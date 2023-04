En 1993, “Señora Isabel”, la historia de una mujer en sus cincuenta que se enamora de un hombre veinte años menor fue un boom en Colombia. Escrita por Bernardo Romero Pereiro y protagonizada por Judy Henríquez y Luis Mesa, esta telenovela producida y transmitida en RCN sirvió de base cuatro años después, para otro boom televisivo “Mirada de Mujer”, el remake mexicano estelarizado por Angélica Aragón y Ari Telch para Azteca TV.

Angélica Aragón y Ari Telch, protagonistas de "Mirada de mujer" de 1997.

En 2007, bajo el nombre de “Señora Victoria”, la trama volvió a tomar vuelo, esta vez con Victoria Ruffo y Mauricio Ochmann como la pareja protagónica. Y es hasta ahora, pleno 2023 que, con el título de “Ana de nadie” la historia regresa con nuevo elenco y adaptaciones propias de la época.

Paola Turbay, Sebastián Carvajal, la pareja protagónica de "Ana de nadie". Foto: S. Carvajal.

Estrenada en RCN, “Ana de nadie” se ha convertido en la telenovela más vista de la televisión colombiana desde su lanzamiento el 1 de de marzo de este año.

A la fecha, lleva transmitiendo 23 capítulos al aire, demostrando con cada entrega que esta vieja y readaptada historia de amor sigue atrayendo a pesar del paso del tiempo.





ELENCO

“Ana de nadie” esta protagonizada por Paola Turbay, Sebastián Carvajal y Jorge Enrique Abello. El pasado 3 de abril, Ana y Joaquin, la pareja protagónica, se dio su primer beso y fue lo más comentado en redes sociales.





“Usted es muy peligroso, es muy hábil con las palabras, es capaz de convencer al que sea como sea”, le decia Ana a Joaquin en uno de los momentos mas intimos vistos hasta ahora de la pareja.

HISTORIA

Ana y Horacio llevan una vida entera juntos pero esta se rompe luego que él le es infiel con Aldelaida, una mujer mucho mas joven. En medio del dolor por la traicion de su esposo, Ana conoce a Joaquin, un hombre algunos años mas joven que ella de quien se sentira atraida inmediatamente.

Cabe destacar que Adelaida era la pareja de Pedro, el hijo de Horacio.

HABLAN LOS PROTAGONISTAS

Consultados sobre el éxito de “Ana de nadie”, sus protagonistas se mostraron lógicamente felices aunque también asombrados de este recibimiento por parte del público.

“La verdad, ha sido inesperado. Pero, al mismo tiempo, una maravillosa sorpresa. Sí, es cierto que la historia ya era conocida por muchos, pero están contadas en épocas diferentes. Sabía que Señora Isabel fue una novela que en su momento fue polémica, pero no tuve oportunidad de verla, creo que ni había nacido (risas), pero no he buscado ver la actuación que hizo Luis Mesa en su momento con Judy Henríquez. Con mi personaje de Joaquín Cortés quise construir un personaje desde cero.. “, dijo el actor para la revista Semana.

Paola Turbay, por su parte, habló de la percepción que algunos tienen sobre ella. “Mucha gente piensa de mí que soy antipática y creída, y la verdad es que no, yo soy muy buena gente, porque me gusta la gente, porque disfruto mucho la gente, entonces el que diga eso de mí es porque no me conoce”, declaró la ex Señorita Colombia y finalista del Miss Universo 1992.

Afiche oficial de "Ana de nadie". Foto: RCN

Desmintiendo enemistades

Las fuertes escenas entre Jorge Enrique Abello y Carlos Báez, padre e hijo en “Ana de nadie” generó recientemente una ola de comentarios que aseguraban que ambos actores se llevaban mal en la vida real.

El recordado Don Armando de “Yo soy Betty, la fea” acabó con cualquier duda respecto a la buena relación con su compañero de repaerto con el siguiente mensaje: “Él es Carlos Báez, mi hijo en Ana de Nadie. Es actor y es muy bueno. Qué escenas maravillosas hemos tenido!!! Grande Carlitos.

¿Dónde ver “Ana de nadie” en streaming?

“Ana de nadie” puede verse de lunes a viernes a las 9:30 p.m. (hora Colombia) por el Canal RCN.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM