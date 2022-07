La novena temporada de “Al fondo hay sitio” continúa presentando nuevos personajes y el más reciente de ellos llegó de una manera muy original. María Grazia Gamarra le dará vida en la serie a ‘Maca’, una artista que se volverá muy cercana a Joel Gonzales (Erick Elera), y cuya primera interacción con él requirió que la actriz sea bañada en pintura y basura; un detalle que no fue fácil en el set de rodaje, pero que para la protagonista de “Mi amor el wachimán” valió la pena.

La escena fue grabada hace un mes y todos los detalles se mantuvieron guardados bajo siete llaves hasta su estreno en el capítulo 16. Joel está conduciendo su famoso ‘taxichurro’ cuando es testigo de un accidente. Una mujer, que resulta ser el personaje de Gamarra, va en un ‘scooter’ cuando un peatón se cruza en su camino y la desvía hacía una construcción, donde termina empapada en las poco agradables sustancias.

María Grazia Gamarra en escena de "AFHS".

A diferencia de lo que se muestra en la historia, a María Grazia no le lanzaron una pintura real, sino una elaborada con harina, lo que terminó siendo más complicado de retirar. “Con reloj, estuve dos horas con dos personas más en maquillaje tratando de retirar la mezcla. Fue terrible, porque realmente se me quedó pegada. Como era harina, cuando le echas agua, lo que ocurre es que se hacen grumos y, al terminar la escena, tenía grumos en mi pelo que retirar uno por uno, y mi pelo es bien largo”, recordó la artista en diálogo con El Comercio.

La escena, como es natural, tenía que quedar a la primera toma, porque “no había manera”, de que se repita con todos los procesos de limpieza que hubiera requerido. “Practicamos varias veces antes y en la acción fue”, dice la actriz. “Me puse la camiseta, me dije ya está, la gente se va empilar y lo vale”, añade.

Eso sí, para la siguiente secuencia de Joel y Maca que se ve en el capítulo 16 de “AFHS”, el proceso fue diferente. “Cuando se nos ve ya dentro de la casa, falseamos el cabello con una peluca que se ensució y fue más fácil. Pero la primera escena lo valía y la presentación del personaje también, porque ya cuando la gente vaya viendo la serie se van a ir dando cuenta de que a esta chica le pasa de todo”, adelanta María Grazia.

Qué viva la comedia

Aunque el público ya especula con un posible romance entre los personajes de Joel y Maca, de momento lo que es un hecho es que la dupla se cruzará varias veces en el mismo camino y la comedia estará presente.

“Erick es mi amigo. Por más que no habíamos actuado juntos, nos conocíamos, trabajamos juntos en ‘El gran show’, y hay una amistad súper bacán y eso permite fluir. Además, Erick es súper gracioso, todas las escenas que estamos grabando juntos tienen ese toque de comedia, porque él lo tiene allí metido, tiene ese toque de comedia”, comenta la actriz, que celebra su ingreso al elenco de “Al fondo hay sitio”, algo que, revela, ella misma buscó.

“Cuando me enteré que iba a salir ‘AFHS’, le mandé un mensajito al jefe de cásting, le dije que me gustaría hacer cásting. Hice mi audición, hubo una espera de varios días y, cuando me confirmaron, fue una emoción muy grande, una emoción por volver a la tele después de tanto tiempo y después de unos años de incertidumbre por los que pasamos todos, después de unos años de haber perdido chambas, como todos. Además, hacer una serie que es ‘LA serie del Perú' porque, por más que no la hayas visto, ¿quién no ha escuchado de ‘Al fondo hay sitio’? Es una serie que habla de nuestra realidad, que se burla un poco de nuestra coyuntura. El equipo es gigante, los actores son increíbles. No fue nada difícil para mí incorporarme, ha sido bien bacán la experiencia y estoy súper contenta y muy cómoda y sentirte cómoda en un trabajo es un regalo”, apunta Gamarra.

La actriz, finalmente, dice ser consciente de que el público tiene muy presente todavía a personajes de las temporadas anteriores, y destaca cómo estos lograron calar en la teleaudiencia, pero también celebra que la historia sume nuevos rostros e historias.

“Hay varios huecos que, definitivamente, por más que entren personajes nuevos nunca se van a tapar, porque la gente estaba acostumbrada a verlos durante tanto tiempo y el cariño hacía ellos va a estar presente toda la vida, pero creo que es bacán que entren nuevas caras, porque de eso se trata, sobre todo en una serie de tantos años al aire”, puntualiza la artista.

A saber En streaming Los nuevo capítulo de la temporada 9 de "Al fondo hay sitio" se pueden ver en la plataforma América TV Go por un precio de S/ 9.90 al mes. También se pueden seguir en la cuenta de YouTube del canal peruano.