Joel (Erick Elera) decide poner al descubierto las mentiras de su hermano menor y revelarle a la hija de Diego Montalván (Giovanni Ciccia) que ha sido engañada y que ‘Jimmy’, como se hacía llamar el joven, no es un millonario gerente, sino uno más de los Gonzales.

La revelación de Joel caerá muy mal en la casa de Maldini/ Montalván, pues Alessia creía que había encontrado un empresario que la ayudaría a desarrollar su carrera, pero al saber la verdad también dejará al descubierto sus prejuicios.

“Eres un psicópata, mentiroso. No existe un tú y yo, pensé que eras un gerente y te estaba utilizando, ni siquiera me gustas, lo único que siempre me provocaste fue asco. Entiende de una vez por todas: jamás te voy a mirar, eres un imbécil, un atorrante, un pobre diablo. ¿Qué tengo que decir para que no vuelvas a hablar ni a mirar por el resto de tu vida?”, le grita Alessia a un entristecido ‘Jimmy’, quien va a llorar a los brazos de su hermano Joel.

Reacciones del elenco

La escena, que significó uno de los momentos más comentados hasta la fecha en la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”, generó comentarios positivos para los jóvenes actores, quienes utilizaron sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño.

Karime Scander, quien actualmente se encuentra de viaje en Granada, España, publicó un ‘emoji’ de un corazón partido en un video de la escena en el que la etiquetaron.

Luego, al ver un comentario de Mónica Sánchez (Charito en “AFHS”), que validaba una opinión que sostenía que tanto ella como Jorge Guerra Wiesse tienen un gran futuro en la actuación, escribió: “Gracias, gracias. Todavía mucho que mejorar, aprender y crecer y qué mejor que de la mano de compañeros de lujo”.

Por su parte, Jorge Guerra respondió en su cuenta de Instagram al mensaje de Mónica Sánchez, su mamá en la ficción, con un escueto: “Te quiero, madre”.

A saber En streaming Los nuevo capítulo de la temporada 9 de "Al fondo hay sitio" se pueden ver en la plataforma América TV Go por un precio de S/ 9.90 al mes. También se pueden seguir en la cuenta de YouTube del canal peruano.